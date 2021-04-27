蔡詩芸嘻哈魂愛bling bling 潮秀HUBLOT新表想收小尺寸

在鐘表領域不斷創新技術、研發未來材質的宇舶表（HUBLOT），今日舉辦新品發表會。最新力作包括以獨家高階亮彩陶瓷打造的全新40毫米Classic Fusion Orlinski立體雕塑腕表、獨家鍍鋁碳纖維（Texalium®）與黑色陶瓷搭載全新自動陀飛輪機芯的Big Bang Tourbillon Automatic，以及鑲嵌彩虹漸層彩色寶石表圈的Spirit Of Big Bang Tourbillon 5-Day Power Reserve藍寶石陀飛輪5日鍊腕表。和先生王陽明一起擁有許多潮流腕表收藏的時尚女星蔡詩芸，更特地選搭了非常搶眼的白面款Big Bang One Click皇金鑽表，在新專輯繁忙宣傳中抽空出席新品發表活動。

蔡詩芸表示會挑選配戴鑽表，不是因為價格，「我是挑最亮的，」她解釋這次是因為唱饒舌歌所以選了鑽比較多的款式，覺得比較符合角色，而且也很配今天米色服裝，但對HUBLOT相當熟悉的她也提醒，「HUBLOT有很多很前衛很時尚的款式，不一定有鑽。」而HUBLOT表款中，她覺得最適合王陽明的則是經典融合Classic Fusion，「因為很有男人味，面積比較大一點點，他自己也喜歡簡單一點點的款式。」顯然對另一半的喜好瞭若指掌。蔡詩芸也觀察，近來女生配戴大表徑的趨勢已經過了，最近則是回歸到稍微適中的尺寸，「戴上去就很精緻，而且可以堆疊很多手環。」

此次曝光的全新表款，展現宇舶表在創新方面獨到的品味。與藝術家Richard Orlinski合作的Classic Fusion Orlinski腕表，宇舶運用獨家技術將有蠟質光澤的亮彩陶瓷完美包覆Orlinski標誌性的立體切割，將他著名的多面稜角雕塑風格融入表殼與表盤上，光影效果非常獨特具辨識度，彷彿手腕上的微型雕塑，共有拋光亮藍和亮黑兩種款式，全新40毫米表徑男女皆宜。