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蔡詩芸嘻哈魂愛bling bling 潮秀HUBLOT新表想收小尺寸

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
蔡詩芸現身宇舶表新品發表會。圖／宇舶表提供
蔡詩芸現身宇舶表新品發表會。圖／宇舶表提供

在鐘表領域不斷創新技術、研發未來材質的宇舶表（HUBLOT），今日舉辦新品發表會。最新力作包括以獨家高階亮彩陶瓷打造的全新40毫米Classic Fusion Orlinski立體雕塑腕表、獨家鍍鋁碳纖維（Texalium®）與黑色陶瓷搭載全新自動陀飛輪機芯的Big Bang Tourbillon Automatic，以及鑲嵌彩虹漸層彩色寶石表圈的Spirit Of Big Bang Tourbillon 5-Day Power Reserve藍寶石陀飛輪5日鍊腕表。和先生王陽明一起擁有許多潮流腕表收藏的時尚女星蔡詩芸，更特地選搭了非常搶眼的白面款Big Bang One Click皇金鑽表，在新專輯繁忙宣傳中抽空出席新品發表活動。

蔡詩芸表示會挑選配戴鑽表，不是因為價格，「我是挑最亮的，」她解釋這次是因為唱饒舌歌所以選了鑽比較多的款式，覺得比較符合角色，而且也很配今天米色服裝，但對HUBLOT相當熟悉的她也提醒，「HUBLOT有很多很前衛很時尚的款式，不一定有鑽。」而HUBLOT表款中，她覺得最適合王陽明的則是經典融合Classic Fusion，「因為很有男人味，面積比較大一點點，他自己也喜歡簡單一點點的款式。」顯然對另一半的喜好瞭若指掌。蔡詩芸也觀察，近來女生配戴大表徑的趨勢已經過了，最近則是回歸到稍微適中的尺寸，「戴上去就很精緻，而且可以堆疊很多手環。」

此次曝光的全新表款，展現宇舶表在創新方面獨到的品味。與藝術家Richard Orlinski合作的Classic Fusion Orlinski腕表，宇舶運用獨家技術將有蠟質光澤的亮彩陶瓷完美包覆Orlinski標誌性的立體切割，將他著名的多面稜角雕塑風格融入表殼與表盤上，光影效果非常獨特具辨識度，彷彿手腕上的微型雕塑，共有拋光亮藍和亮黑兩種款式，全新40毫米表徑男女皆宜。

而HUB6035自動上鍊陀飛輪機芯，繼今年初首度出現在Big Bang冰橙藍寶石腕表後，換上新衫，一樣保留表款鏤空面盤，以展現「8」字型鏤空陀飛輪機芯的創新未來感。兩款新材質中，包括宇舶於2015年首創的獨家鍍鋁碳纖維（Texalium®），具有碳纖維材質的輕盈強悍，以及鍍鋁碳纖維獨特的金屬幻彩效果。另一款則採用品牌最經典的全黑陶瓷表殼，展現完全不同的強悍運動感，是品牌粉絲必收款。

