林莉寫真+頂級SPA！大地酒店「寵愛媽咪」不只一泊二食

溫馨5月即將到來，各飯店、餐廳紛紛推出母親節食宿配套，北投大地酒店首度與知名品牌Linli林莉婚紗合作，推出「愛媽咪全家福住房專案」，整個5月不分平假日都可使用，3~4人成行每房28,800元，住宿即送Linli林莉婚紗全家福寫真，包含10張精修照片、12吋精美相本，原價18,800元，限量10組。

這項別具創意的「愛媽咪全家福住房專案」，除提供4~10人全家福寫真，安排入住大地酒店丹鳳套房，可享用4人份的豐富餐點，再貼心送上母親節蛋糕、House wine、養顏面膜，以及SPA折價券等多項好禮，總價值達59,352元。

此外，母親節期間另有「媽媽我最大住房專案」，每日限量3間，入住丹鳳套房，並提供媽媽本人「璀璨大地120分鐘療程」(60分鐘美顏+60分鐘精油香氛，原價6,000元)，母親節蛋糕、House wine、養顏面膜、SPA折價券等貼心好禮一樣不少，再加贈養身獨立雙人湯屋券。