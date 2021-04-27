快訊

美股早盤漲跌互見 特斯拉跌逾3%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

童話奇幻森林藏珠寶！梵克雅寶用幻彩寶石捕捉宇宙星風

聯合報 / 記者孫曼／專題即時報導
梵克雅寶Signature高級珠寶展，模特兒演繹最新Sous les étoiles系列高級珠寶、單價最高的Étincelles d'émeraudes哥倫比亞祖母綠可轉換式項鍊與經典創作。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Signature高級珠寶展，模特兒演繹最新Sous les étoiles系列高級珠寶、單價最高的Étincelles d'émeraudes哥倫比亞祖母綠可轉換式項鍊與經典創作。圖／梵克雅寶提供

法國高級珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels），自即日起至4月29日止舉辦「Signature高級珠寶系列」展，呈獻133件總價約26億元的頂級珠寶腕表，以精彩的工藝與瑰麗寶石演繹品牌最富盛名的經典設計，如Zip項鍊、隱密式鑲嵌、仙子與芭蕾舞伶胸針等。此次展出還包括預計今年6月才將要於全球曝光的全新Sous les étoiles（在星空下）頂級珠寶系列，讓台灣藏家先睹為快。展場由著名的童書插畫家Charlotte Gastaut打造猶如魔法森林般的夢幻花園，彷彿走進由動物、植物、與月光交融出的奇幻童話世界，在林中有閃閃發亮的魔幻珍寶等待被發掘。

Sous les étoiles搶先全球曝光 來台見客

首度曝光的Sous les étoiles（在星空下）頂級珠寶系列作創共逾150件，以19世紀卡米伊弗拉馬利翁（Camille Flammarion）的「大眾天文學」（Astronomie populaire）等科普先河為藍圖，讓想像力馳騁於浩瀚宇宙，是以往經常出現在梵克雅寶腕表創作的天體宇宙主題，首度以高級珠寶完整詮釋。

此次登台共17件作品中，共有4款仙子胸針，承襲品牌1940年代以來Feminine Figures的傳統，水星、海王星、天王星、火星仙子，各自以蛋白石、青金石、綠松石、紅碧玉等不同的寶石與姿態，體現行星的特質和具有神話寓意的意象。系列作品的標誌則是以古老玫瑰切割鑽石作為臉蛋，是珠寶藏家不可或缺的夢幻逸品。

多件作品更善用彩色寶石的繽紛色調去捕捉宇宙星辰的變化與意象。Acontia項鍊以藍寶石、祖母綠、鑽石勾勒恆星消逝前一刻、氣體消散的瞬間永恆。Amorpha胸針則以緬甸紅寶石、青金石與彩色剛玉，具象描繪出超新星誕生的樣貌。同樣星星誕生的主題，梵克雅寶還結合品牌知名的可轉換式珠寶，創作了以藍寶石和鑽石為主角的Expansion手鐲與可轉換式戒指，手環主石可拆下裝在戒指上作為戒指主石配戴。Donati戒指以兩枚各逾3克拉的紅寶石刻畫1858年人類首度拍攝到的多納提彗星；仔細看Orionis戒指的粉紅剛玉與紅寶石配色，真的就如獵戶座星雲般，是肉眼可見最亮的星雲。

「有靈魂的寶石」為經典設計賦新意 Pompon時間藏在項鍊中

而全場最高單價的Étincelles d'émeraudes可轉換式項鍊，則精選11顆共重39.04克拉的祖母綠式切割哥倫比亞祖母綠，色調濃郁一致，非常難得。項鍊設計採用60年代的印度風格，可轉換成兩條手鍊和單層項鍊配戴的這條雙層項鍊，是以「每顆寶石都擁有獨一無二的靈魂」為選石原則的Pierres de Caractère個性寶石臻品。

此次也同時曝光的是品牌今年最新的時計Pompon系列，是將時間藏匿在項鍊流蘇中的神秘鐘表，外表看似純粹的典雅長項鍊，有Pompon Leila與Pompon Gaia兩種款式，都是將流蘇撥開後就可鑑賞表盤，不過Leila多了一顆鑲嵌彩寶主石的吊墜，可拆作胸針單獨配戴。每季高級珠寶展也都會一起巡展的Heritage典藏系列，是由品牌精選、整理過後的骨董珠寶之作，具有代表性，也很受藏家喜愛。此次聚焦最受歡迎的動物系列，俏皮的小鳥、小狗等，見證品牌百餘年來美學的演進與工藝的傳承。