Classic Fusion Orlinski 40毫米立體亮彩陶瓷自動腕表黑色款，42萬2,000元。圖／宇舶表提供
Classic Fusion Orlinski 40毫米立體亮彩陶瓷自動腕表黑色款，42萬2,000元。圖／宇舶表提供
Big Bang Tourbillon Automatic 45毫米自動上鍊陀飛輪腕表碳纖維及鍍鋁碳纖維款，294萬3,000元。圖／宇舶表提供
Big Bang Tourbillon Automatic 45毫米自動上鍊陀飛輪腕表碳纖維及鍍鋁碳纖維款，294萬3,000元。圖／宇舶表提供
Big Bang Tourbillon Automatic 45毫米自動上鍊陀飛輪腕表黑陶瓷款，294萬3,000元。圖／宇舶表提供
Big Bang Tourbillon Automatic 45毫米自動上鍊陀飛輪腕表黑陶瓷款，294萬3,000元。圖／宇舶表提供
蔡詩芸現身宇舶表新品發表會。圖／宇舶表提供
蔡詩芸現身宇舶表新品發表會。圖／宇舶表提供
Spirit Of Big Bang Tourbillon 5-Day Power Reserve彩虹圈藍寶石陀飛輪5日鍊腕表，572萬3,000元。圖／宇舶表提供
Spirit Of Big Bang Tourbillon 5-Day Power Reserve彩虹圈藍寶石陀飛輪5日鍊腕表，572萬3,000元。圖／宇舶表提供
Big Bang Tourbillon Automatic 45毫米自動上鍊陀飛輪腕表碳纖維及鍍鋁碳纖維款，294萬3,000元。圖／宇舶表提供
Big Bang Tourbillon Automatic 45毫米自動上鍊陀飛輪腕表碳纖維及鍍鋁碳纖維款，294萬3,000元。圖／宇舶表提供
蔡詩芸現身宇舶表新品發表會。圖／宇舶表提供
蔡詩芸現身宇舶表新品發表會。圖／宇舶表提供
Classic Fusion Orlinski 40毫米立體亮彩陶瓷自動腕表黑色款，42萬2,000元。圖／宇舶表提供
Classic Fusion Orlinski 40毫米立體亮彩陶瓷自動腕表黑色款，42萬2,000元。圖／宇舶表提供
Big Bang Tourbillon Automatic 45毫米自動上鍊陀飛輪腕表黑陶瓷款，294萬3,000元。圖／宇舶表提供
Big Bang Tourbillon Automatic 45毫米自動上鍊陀飛輪腕表黑陶瓷款，294萬3,000元。圖／宇舶表提供
Spirit Of Big Bang Tourbillon 5-Day Power Reserve彩虹圈藍寶石陀飛輪5日鍊腕表，572萬3,000元。圖／宇舶表提供
Spirit Of Big Bang Tourbillon 5-Day Power Reserve彩虹圈藍寶石陀飛輪5日鍊腕表，572萬3,000元。圖／宇舶表提供
Classic Fusion Orlinski 40毫米立體亮彩陶瓷自動腕表黑色款，42萬2,000元。圖／宇舶表提供
Classic Fusion Orlinski 40毫米立體亮彩陶瓷自動腕表黑色款，42萬2,000元。圖／宇舶表提供
Big Bang Tourbillon Automatic Carbon陀飛輪自動上鍊腕錶碳纖維款，294萬3,000元。圖／宇舶表提供
Big Bang Tourbillon Automatic Carbon陀飛輪自動上鍊腕錶碳纖維款，294萬3,000元。圖／宇舶表提供
Classic Fusion Orlinski 40毫米立體亮彩陶瓷自動腕表藍色款，42萬2,000元。圖／宇舶表提供
Classic Fusion Orlinski 40毫米立體亮彩陶瓷自動腕表藍色款，42萬2,000元。圖／宇舶表提供
Classic Fusion Orlinski 40毫米立體亮彩陶瓷自動腕表藍色款，42萬2,000元。圖／宇舶表提供
Classic Fusion Orlinski 40毫米立體亮彩陶瓷自動腕表藍色款，42萬2,000元。圖／宇舶表提供
Big Bang Tourbillon Automatic 45毫米自動上鍊陀飛輪腕表碳纖維及鍍鋁碳纖維款，294萬3,000元。圖／宇舶表提供
Big Bang Tourbillon Automatic 45毫米自動上鍊陀飛輪腕表碳纖維及鍍鋁碳纖維款，294萬3,000元。圖／宇舶表提供
Big Bang Tourbillon Automatic 45毫米自動上鍊陀飛輪腕表黑陶瓷款，294萬3,000元。圖／宇舶表提供
Big Bang Tourbillon Automatic 45毫米自動上鍊陀飛輪腕表黑陶瓷款，294萬3,000元。圖／宇舶表提供

腕表 品牌 蔡詩芸

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