奧斯卡VIP空間大解密？原來這品牌是幕後推手太驚人！

2021年奧斯卡頒獎典禮甫於日前落幕。演員出席紅毯典禮時，身上穿戴的高級珠寶、名表總在落幕後仍為人熱烈討論。但你可知道：在洛杉磯聯合車站（Los Angeles Union Station）裡有個綠色空間，在此處來賓可盡情放鬆、保持社交距離，但這個空間究竟是誰打理的？原來早從2016年起，勞力士（ROLEX）便成為「綠坊休息室」的負責品牌，並在2017年與美國電影藝術與科學學院（Academy of Motion Picture Arts and Sciences）正式合作，也與奧斯卡金像獎於童年正式結盟。

聯合車站側翼拱形天花板下的私人空間，成為今年綠坊休息室的所在，牆上掛有聯合車站圖案的布料，以綠葉構成的「綠色牆壁」、同時擺設以勞力士經典腕表與電影中的難忘時刻，例如馬龍白蘭度（Marlon Brando）在「現代啟示錄」中飾演的寇茲上校、或保羅·紐曼（Paul Newman）在「金錢本色」的演出，共築了這一方集結珍貴影史回憶的時空光廊。

勞力士和電影的淵源甚深，品牌早從2002年推出「創藝推薦資助計劃」，現任勞力士代言人馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）與探險家兼電影導演詹姆斯卡麥隆（James Cameron）都曾在計劃中擔任導師；勞力士甚至成為奧斯卡電影博物館（Academy Museum of Motion Pictures）的創始支持者，該空間預計將在今年九月於洛杉磯正式開幕，精彩可期。

事實上，勞力士在電影中的驚鴻一撇常讓影迷津津樂道，而勞力士也深信電影工業與高級手表間的聯集：兩者皆是文化與知識的傳承、也是不隨時間更迭的藝術臻品。在最新釋出約一分鐘的影片中，勞力士嘗試叩問「匠心傑作（Masterpiece）」的真義，宣示傑作是由技術人員、工程師與工匠通力合作，他們不僅「定義」何謂傑作，更讓傑作的超乎想象、更上層樓；勞力士更堅信，無論電影或手表，傑作都必須兼備科技與美感，而這正是為什麼傑作值得時間考驗、並令人們為之擊節讚嘆。