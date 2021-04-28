金子半之助「海膽天丼」登場！雙人套餐現省191元

在母親節到來之前，來自日本的連鎖天丼「金子半之助」，以海膽、魚卵、鳳尾蝦等食材，推出應景的新品「海膽天丼」，並且還推出母親節限定的雙人套餐，一次可品嚐到兩款天丼、湯品與氣泡飲，現省191元。同集團的「繼光香香雞」則推出為期1個月的加購優惠，購買指定組合，就可享「炸物半價」的加購優惠。

曾連續7次獲得日本全國丼聯盟「天丼金賞」的金子半之助，提供有多樣化的天丼餐點，為了台灣人求新求變的喜好，過去也推出過帝王蟹天丼、繼光香香雞天丼、日本和牛雙饗丼等多款限定丼飯。此次新推出的「海膽天丼」，使用海膽作為主角，同時鋪上魚卵、鳳尾蝦、蓮藕、紫蘇葉、青龍、半熟玉子、海苔等炸物，帶來豐富的滋味，每碗售價580元，自即日起開始販售。自即日起至5月16日期間，店內也限時推出母親節雙人套餐，內含江戶前天丼、海膽天丼、海苔、2碗味噌湯與2杯氣泡飲，原價1,290元，特價1,099元。