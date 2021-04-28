快訊

逆轉！紅火案更二審宣判 辜仲諒一審判9年 今獲判無罪

聽新聞
test
0:00 / 0:00

CROM Taipei母親節限定優惠 5月前付訂包廂送氣泡酒

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
CROM Taipei母親節限定套餐菜色，北海道干貝佐薑汁泡泡與春季香料。 圖／CROM Taipei提供。
CROM Taipei母親節限定套餐菜色，北海道干貝佐薑汁泡泡與春季香料。 圖／CROM Taipei提供。

由米其林一星餐廳「Trattoria Zappatori」名廚克里斯帝安‧米洛內（Christian Milone）共同執掌的CROM Taipei義大利餐廳，將於5月8及9日母親節週末的午、晚間時段，推出母親節限定套餐，每位2,880+10%元。5月1日前預訂母親節套餐，每套再贈侍酒師精選氣泡酒乙杯；付訂包廂，則贈氣泡酒乙瓶。

此次母親節限定套餐由顧問主廚克里斯帝安‧米洛內及駐店主廚達利歐‧布雷克（Dario Bracco）攜手精心打造，豐美珍饈包括：美國特級肋眼牛排佐青醬馬鈴薯、香煎鴨肝搭巧克力巴薩米克醬、北歐鮭魚佐奶油醬及北海道干貝襯春季香料…等。

套餐以在義大利菜餚中非常受歡迎的「香煎干貝」作為饗宴的開始，巧妙搭配細緻的生薑泡泡並佐上豐富的義式香草，清爽優雅。

緊接的第二道為深受大眾喜愛的「夢幻鴨肝」，搭襯微酸微苦的巧克力巴薩米克醬，完美平衡鴨肝的濃郁感。而雙主菜則是經典不敗的「美國特級肋眼牛排」搭配「奶油鮭魚」；其中奶油鮭魚是顧問主廚克里斯帝安‧米洛內位於北義的米其林星級餐廳「Trattoria Zappatori」的招牌必嚐菜色，此次特別將這份美妙滋味帶到CROM Taipei。

主廚嚴選北歐純淨海域的優質生食級鮭魚，醃漬熟成後再將表面煎至酥脆，配上晶瑩飽滿的鮭魚卵及香濃的鮮奶油醬汁，讓您和媽咪盡享山海美味，擁有溫馨幸福的難忘回憶。

【CROM by Christian Milone Taipei】

地址：台北市安和路一段116號（近捷運信義安和站）

電話：02- 2784-5033

營業時間／低消：午餐12:00～14:30／低消每位880元

晚餐18:00～22:30／低消每位1,580元

香煎鴨肝佐巧克力巴薩米克醬。 圖／CROM Taipei提供。
香煎鴨肝佐巧克力巴薩米克醬。 圖／CROM Taipei提供。
生甜蝦玫瑰起司燉飯。 圖／CROM Taipei提供。
生甜蝦玫瑰起司燉飯。 圖／CROM Taipei提供。
櫻桃慕斯佐白巧克力香緹。 圖／CROM Taipei提供。
櫻桃慕斯佐白巧克力香緹。 圖／CROM Taipei提供。
北歐鮭魚襯奶油醬。 圖／CROM Taipei提供。
北歐鮭魚襯奶油醬。 圖／CROM Taipei提供。
CROM Taipei餐廳內有46席，以及一個10人座包廂。 圖／CROM Taipei提供。
CROM Taipei餐廳內有46席，以及一個10人座包廂。 圖／CROM Taipei提供。

鮭魚 套餐 母親節

延伸閱讀

兄弟較勁傷感情？連恩漢斯沃被2哥「雷神」克里斯疏遠

「美國隊長」找新歡被傳看上她！柴克分手澳洲女友

足球／巴薩不表態 皇馬：超級聯賽還沒玩完

籃球／不只加索回鍋老東家 傳納瓦洛接任巴薩總管

相關新聞

奧斯卡VIP空間大解密？原來這品牌是幕後推手太驚人！

2021年奧斯卡頒獎典禮甫於日前落幕。演員出席紅毯典禮時，身上穿戴的高級珠寶、名表總在落幕後仍為人熱烈討論。但你可知道：...

YCCT速吸杯2代 啵一下就能吸的環保飲料杯

全新升級保溫保冷隔熱，外觀更加耐磨耐刮！兩種容量720和550ml可選，輕鬆挑選最適合自己的杯子。杯蓋部分，保持原有的折疊杯蓋和吸管收納功能，讓懶人也能無痛做環保，共有煙燻粉、淺焙棕、岩石灰、青墨藍，四種顏色可選擇。

林莉寫真+頂級SPA！大地酒店「寵愛媽咪」不只一泊二食

溫馨5月即將到來，各飯店、餐廳紛紛推出母親節食宿配套，北投大地酒店首度與知名品牌Linli林莉婚紗合作，推出「愛媽咪全家...

CROM Taipei母親節限定優惠 5月前付訂包廂送氣泡酒

由米其林一星餐廳「Trattoria Zappatori」名廚克里斯帝安‧米洛內（Christian Milone）共同...

高鐵聯票7折！KLOOK預訂來回票+樂園現省1,100元

國旅熱，各旅行社網路平台大推國旅聯票。KLOOK台灣高鐵國旅聯票上線一個月，就已累積近百則評論，整體評價4.7顆星，其中...

頭皮也要「乾一杯」！爆款洗髮精再推「台啤版」包裝

夏日炎炎，喝一杯冰啤酒最過癮，這看似台啤的透明綠色玻璃瓶內，閃耀著誘人的光澤，此時切勿一開即飲，因為這是MIT髮品品牌蕾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。