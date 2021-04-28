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鳳小岳驚喜獻聲！即將登台搖滾開唱 「西洋金曲演唱會」陣容華麗升級

聯合新聞網 / 聯合數位文創
過去多為演唱會嘉賓的鳳小岳，這次將帶來完整的自彈自唱演出。圖／聯合數位文創提供
過去多為演唱會嘉賓的鳳小岳，這次將帶來完整的自彈自唱演出。圖／聯合數位文創提供

「BACK TO 70’S西洋金曲演唱會」齊聚「二王二后」沈文程、黃大煒、潘越雲、王若琳攜手開唱！翻唱多首70年代西洋經典好歌，引領大家進入懷舊的時光機，將於5月29日晚上七點半在台北國際會議中心登場，隨即在6月26日台中中興大學惠蓀堂、7月17日則在高雄流行音樂中心海音館演出，上週udn售票網已正式全面起售！

堪稱「金曲獎等級」演唱會的訊息公布後，主辦單位收到許多熱烈迴響與討論，大大娛樂導演李明智決定加碼演出節目，邀請到不曾獨立登台展現歌藝的帥氣男星「鳳小岳」加入！過去大多以戲劇作品面向觀眾的鳳小岳，高中時期參加臺灣YAMAHA熱門音樂大賽便獲得最佳吉他手，也曾在回聲樂團的演唱會上擔任嘉賓吉他手，卻較少有人知道，他其實天生也有一副迷人的嗓音，新專輯也正在籌備當中，這次加入「西洋金曲演唱會」，將秀出個人自彈自唱的功力，相當令人期待。

鳳小岳從小開始聽搖滾樂，披頭四樂團是西洋音樂的啟蒙導師，他回憶起小時候，父母與朋友之間還會互相錄錄音帶給彼此，住在山裡沒有太多的娛樂，音樂就是他的最愛。原先將視音樂為一種私人的消遣，鳳小岳近幾年因為和不少音樂人交流合作，開啟他「全方位」演藝發展之路。像是不僅為娃娃魏如萱《很難很難》作品譜曲並獻聲，前陣子還包辦了電影《和你老婆去旅行》片尾曲的詞曲創作與演唱。而他在「BACK TO 70’S西洋金曲演唱會」也將翻唱民謠搖滾與靈魂樂曲風，將帶給歌迷更多驚喜！

鳳小岳將在「BACK TO 70’S西洋金曲演唱會」翻唱民謠搖滾與靈魂樂曲風。圖／聯合數位文創提供
鳳小岳將在「BACK TO 70’S西洋金曲演唱會」翻唱民謠搖滾與靈魂樂曲風。圖／聯合數位文創提供

西洋金曲演唱會的實力派歌手們，現在正進入練唱彩排階段，除了各自帶來膾炙人口的經典老歌，導演也透露，將安排兩兩對唱與眾星大合唱的橋段，要讓觀眾回到那時年少輕狂的美好年代，一起BACK TO 70’S ！母親節孝親專案超商購票88折(只到5月9日)、扶老攜幼四人套票82折，更多節目資訊與購票請上udn售票網

演唱會 樂團 高雄流行音樂中心

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