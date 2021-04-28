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空汙退散！大金保濕空氣清淨機給媽媽健康舒適好空氣

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
大金空氣清淨機擁有10年不用換濾網的閃流放電技術，透過主動離子，更快速除菌抗病毒。圖／大金空調提供
大金空氣清淨機擁有10年不用換濾網的閃流放電技術，透過主動離子，更快速除菌抗病毒。圖／大金空調提供

空氣汙染問題越來越受民眾重視，不只室外空氣污染嚴重，以往經常被忽視的室內空氣品質也要格外注意。近30年國內肺癌死亡人數成長近6倍，根據數據顯示也與空氣汙染密切相關，不只小到足以穿透呼吸系統的PM2.5細懸浮微粒負載了重金屬、戴奧辛以及病菌等，直接到達胸腔，增加引發心肌梗塞、中風和心律不整等的風險，室內無法避免的廚房油煙更是媽媽健康的潛在殺手。為了守護媽媽與全家人的健康，DAIKIN大金空調推出母親節感恩回饋，即日起至5月31日止，購買空氣清淨機指定機型（MCK70VSCT-W、MC55USCT、MC40USCT）現折1,000元，有效改善室內空氣品質，呼吸健康好空氣，每天守護最愛的家人。

和泰大金董事長蘇一仲表示：「大金空調做為全球好空氣專家，提供用戶最健康的好空氣、運用業界最先進且環保的設備，疼惜台灣，更疼惜所有的使用者。」

主打機種大金頂級保濕空氣清淨機MCK70VSCT-W，採用業界首創TAFU長效濾網，效率提升1.4倍，可過濾99.97%的PM0.3。搭配「雙重閃流放電技術」，透過主動離子，內部2倍速度分解有害氣體、異味，以及濾網上的細菌，更快速除菌抗病毒，7.0 m³/分鐘超大風量，搭配三段式手調導出風板，促進大空間空氣循環，防油防潑水的濾網特別適合濕氣高的地區使用，一般家庭使用10年都不用換濾網；空間濕度管家功能，三段保濕控制與濕度感知器，自動啓閉以維持設定濕度，再加上美肌保濕模式，更可以幫助自動調整對皮膚與呼吸道更舒適的濕度。

另外，同樣具有美肌保溼功能、簡約纖長節省空間的白棕雙色MCK55USCT系列，以及高度僅50cm，外型更迷你的MC55USCT、MC40USCT Mini Tower系列，台灣獨家配備「PM2.5六色顯示面板」，能自動偵測環境中的PM2.5濃度並以燈號顯示，讓使用者隨時掌握居家好空氣。

和泰大金董事長蘇一仲強調：「大金關心婦女健康，疼惜偉大的媽媽，愛媽媽就是要即時行動保護媽媽的健康。」

母親節感恩回饋，即日起至5月31日止，購買大金空氣清淨機指定機型現折1,000元。圖／大金空調提供
母親節感恩回饋，即日起至5月31日止，購買大金空氣清淨機指定機型現折1,000元。圖／大金空調提供
大金空氣清淨機擁有10年不用換濾網的閃流放電技術，透過主動離子，更快速除菌抗病毒。圖／大金空調提供
大金空氣清淨機擁有10年不用換濾網的閃流放電技術，透過主動離子，更快速除菌抗病毒。圖／大金空調提供

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