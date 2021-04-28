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母親節禮物顏值當道！「紫色iPhone 12」預購首3日登熱銷榜

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
遠傳friDay購物「熱門母親節好禮TOP 10」排行榜第八名：iPhone 12 128GB紫色（5G），售價28,500元。圖／遠傳friDay購物提供
遠傳friDay購物「熱門母親節好禮TOP 10」排行榜第八名：iPhone 12 128GB紫色（5G），售價28,500元。圖／遠傳friDay購物提供

下周日就是母親節，採買禮物的需求攀高峰，遠傳friDay購物公布「熱門母親節好禮TOP 10」排行榜，高顏值的3C家電買氣成長最驚人，簡約風紅色系美容家電、廚電與亮色系、主打拍照功能的手機最受歡迎，尤其上周才亮相的iPhone 12紫色新色開放預購第3天就衝入熱銷排行榜前10名，其他高顏值商品還包含精品包包、造型蛋糕、專櫃品牌經典保養品組合、保健食品也名列榜中。

根據遠傳friDay購物統計，今年「熱門母親節好禮TOP 10」排行榜可分為「高顏值系」、「高CP值系」兩大類別。「高顏值系」以造型簡約、時尚色系的家電與3C商品為主，Dyson Supersonic吹風機HD03全瑰麗紅奪下冠軍寶座，iPad 10.2吋32GB Wi-Fi平板－金色登上第二名，第七名為Apple Watch Series 6（GPS） 40mm－金色，最新開放預購的iPhone 12 128GB紫色則擠上第八名，可見Apple系列商品的人氣居高不下。

母親節蛋糕以具有華麗翻糖及水果裝飾最受歡迎，低糖清爽口味居次；遠傳friDay購物活動期間整體蛋糕預購業績較去年同期成長3成。

「高CP值系」則以使用頻率高或大容量的商品為主，DARPHIN全明星療癒粉紅組攻占第三名，第四名為Concern康生摩力寶貝輕巧美腿按摩機CM-998，美國富及第Frigidaire桌上型智慧洗碗機也搶進第六名。此外，旅遊住宿券及美食餐券買氣也在4月底衝新高，銷量較去年同期暴衝近7成。

遠傳friDay購物為還沒決定母親節禮物的粉絲設計專屬心理測驗，只要於粉絲活動頁上輸入「媽咪照過來」，依聊天機器人指引回答問題，就可找到最適合的送禮推薦，完成測驗後分享至個人塗鴉牆設定公開還可再抽免費咖啡券。

遠傳friDay購物「熱門母親節好禮TOP 10」排行榜第一名：Dyson戴森Supersonic吹風機HD03全瑰麗紅，活動特價14,600元。圖／遠傳friDay購物提供
遠傳friDay購物「熱門母親節好禮TOP 10」排行榜第一名：Dyson戴森Supersonic吹風機HD03全瑰麗紅，活動特價14,600元。圖／遠傳friDay購物提供
遠傳friDay購物「熱門母親節好禮TOP 10」排行榜第三名：DARPHIN全明星療癒粉紅組，活動特價4,900元。圖／遠傳friDay購物提供
遠傳friDay購物「熱門母親節好禮TOP 10」排行榜第三名：DARPHIN全明星療癒粉紅組，活動特價4,900元。圖／遠傳friDay購物提供
遠傳friDay購物「熱門母親節好禮TOP 10」排行榜第七名：Apple Watch Series 6（GPS） 40mm－ 金色，活動特價12,126元。圖／遠傳friDay購物提供
遠傳friDay購物「熱門母親節好禮TOP 10」排行榜第七名：Apple Watch Series 6（GPS） 40mm－ 金色，活動特價12,126元。圖／遠傳friDay購物提供
遠傳friDay購物「熱門母親節好禮TOP 10」排行榜第十名：「麥麥先生」寵愛媽咪預購彩虹千層蛋糕，活動特價1,369元。圖／遠傳friDay購物提供
遠傳friDay購物「熱門母親節好禮TOP 10」排行榜第十名：「麥麥先生」寵愛媽咪預購彩虹千層蛋糕，活動特價1,369元。圖／遠傳friDay購物提供
遠傳friDay購物「熱門母親節好禮TOP 10」排行榜第二名：iPad 10.2吋32GB Wi-Fi平板－金色，活動特價9,990元。圖／遠傳friDay購物提供
遠傳friDay購物「熱門母親節好禮TOP 10」排行榜第二名：iPad 10.2吋32GB Wi-Fi平板－金色，活動特價9,990元。圖／遠傳friDay購物提供

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