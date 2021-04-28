「你開瓶、我開房」回歸！酒吧消費滿5千 免費住一晚

去年推出大受歡迎的「你開瓶、我開房」強勢回歸，5月2日起晉升為2.0版本。即日起至6月30日平日（周日至周四）在台北中山雅樂軒酒店17樓的高空酒吧W XYZ BAR消費滿5,000元，即可於當晚免費入住8坪的快活樂窩一晚；消費達8,000元則可免費入住10坪的呼風樂窩一晚。

須注意，此專案需事先酒吧訂位(02-7743-9938)，最多兩人入住。相關資訊可查台北中山雅樂軒酒店臉書。

台北中山雅樂軒酒店位於台北中山區，距離松山機場僅10分鐘車程，距離最近的捷運站步行約2分鐘。周邊熱鬧的小吃市集、文創和購物商圈等特色景點聚集。館內共有88間客房，17樓的能量：站 (Re:fuel℠) 餐廳提供活力自助早餐，入夜後搖身一變為品牌標誌酒吧W XYZ℠，帶來新潮時尚的品酒體驗與現場音樂表演。此外，另有露天的景觀泳池「Splash噗通泳池」 (限夏季開放)，以及16樓的「Re:charge Gym 充電：站健身房」。

雅樂軒酒店隸屬於萬豪國際集團旗下，在全球16個國家擁有超過150間酒店。 你開瓶，我開房，專案再起。圖／台北中山雅樂軒提供 呼風樂窩。圖／台北中山雅樂軒提供

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