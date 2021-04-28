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母親節快樂！《鐘樓怪人》送給媽媽一份大禮

聯合新聞網 / 聯合數位文創
圖／聯合數位文創 提供
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經典法文音樂劇《鐘樓怪人》開演進入倒數階段，高雄場次加場後再次完售，台北場次票券更進入搶票白熱化階段，適逢五月母親節，《鐘樓怪人》也推出母親節優惠，讓媽媽們用現階段最低折扣88折優惠，享受最頂級國際音樂劇《鐘樓怪人》演出！

《鐘樓怪人》劇中，男主角科西莫多一出生即被丟棄，被副主教弗侯洛收養後，弗侯洛便一直以亦父亦母的角色照顧著科西莫多，讓他讀書、教他寫字。科西莫多透過「被遺棄的孩子 L’enfant Trouvé」一曲，感念弗侯洛對他的好，述說著長相醜陋的他，弗侯洛卻從未嫌棄過，甚至在他被欺負時，只有弗侯洛保護著他，讓他不真正受到外界的傷害，帶給他幸福。

副主教弗侯洛是一個充滿爭議的角色，無論是在雨果的文本，亦或是音樂劇中，都是人們眼中的惡人，但他同時也是雨果筆下最有層次的角色。透過弗侯洛與科西莫多、艾斯梅拉達等角色的互動，觀眾不禁會思考，世界上是否有真正的惡？而真正的惡，又是否是如同大家所想的那樣簡單？

今年五月，就帶著媽媽一同來欣賞這一齣讓人揪心又感動的經典法文音樂劇《鐘樓怪人》，現在就上udn售票網購買「《鐘樓怪人》母親節套票」，即可享台北場指定票區限時88折超值優惠！讓媽媽在辛苦的日常中，有一劑生活調適，給媽媽一段屬於她的精緻藝文時間吧！

● 由聯合數位文創主辦的經典法文音樂劇《鐘樓怪人》（Notre Dame de Par-is）於 2021 年 5 月 19 日至 5 月 23 日在高雄衛武營國家歌劇院（高雄市鳳山區三多一路1號）、5 月 28 日至 6 月 6 日在台北流行音樂中心（台北市南港區市民大道八段99號）演出。感謝共同贊助 LEXUS 的鼎力相助，感謝指定航空－長榮航空及指定飯店－台北六福萬怡酒店以及高雄福華大飯店，提供最舒適的飛行與住宿體驗。客服專線請洽(02)7721-6958 #2 （每日9:00-18:00），購票請上udn售票網

音樂劇 母親節

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