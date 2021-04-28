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林莉寫真+頂級SPA！大地酒店「寵愛媽咪」不只一泊二食

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
丹鳳房型。圖／北投大地提供
丹鳳房型。圖／北投大地提供

溫馨5月即將到來，各飯店、餐廳紛紛推出母親節食宿配套，北投大地酒店首度與知名品牌Linli林莉婚紗合作，推出「愛媽咪全家福住房專案」，整個5月不分平假日都可使用，3~4人成行每房28,800元，住宿即送Linli林莉婚紗全家福寫真，包含10張精修照片、12吋精美相本，原價18,800元，限量10組。

這項別具創意的「愛媽咪全家福住房專案」，除提供4~10人全家福寫真，安排入住大地酒店丹鳳套房，可享用4人份的豐富餐點，再貼心送上母親節蛋糕、House wine、養顏面膜，以及SPA折價券等多項好禮，總價值達59,352元。

此外，母親節期間另有「媽媽我最大住房專案」，每日限量3間，入住丹鳳套房，並提供媽媽本人「璀璨大地120分鐘療程」(60分鐘美顏+60分鐘精油香氛，原價6,000元)，母親節蛋糕、House wine、養顏面膜、SPA折價券等貼心好禮一樣不少，再加贈養身獨立雙人湯屋券。

相關資訊可查官網：https://www.thegaiahotel.com，或洽：02-5551-8888轉預約中心。

母親節送媽媽一套家庭寫真集。圖／北投大地提供
母親節送媽媽一套家庭寫真集。圖／北投大地提供
媽媽最愛的SPA也包含在內。圖／北投大地提供
媽媽最愛的SPA也包含在內。圖／北投大地提供

母親節 婚紗 酒店

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