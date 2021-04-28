CROM Taipei母親節限定優惠 5月前付訂包廂送氣泡酒

由米其林一星餐廳「Trattoria Zappatori」名廚克里斯帝安‧米洛內（Christian Milone）共同執掌的CROM Taipei義大利餐廳，將於5月8及9日母親節週末的午、晚間時段，推出母親節限定套餐，每位2,880+10%元。5月1日前預訂母親節套餐，每套再贈侍酒師精選氣泡酒乙杯；付訂包廂，則贈氣泡酒乙瓶。

此次母親節限定套餐由顧問主廚克里斯帝安‧米洛內及駐店主廚達利歐‧布雷克（Dario Bracco）攜手精心打造，豐美珍饈包括：美國特級肋眼牛排佐青醬馬鈴薯、香煎鴨肝搭巧克力巴薩米克醬、北歐鮭魚佐奶油醬及北海道干貝襯春季香料…等。

套餐以在義大利菜餚中非常受歡迎的「香煎干貝」作為饗宴的開始，巧妙搭配細緻的生薑泡泡並佐上豐富的義式香草，清爽優雅。

緊接的第二道為深受大眾喜愛的「夢幻鴨肝」，搭襯微酸微苦的巧克力巴薩米克醬，完美平衡鴨肝的濃郁感。而雙主菜則是經典不敗的「美國特級肋眼牛排」搭配「奶油鮭魚」；其中奶油鮭魚是顧問主廚克里斯帝安‧米洛內位於北義的米其林星級餐廳「Trattoria Zappatori」的招牌必嚐菜色，此次特別將這份美妙滋味帶到CROM Taipei。

主廚嚴選北歐純淨海域的優質生食級鮭魚，醃漬熟成後再將表面煎至酥脆，配上晶瑩飽滿的鮭魚卵及香濃的鮮奶油醬汁，讓您和媽咪盡享山海美味，擁有溫馨幸福的難忘回憶。

【CROM by Christian Milone Taipei】

地址：台北市安和路一段116號（近捷運信義安和站）

電話：02- 2784-5033

營業時間／低消：午餐12:00～14:30／低消每位880元