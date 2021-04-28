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CITY CAFE icash2.0造型軋型卡內含中杯熱美式咖啡一杯

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
即日起至6月30日周一至周六持icash2.0搭乘台中捷運享5%、周日享10% OPEN POINT點數回饋。圖／愛金卡公司提供
即日起至6月30日周一至周六持icash2.0搭乘台中捷運享5%、周日享10% OPEN POINT點數回饋。圖／愛金卡公司提供

icash2.0又有新造型登場！5月5日起於全台各地7-ELEVEN門市開賣「CITY CAFE icash2.0造型軋型卡」，每卡售價150元，首批限量18,000張，除了以CITY CAFE咖啡杯作為卡片圖案設計之外，卡片還內含7-ELEVEN提供的CITY CAFE中杯熱美式咖啡一杯，以寄取杯方式贈送。這是愛金卡公司第一次發行卡片內含咖啡活動，同時強調7-ELEVEN也提供icash2.0寄取杯服務，目前也已開放使用icash2.0連結icash Pay，7月31日前於7-ELEVEN使用icash2.0連結icash Pay自動加值每筆回饋5% OPEN POINT（每月每戶上限150點，活動總上限10萬點）。

愛金卡公司今年舉辦「icash2.0、icash Pay超值星期天10%回饋」活動效益良好，3月份整體業績較去年同期成長15倍、較2月相比成長87%，4月份因百貨母親節檔期提前開跑，於活動第二周即宣告活動總贈點700萬點OPEN POINT已額滿，顯見深受icash2.0卡友及icash Pay用戶歡迎。愛金卡公司宣布5月份「超值星期天10%回饋」 活動將再續辦，預計再發送700萬點OPEN POINT，另於速邁樂加油站周日使用兆豐統一7-ELEVEN獅聯名卡以icash功能支付加油費用，最高可獲得25%回饋（活動細節詳見速邁樂加油站官網）。

5月份不僅周日在14大通路持icash2.0或icash Pay享有10% OPEN POINT回饋，周日持icash2.0在家樂福消費單筆滿2,000元也享10% OPEN POINT回饋（總回饋上限25萬點）；即日起至5月11日每周一至周六持icash2.0或icash Pay於康是美消費再享5% OPEN POINT回饋（活動期間每戶每卡上限200點，活動總上限50萬點OPEN POINT）。

歡慶台中捷運通車，即日起至6月30日周一至周六持icash2.0搭乘台中捷運享5%、周日享10% OPEN POINT點數回饋（活動期間每卡上限100點，總活動上限30萬點）；同一期間持icash2.0當月搭乘桃園捷運滿20次贈50點OPEN POINT（每卡每月上限100點，每月總贈點上限21萬點）；使用國泰世華指定聯名卡的icash2.0功能，每月搭乘捷運、公車累計滿20次再贈50點OPEN POINT（須登錄，活動詳見國泰世華官網）。

此外，今年愛金卡公司也與速邁樂加油站合作發行icash2.0會員卡，將會員、支付、累點、跨通路使用的功能整合，是市面上第一張結合icash2.0支付功能的連鎖加油站實體會員卡，可在速邁樂加油站享有平日會員集點服務、6月30日前周日加油享15% OPEN POINT點數回饋及不定期加碼優惠（星巴克好友分享優惠、康是美折價券），也能在icash2.0使用據點乘車、消費並累積點數，目前各地速邁樂加油站均有販售，每張100元並加贈精緻洗車一次。

即日起至6月30日周一至周六持icash2.0搭乘台中捷運享5%、周日享10% OPEN POINT點數回饋。圖／愛金卡公司提供
即日起至6月30日周一至周六持icash2.0搭乘台中捷運享5%、周日享10% OPEN POINT點數回饋。圖／愛金卡公司提供
愛金卡公司推出「CITY CAFE icash2.0造型軋型卡」，是愛金卡公司第一次發行卡片內含咖啡活動，同時強調7-ELEVEN也提供icash2.0寄取杯服務。圖／愛金卡公司提供
愛金卡公司推出「CITY CAFE icash2.0造型軋型卡」，是愛金卡公司第一次發行卡片內含咖啡活動，同時強調7-ELEVEN也提供icash2.0寄取杯服務。圖／愛金卡公司提供
愛金卡公司推出「CITY CAFE icash2.0造型軋型卡」，每卡售價150元，首批限量18,000張。圖／愛金卡公司提供
愛金卡公司推出「CITY CAFE icash2.0造型軋型卡」，每卡售價150元，首批限量18,000張。圖／愛金卡公司提供
愛金卡公司推出「CITY CAFE icash2.0造型軋型卡」，內含CITY CAFE中杯熱美式咖啡一杯。圖／愛金卡公司提供
愛金卡公司推出「CITY CAFE icash2.0造型軋型卡」，內含CITY CAFE中杯熱美式咖啡一杯。圖／愛金卡公司提供

台中捷運 加油站 咖啡

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