Sous les étoiles系列Ondée stellaire星風戒指，玫瑰金鑲嵌一顆3.11克拉橢圓形切割的馬達加斯加淡紫色剛玉、紅寶石、粉紅色剛玉、錳鋁榴石、鑽石，640萬元。圖／梵克雅寶提供
Sous les étoiles系列Ondée stellaire星風戒指，玫瑰金鑲嵌一顆3.11克拉橢圓形切割的馬達加斯加淡紫色剛玉、紅寶石、粉紅色剛玉、錳鋁榴石、鑽石，640萬元。圖／梵克雅寶提供
Sous les étoiles系列Déesse Mars火星仙子胸針，白K金鑲嵌紅碧玉與鑽石，695萬元。圖／梵克雅寶提供
Sous les étoiles系列Déesse Mars火星仙子胸針，白K金鑲嵌紅碧玉與鑽石，695萬元。圖／梵克雅寶提供
Sous les étoiles系列Acontia項鍊勾勒消逝前的恆星樣貌，白K金與鉑金鑲嵌一顆5.23克拉的八角形切割哥倫比亞祖母綠、藍寶石、祖母綠、鑽石，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
Sous les étoiles系列Acontia項鍊勾勒消逝前的恆星樣貌，白K金與鉑金鑲嵌一顆5.23克拉的八角形切割哥倫比亞祖母綠、藍寶石、祖母綠、鑽石，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
Fuschia吊鐘海棠花胸針，鉑金、白K金、玫瑰金，傳統隱密式鑲嵌紅寶石與鑽石，3,710萬元。圖／梵克雅寶提供
Fuschia吊鐘海棠花胸針，鉑金、白K金、玫瑰金，傳統隱密式鑲嵌紅寶石與鑽石，3,710萬元。圖／梵克雅寶提供
Sous les étoiles系列Expansion手鐲及可轉換式戒指，白K金鑲嵌一顆8.03克拉的枕形切割鑽石、藍寶石、青金石、鑽石，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
Sous les étoiles系列Expansion手鐲及可轉換式戒指，白K金鑲嵌一顆8.03克拉的枕形切割鑽石、藍寶石、青金石、鑽石，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
Pompon Leila可轉換式長項鍊錶及可拆式胸針，白K金、黃K金、與鉑金鑲嵌11.87克拉的枕形切割綠色碧璽、藍寶石、黑色尖晶石、縞瑪瑙、青金石、白色養殖珍珠、白色珍珠母貝、鑽石、石英機芯，2,830萬元。圖／梵克雅寶提供
Pompon Leila可轉換式長項鍊錶及可拆式胸針，白K金、黃K金、與鉑金鑲嵌11.87克拉的枕形切割綠色碧璽、藍寶石、黑色尖晶石、縞瑪瑙、青金石、白色養殖珍珠、白色珍珠母貝、鑽石、石英機芯，2,830萬元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Signature高級珠寶展，模特兒演繹最新Sous les étoiles系列高級珠寶與經典創作。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Signature高級珠寶展，模特兒演繹最新Sous les étoiles系列高級珠寶與經典創作。圖／梵克雅寶提供
Perce-neige雪花蓮項鍊及可拆式胸針，兩側祖母綠的裝飾可翻轉到背面變成白鑽項鍊，價格電洽。圖／梵克雅寶提供
Perce-neige雪花蓮項鍊及可拆式胸針，兩側祖母綠的裝飾可翻轉到背面變成白鑽項鍊，價格電洽。圖／梵克雅寶提供
Sous les étoiles系列Orionis獵戶星座戒指，白K金鑲嵌一顆4.87克拉橢圓形切割的馬達加斯加粉紅色剛玉、紅寶石、粉紅色藍寶石、鑽石，640萬元。圖／梵克雅寶提供
Sous les étoiles系列Orionis獵戶星座戒指，白K金鑲嵌一顆4.87克拉橢圓形切割的馬達加斯加粉紅色剛玉、紅寶石、粉紅色藍寶石、鑽石，640萬元。圖／梵克雅寶提供
以文藝復興時代蕾絲圖案為造型的Innamorato手鐲，白K金與玫瑰金鑲嵌18顆共重70.23克拉的橢圓形切割粉紅色及淡紫色剛玉、粉紅色及淡紫色剛玉、鑽石，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
以文藝復興時代蕾絲圖案為造型的Innamorato手鐲，白K金與玫瑰金鑲嵌18顆共重70.23克拉的橢圓形切割粉紅色及淡紫色剛玉、粉紅色及淡紫色剛玉、鑽石，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
Sous les étoiles系列Amour solaire耳環以螺旋星系的金星為主角，黃K金鑲嵌兩顆分別為3.03及3.01克拉的枕形切割主鑽、黃鑽及鑽石，1,700萬元。圖／梵克雅寶提供
Sous les étoiles系列Amour solaire耳環以螺旋星系的金星為主角，黃K金鑲嵌兩顆分別為3.03及3.01克拉的枕形切割主鑽、黃鑽及鑽石，1,700萬元。圖／梵克雅寶提供
全場單價最高的Étincelles d'émeraudes可轉換式項鍊，白K金與鉑金鑲嵌11顆共重39.04克拉的祖母綠式切割哥倫比亞祖母綠、祖母綠、藍寶石、鑽石，約2億元。圖／梵克雅寶提供
全場單價最高的Étincelles d'émeraudes可轉換式項鍊，白K金與鉑金鑲嵌11顆共重39.04克拉的祖母綠式切割哥倫比亞祖母綠、祖母綠、藍寶石、鑽石，約2億元。圖／梵克雅寶提供
Sous les étoiles系列Donati多納提彗星戒指，白K金與玫瑰金鑲嵌兩顆各重3.11和3.07克拉的莫桑比克梨形紅寶石、一顆1.42克拉的梨形鑽石、粉紅剛玉和鑽石，1750萬元。圖／梵克雅寶提供
Sous les étoiles系列Donati多納提彗星戒指，白K金與玫瑰金鑲嵌兩顆各重3.11和3.07克拉的莫桑比克梨形紅寶石、一顆1.42克拉的梨形鑽石、粉紅剛玉和鑽石，1750萬元。圖／梵克雅寶提供
Sous les étoiles系列Amorpha胸針刻畫超新星爆炸的狀態，白K金鑲嵌1.49 克拉橢圓形緬甸紅寶石、藍寶石、紫色剛玉、黑色尖晶石、青金石、鑽石，1,320萬元。圖／梵克雅寶提供
Sous les étoiles系列Amorpha胸針刻畫超新星爆炸的狀態，白K金鑲嵌1.49 克拉橢圓形緬甸紅寶石、藍寶石、紫色剛玉、黑色尖晶石、青金石、鑽石，1,320萬元。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴今年最新的Pompon系列珠寶時計，表盤隱藏在項鍊的流蘇之中。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴今年最新的Pompon系列珠寶時計，表盤隱藏在項鍊的流蘇之中。圖／梵克雅寶提供
Pompon Gaia可轉換式長項鍊表，黃K金鑲嵌黃色剛玉、祖母綠、孔雀石、土耳其石、白色養殖珍珠、白色珍珠母貝、鑽石、石英機芯，2,650萬元。圖／梵克雅寶提供
Pompon Gaia可轉換式長項鍊表，黃K金鑲嵌黃色剛玉、祖母綠、孔雀石、土耳其石、白色養殖珍珠、白色珍珠母貝、鑽石、石英機芯，2,650萬元。圖／梵克雅寶提供
由藝術家Charlotte Gastaut打造猶如魔法森林般的展出場景。圖／梵克雅寶提供
由藝術家Charlotte Gastaut打造猶如魔法森林般的展出場景。圖／梵克雅寶提供
Sous les étoiles系列Déesse Uranus天王星仙子胸針，白K金鑲嵌彩色剛玉、綠松石、鑽石，780萬元。圖／梵克雅寶提供
Sous les étoiles系列Déesse Uranus天王星仙子胸針，白K金鑲嵌彩色剛玉、綠松石、鑽石，780萬元。圖／梵克雅寶提供
由藝術家Charlotte Gastaut打造猶如魔法森林般的展出場景。圖／梵克雅寶提供
由藝術家Charlotte Gastaut打造猶如魔法森林般的展出場景。圖／梵克雅寶提供

