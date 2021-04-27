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加碼送288+200元！瓦城母親節套餐「用LINE也能訂」

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
瓦城旗下的餐飲品牌，共同推出一系列母親節套餐方案。圖／瓦城提供
瓦城旗下的餐飲品牌，共同推出一系列母親節套餐方案。圖／瓦城提供

因應母親節聚餐需求，瓦城泰統集團集結旗下的瓦城、非常泰、1010湘等品牌，推出母親節限定套餐，今年更首度開放可透過「LINE官方帳號」直接訂餐。即日起至5月23日期間，訂購母親節套餐，還可獲贈「288元年中加菜金」，線上預訂再200元折扣優惠碼，另有指定套餐送帆布袋、雙人套餐加贈優惠券等等方案。

今年集團旗下餐廳，依照人數、內容不同，而有多種不同選擇，每套2,320～6,399元不等。以瓦城為例，3人套餐包含有5道招牌菜，以及3人份的飲品、甜點與白飯，每套2,320元。1010湘的4人套餐，則可品嘗7道經典菜，再搭配飲品、甜點與神仙缽飯，每套3,399元。

自即日起至5月23日期間，凡至瓦城、非常泰、1010湘（含食堂）、時時香點用母親節套餐，或至YABI KITCHEN及月月泰BBQ點用常態性套餐，即獲贈「288元媽咪年中加菜金」，可供下次消費滿額時使用。至5月9日前，於線上訂購任品牌的母親節套餐，即可獲贈1張「288元媽咪年中加菜金」及價值200元的線上優惠碼，點用瓦城套餐再加贈品牌帆布袋1個。

除了母親節方案外，提供泰式創意麵點的「大心」也推出雙人套餐，內含雙主食、雙人份小菜與飲料，每套688元。加價79元還可升級啾心小蝦餅，點購套餐者再加贈38元的閨密嗨心券。

套餐 母親節 品牌

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