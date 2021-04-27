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男人手上也能戴珠寶？ 2021奧斯卡男星手表大盤點
雖然珠寶常和女性相關，但誰說男人不能帶珠寶？更貼切來說：珠寶的本意代表了珍貴的寶石、精湛的造工、足以比擬財富或品味的具現，如此來說：一只高級腕表就是男人手上的珠寶。而不讓紅毯上的女星專美於前，2021年奧斯卡也有諸位男性紛紛戴上相對低調的高級手表，別具賞玩討論空間。
曾演出「猛毒」，並以「變化」、「四個傻瓜」與「病態領土」多次入圍英國獨立電影獎最佳男主角的Riz Ahmed配戴了芝柏（Girard-Perregaux）的Laureto系列Skeleton腕表，這只腕表原本就具備八角形的表圈、並以鏤空處理，展現出機芯精湛的打磨修飾細節，是品味的相對小眾之選，斯文、動感二合為一；美國演員Leslie Odom Jr.在參加典禮當天，成套閃亮泛著金光的西裝讓他「星」光四射，而歐米茄（OMEGA）的星座系列（Constellation）腕表，或可解讀為「星」、「星」相惜。金色表殼、黑色面盤、星座系列經典的爪式設計，搭配上大師天文台同軸擒縱8901機芯，星光閃耀！
而雖非幕前星光，但電影監製Charles D. King曾獲奧斯卡金像獎最佳影片， 美國製片公會獎最佳院線電影提名，並選擇戴上伯爵（Piaget）的運動風格經典之選Polo腕表，近期並有新作「藍色海灣」即將上線。他手上的Polo可非尋常款式：帶有微型自動盤結構的鏤空陀飛輪並在表殼鑲鑽，無敵閃亮，正合適於紅毯上的燕尾服與隆重場合。
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