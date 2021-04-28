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時尚小萌寵來囉！FENDI、LV、DIOR的狗狗配件 也太可愛了吧

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
FENDI、LV和DIOR都推出寵物系列超可愛配件。圖／各品牌提供
FENDI、LV和DIOR都推出寵物系列超可愛配件。圖／各品牌提供

FENDI推出專屬寵物的旅行配飾系列，找來汪星人拍攝形象圖，萌力全開超可愛，還可以藉由FF Logo和主人搭同款，一起出門蹓達；路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）和DIOR也都有推出寵物頸圈、提袋、繫繩等，讓毛小孩一起享受奢華造型。

以棕色、煙草色的標誌FF Logo圖案為特色，FENDI寵物系列以方式攜帶的寵物日常必需用品為主，推出了寵物旅行手提包，以及同為FF主題圖案標籤金屬吊牌的皮帶、項圈；防潑水尼龍外套則是可以在雨天也和毛小孩一起外出。

路易威登的寵物系列包括兩種尺寸的Baxter狗頸圈、狗牽繩，以Monogram帆布製作，小型項圈還設計了可拆式蝴蝶結裝飾，另附上可刻字的金屬牌；狗牽繩亦使用Monogram帆布製造、配以皮革襯裡；此外，路易威登寵物袋也分為大、小款，袋身具有高防水、防刮損性能，設有透氣網面窗口，以拉鏈開合。DIOR則是推出三種尺寸的狗項圈，由Dior Oblique黑色、米色緹花製成，以小牛皮襯裡，裝飾「CD」字樣的掛鎖，讓小可愛也能享受精品規格的穿搭造型。

FENDI FF Logo寵物項圈，11,800元。圖／FENDI提供
FENDI FF Logo寵物項圈，11,800元。圖／FENDI提供
LV Baxter中號狗繫繩，13,900 元。圖／取自LV官網
LV Baxter中號狗繫繩，13,900 元。圖／取自LV官網
LV寵物袋，97,500元。圖／取自LV官網
LV寵物袋，97,500元。圖／取自LV官網
LV Baxter小型狗頸圈，13,900 元。圖／取自LV官網
LV Baxter小型狗頸圈，13,900 元。圖／取自LV官網
FENDI FF Logo寵物服飾，14,500元。圖／FENDI提供
FENDI FF Logo寵物服飾，14,500元。圖／FENDI提供
FENDI推出寵物系列超可愛配件。圖／FENDI提供
FENDI推出寵物系列超可愛配件。圖／FENDI提供
FENDI FF Logo寵物袋，81,000元。圖／FENDI提供
FENDI FF Logo寵物袋，81,000元。圖／FENDI提供
FENDI推出寵物系列超可愛配件。圖／FENDI提供
FENDI推出寵物系列超可愛配件。圖／FENDI提供
FENDI FF Logo寵物頸圈，9,200元。圖／FENDI提供
FENDI FF Logo寵物頸圈，9,200元。圖／FENDI提供
Dior Oblique黑、米色緹花狗頸帶，14,000元。圖／取自DIOR官網
Dior Oblique黑、米色緹花狗頸帶，14,000元。圖／取自DIOR官網
FENDI FF Logo寵物袋，81,000元。圖／FENDI提供
FENDI FF Logo寵物袋，81,000元。圖／FENDI提供

寵物 毛小孩 FENDI

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