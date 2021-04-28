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奧斯卡VIP空間大解密？原來這品牌是幕後推手太驚人！

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
勞力士曾在2018年時擔任威尼斯國際建築雙年展合作夥伴與指定時計，將三角坑紋壯闊具現於展館建築。圖 / 勞力士提供。
勞力士曾在2018年時擔任威尼斯國際建築雙年展合作夥伴與指定時計，將三角坑紋壯闊具現於展館建築。圖 / 勞力士提供。

2021年奧斯卡頒獎典禮甫於日前落幕。演員出席紅毯典禮時，身上穿戴的高級珠寶、名表總在落幕後仍為人熱烈討論。但你可知道：在洛杉磯聯合車站（Los Angeles Union Station）裡有個綠色空間，在此處來賓可盡情放鬆、保持社交距離，但這個空間究竟是誰打理的？原來早從2016年起，勞力士（ROLEX）便成為「綠坊休息室」的負責品牌，並在2017年與美國電影藝術與科學學院（Academy of Motion Picture Arts and Sciences）正式合作，也與奧斯卡金像獎於童年正式結盟。

聯合車站側翼拱形天花板下的私人空間，成為今年綠坊休息室的所在，牆上掛有聯合車站圖案的布料，以綠葉構成的「綠色牆壁」、同時擺設以勞力士經典腕表與電影中的難忘時刻，例如馬龍白蘭度（Marlon Brando）在「現代啟示錄」中飾演的寇茲上校、或保羅·紐曼（Paul Newman）在「金錢本色」的演出，共築了這一方集結珍貴影史回憶的時空光廊。

勞力士和電影的淵源甚深，品牌早從2002年推出「創藝推薦資助計劃」，現任勞力士代言人馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）與探險家兼電影導演詹姆斯卡麥隆（James Cameron）都曾在計劃中擔任導師；勞力士甚至成為奧斯卡電影博物館（Academy Museum of Motion Pictures）的創始支持者，該空間預計將在今年九月於洛杉磯正式開幕，精彩可期。

事實上，勞力士在電影中的驚鴻一撇常讓影迷津津樂道，而勞力士也深信電影工業與高級手表間的聯集：兩者皆是文化與知識的傳承、也是不隨時間更迭的藝術臻品。在最新釋出約一分鐘的影片中，勞力士嘗試叩問「匠心傑作（Masterpiece）」的真義，宣示傑作是由技術人員、工程師與工匠通力合作，他們不僅「定義」何謂傑作，更讓傑作的超乎想象、更上層樓；勞力士更堅信，無論電影或手表，傑作都必須兼備科技與美感，而這正是為什麼傑作值得時間考驗、並令人們為之擊節讚嘆。

一分鐘的影片最後以Perpetual為關鍵字，並秀出年度新品：Oyster Perpetual Datejust 36腕表，表款呼應品牌年度三大主題之一：別具一格的表面設計，將經典的「三角坑紋」設計，轉化為黃金表面的設計紋飾，表款使用蠔式鋼與黃金，訂價約38萬6,500元。值得一提的是：勞力士早在2018年參加威尼斯國際建築雙年展時，便以青銅、電鍍金屬與玻璃為原料，將三角坑紋放大成勞力士展館的外牆設計，摩登而當代的氣韻，將原本凝鍊於細節的經典設計，壯闊具現。

勞力士，Oyster Perpetual Datejust 36腕表，38萬6,500元。圖 / 勞力士提供。
勞力士，Oyster Perpetual Datejust 36腕表，38萬6,500元。圖 / 勞力士提供。
聯合車站為第93屆奧斯卡綠坊休息室的會場，勞力士已自2016年負責綠坊休息室的招待工作，今年並於車站側翼的拱形天花板下打造大會專屬私人空間。圖 / 勞力士提供。
聯合車站為第93屆奧斯卡綠坊休息室的會場，勞力士已自2016年負責綠坊休息室的招待工作，今年並於車站側翼的拱形天花板下打造大會專屬私人空間。圖 / 勞力士提供。
自2017年起勞力士便擔任美國電影藝術與科學學院專用時計，以及奧斯卡金像獎榮譽贊助商。圖 / 勞力士提供。
自2017年起勞力士便擔任美國電影藝術與科學學院專用時計，以及奧斯卡金像獎榮譽贊助商。圖 / 勞力士提供。
勞力士電影代言人、電影大導James Cameron本身亦配戴勞力士腕表數十年以上，並曾執導包含「阿凡達」、「鐵達尼號」、「魔鬼終結者」等多部科幻巨作。圖 / 勞力士提供。
勞力士電影代言人、電影大導James Cameron本身亦配戴勞力士腕表數十年以上，並曾執導包含「阿凡達」、「鐵達尼號」、「魔鬼終結者」等多部科幻巨作。圖 / 勞力士提供。
馬丁史柯西斯的「計程車司機」、「蠻牛」都蔚為經典，深受他喜愛的Oyster Perpetual Day-Date腕表，亦多次出現在其電影之中。圖 / 勞力士提供。
馬丁史柯西斯的「計程車司機」、「蠻牛」都蔚為經典，深受他喜愛的Oyster Perpetual Day-Date腕表，亦多次出現在其電影之中。圖 / 勞力士提供。
勞力士參與打造的奧斯卡電影博物館（Academy Museum of Motion Pictures），預計將在今年九月30日於洛杉磯正式開幕。圖 / 勞力士提供。
勞力士參與打造的奧斯卡電影博物館（Academy Museum of Motion Pictures），預計將在今年九月30日於洛杉磯正式開幕。圖 / 勞力士提供。
Oyster Perpetual Datejust 36腕表最大特色，在於將「三角坑紋」運用於36毫米的黃金表面。圖 / 勞力士提供。
Oyster Perpetual Datejust 36腕表最大特色，在於將「三角坑紋」運用於36毫米的黃金表面。圖 / 勞力士提供。

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