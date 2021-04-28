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頭皮也要「乾一杯」！爆款洗髮精再推「台啤版」包裝

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
爆款洗髮精再推限量台啤版包裝，引發搶購熱潮。圖／蕾娜塔提供 (禁止酒駕，未滿十八歲禁止飲酒)
爆款洗髮精再推限量台啤版包裝，引發搶購熱潮。圖／蕾娜塔提供 (禁止酒駕，未滿十八歲禁止飲酒)

夏日炎炎，喝一杯冰啤酒最過癮，這看似台啤的透明綠色玻璃瓶內，閃耀著誘人的光澤，此時切勿一開即飲，因為這是MIT髮品品牌蕾娜塔的啤酒花洗髮精。

洗髮精做成啤酒瓶造型並不只是單純的噱頭，它在成分中確實加入了俗稱「綠色黃金」的啤酒花萃取，啤酒花可以滋潤乾澀髮絲，維持髮根的豐盈，這也是與國立臺灣師範大學MBA系所產學合作的新品。啤酒花洗髮精因啤酒包裝屢創話題，光是3月推出的限量5千支的啤酒花洗髮精，兩周即全數售罄，平均一天銷售350支。

乘著這股熱潮，蕾娜塔再度推出台灣味十足的「致敬台啤版」款式。蕾娜塔創辦人兼髮品專家小棋老師表示，由於產品內含有啤酒花成分，在外包裝的設計上立刻聯想到台灣最具代表性的啤酒品牌，所以選擇向台啤致敬。

最新的台啤版包裝啤酒花洗髮精同樣採期間限定、限量販售，即日起到4/30售完為止，僅在合作的美髮沙龍通路及官網販售。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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