時尚小萌寵來囉！FENDI、LV、DIOR的狗狗配件 也太可愛了吧

FENDI推出專屬寵物的旅行配飾系列，找來汪星人拍攝形象圖，萌力全開超可愛，還可以藉由FF Logo和主人搭同款，一起出門蹓達；路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）和DIOR也都有推出寵物頸圈、提袋、繫繩等，讓毛小孩一起享受奢華造型。

以棕色、煙草色的標誌FF Logo圖案為特色，FENDI寵物系列以方式攜帶的寵物日常必需用品為主，推出了寵物旅行手提包，以及同為FF主題圖案標籤金屬吊牌的皮帶、項圈；防潑水尼龍外套則是可以在雨天也和毛小孩一起外出。