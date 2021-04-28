母親節禮物顏值當道！「紫色iPhone 12」預購首3日登熱銷榜

下周日就是母親節，採買禮物的需求攀高峰，遠傳friDay購物公布「熱門母親節好禮TOP 10」排行榜，高顏值的3C家電買氣成長最驚人，簡約風紅色系美容家電、廚電與亮色系、主打拍照功能的手機最受歡迎，尤其上周才亮相的iPhone 12紫色新色開放預購第3天就衝入熱銷排行榜前10名，其他高顏值商品還包含精品包包、造型蛋糕、專櫃品牌經典保養品組合、保健食品也名列榜中。

根據遠傳friDay購物統計，今年「熱門母親節好禮TOP 10」排行榜可分為「高顏值系」、「高CP值系」兩大類別。「高顏值系」以造型簡約、時尚色系的家電與3C商品為主，Dyson Supersonic吹風機HD03全瑰麗紅奪下冠軍寶座，iPad 10.2吋32GB Wi-Fi平板－金色登上第二名，第七名為Apple Watch Series 6（GPS） 40mm－金色，最新開放預購的iPhone 12 128GB紫色則擠上第八名，可見Apple系列商品的人氣居高不下。

母親節蛋糕以具有華麗翻糖及水果裝飾最受歡迎，低糖清爽口味居次；遠傳friDay購物活動期間整體蛋糕預購業績較去年同期成長3成。

「高CP值系」則以使用頻率高或大容量的商品為主，DARPHIN全明星療癒粉紅組攻占第三名，第四名為Concern康生摩力寶貝輕巧美腿按摩機CM-998，美國富及第Frigidaire桌上型智慧洗碗機也搶進第六名。此外，旅遊住宿券及美食餐券買氣也在4月底衝新高，銷量較去年同期暴衝近7成。