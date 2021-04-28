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時尚小萌寵來囉！FENDI、LV、DIOR的狗狗配件 也太可愛了吧
FENDI推出專屬寵物的旅行配飾系列，找來汪星人拍攝形象圖，萌力全開超可愛，還可以藉由FF Logo和主人搭同款，一起出門蹓達；路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）和DIOR也都有推出寵物頸圈、提袋、繫繩等，讓毛小孩一起享受奢華造型。
以棕色、煙草色的標誌FF Logo圖案為特色，FENDI寵物系列以方式攜帶的寵物日常必需用品為主，推出了寵物旅行手提包，以及同為FF主題圖案標籤金屬吊牌的皮帶、項圈；防潑水尼龍外套則是可以在雨天也和毛小孩一起外出。
路易威登的寵物系列包括兩種尺寸的Baxter狗頸圈、狗牽繩，以Monogram帆布製作，小型項圈還設計了可拆式蝴蝶結裝飾，另附上可刻字的金屬牌；狗牽繩亦使用Monogram帆布製造、配以皮革襯裡；此外，路易威登寵物袋也分為大、小款，袋身具有高防水、防刮損性能，設有透氣網面窗口，以拉鏈開合。DIOR則是推出三種尺寸的狗項圈，由Dior Oblique黑色、米色緹花製成，以小牛皮襯裡，裝飾「CD」字樣的掛鎖，讓小可愛也能享受精品規格的穿搭造型。
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