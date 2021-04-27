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BLACKPINK ROSÉ代言Tiffany第二波釋出！影片辣秀纖腰
美國珠寶品牌Tiffany於上周正式宣布韓國女子天團BLACKPINK成員ROSÉ擔任全球品牌代言人，將於2021年Tiffany HardWear數位形象廣告中以全新身份登場。而繼上週釋出的第一波形象照與幕後花絮照，短影片和完整形象終於於今日曝光。影片中身材纖細的ROSÉ以合身的黑色小洋裝展現好身材，以身體的曲線對比Tiffany HardWear的剛毅工業風格金屬線條，凸顯系列珠寶的配戴感和個性張力。
Tiffany HardWear設計靈感來自Tiffany古典珍藏庫中1971年的中性設計手環，系列於2017年首度亮相，以大量金屬鍊結為主要創作元素的設計，鋪鑲鑽石點綴其間，散發力量與自信，造型洋溢紐約市的個性與活力。此次形象廣告中，ROSÉ配戴HardWear系列造型鮮明的18K金與18K玫瑰金鍊結珠寶，展現這款前衛設計大膽結合扣環與工業風的特質，玩味張力、比例與平衡，以獨特鮮明的人格特質與極具現代風格的影響力，完美詮釋HardWear系列態度與特點。
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