珠寶 品牌 鑽石

延伸閱讀

男人手上也能戴珠寶？ 2021奧斯卡男星手表大盤點

MLB／近8戰慘吞6敗遭世仇趕上 宇宙道奇跌落凡間

全色系怎麼搭都美？伯爵Possession珠寶三色寶石太美艷

詹惟中／紫微密碼「7」命盤　聽媽媽的話就對了！

相關新聞

整理包／吃喝全都有 4大超商「五一勞動節連假優惠」一次看

五一勞動節有3天連假，4大超商祭出多項優惠，除了大家最愛的咖啡之外，飲料、冰品、零食也都有好康，快趁著連假吃喝和補貨！

加碼送288+200元！瓦城母親節套餐「用LINE也能訂」

因應母親節聚餐需求，瓦城泰統集團集結旗下的瓦城、非常泰、1010湘等品牌，推出母親節限定套餐，今年更首度開放可透過「LI...

孫芸芸上露事業線、下露腰際線 性感比拚可愛風格同穿DIOR的Angelababy

戴著新耳環到戶外吹風的孫芸芸，以巴拿馬帽搭襯DIOR服裝，襯衫打結上露事業線、下露腰際線，美得相當性感而有氣勢；日前品牌...

慕夏鉅作將來台 「行動花藝美術館」誠品松菸暖身登場

睽違10年，捷克最具代表性的藝術家阿爾豐斯．慕夏百年畫作特展，6月將抵台於中正紀念堂展出逾200件經典原作、早期手稿及收...

DIY做酒釀桂圓麵包！吳寶春開「烘焙教室」配方全曝光

由吳寶春所創立的吳寶春麥方店宣佈，今年首度攜手線上教學平台，推出「吳寶春烘焙學院」，讓學員在家也能輕鬆做麵包。同時吳寶春...

myfone購物歡慶母親節 3C夯品天天限時搶購最低2折起

台灣大哥大myfone購物歡慶母親節，推出知名品牌家電、3C商品促銷優惠，包括iPhone 12、Apple Watch...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。