童話奇幻森林藏珠寶！梵克雅寶用幻彩寶石捕捉宇宙星風

法國高級珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels），自即日起至4月29日止舉辦「Signature高級珠寶系列」展，呈獻133件總價約26億元的頂級珠寶腕表，以精彩的工藝與瑰麗寶石演繹品牌最富盛名的經典設計，如Zip項鍊、隱密式鑲嵌、仙子與芭蕾舞伶胸針等。此次展出還包括預計今年6月才將要於全球曝光的全新Sous les étoiles（在星空下）頂級珠寶系列，讓台灣藏家先睹為快。展場由著名的童書插畫家Charlotte Gastaut打造猶如魔法森林般的夢幻花園，彷彿走進由動物、植物、與月光交融出的奇幻童話世界，在林中有閃閃發亮的魔幻珍寶等待被發掘。

Sous les étoiles搶先全球曝光 來台見客

首度曝光的Sous les étoiles（在星空下）頂級珠寶系列作創共逾150件，以19世紀卡米伊弗拉馬利翁（Camille Flammarion）的「大眾天文學」（Astronomie populaire）等科普先河為藍圖，讓想像力馳騁於浩瀚宇宙，是以往經常出現在梵克雅寶腕表創作的天體宇宙主題，首度以高級珠寶完整詮釋。

此次登台共17件作品中，共有4款仙子胸針，承襲品牌1940年代以來Feminine Figures的傳統，水星、海王星、天王星、火星仙子，各自以蛋白石、青金石、綠松石、紅碧玉等不同的寶石與姿態，體現行星的特質和具有神話寓意的意象。系列作品的標誌則是以古老玫瑰切割鑽石作為臉蛋，是珠寶藏家不可或缺的夢幻逸品。

多件作品更善用彩色寶石的繽紛色調去捕捉宇宙星辰的變化與意象。Acontia項鍊以藍寶石、祖母綠、鑽石勾勒恆星消逝前一刻、氣體消散的瞬間永恆。Amorpha胸針則以緬甸紅寶石、青金石與彩色剛玉，具象描繪出超新星誕生的樣貌。同樣星星誕生的主題，梵克雅寶還結合品牌知名的可轉換式珠寶，創作了以藍寶石和鑽石為主角的Expansion手鐲與可轉換式戒指，手環主石可拆下裝在戒指上作為戒指主石配戴。Donati戒指以兩枚各逾3克拉的紅寶石刻畫1858年人類首度拍攝到的多納提彗星；仔細看Orionis戒指的粉紅剛玉與紅寶石配色，真的就如獵戶座星雲般，是肉眼可見最亮的星雲。

「有靈魂的寶石」為經典設計賦新意 Pompon時間藏在項鍊中

而全場最高單價的Étincelles d'émeraudes可轉換式項鍊，則精選11顆共重39.04克拉的祖母綠式切割哥倫比亞祖母綠，色調濃郁一致，非常難得。項鍊設計採用60年代的印度風格，可轉換成兩條手鍊和單層項鍊配戴的這條雙層項鍊，是以「每顆寶石都擁有獨一無二的靈魂」為選石原則的Pierres de Caractère個性寶石臻品。

此次也同時曝光的是品牌今年最新的時計Pompon系列，是將時間藏匿在項鍊流蘇中的神秘鐘表，外表看似純粹的典雅長項鍊，有Pompon Leila與Pompon Gaia兩種款式，都是將流蘇撥開後就可鑑賞表盤，不過Leila多了一顆鑲嵌彩寶主石的吊墜，可拆作胸針單獨配戴。每季高級珠寶展也都會一起巡展的Heritage典藏系列，是由品牌精選、整理過後的骨董珠寶之作，具有代表性，也很受藏家喜愛。此次聚焦最受歡迎的動物系列，俏皮的小鳥、小狗等，見證品牌百餘年來美學的演進與工藝的傳承。