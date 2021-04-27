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孫芸芸上露事業線、下露腰際線 性感比拚可愛風格同穿DIOR的Angelababy
戴著新耳環到戶外吹風的孫芸芸，以巴拿馬帽搭襯DIOR服裝，襯衫打結上露事業線、下露腰際線，美得相當性感而有氣勢；日前品牌大陸代言人Angelababy也詮釋了DIOR Chez Moi家居服系列，身穿短版連身裙，照例以甜美可愛的姿態登場。
IG粉絲破百萬的孫芸芸，凡釋出大片都張張精采，這次以DIOR家居服系列外拍，展現時尚態度，也帶來相當性感嫵媚的夏日風情，戴上巴拿馬帽更是帥氣中散發神秘女人味。DIOR 2021春夏時裝系列中的Chez Moi家居服，由女裝創意總監設計，印花線條精緻細膩，以舒適奢華的絲綢睡衣套裝、浴袍和斗篷與連身裙和短褲為主，運用藍、白色演繹經典Toile de Jouy法式印花，綴以熱洋溢的棕櫚樹圖樣，並運用在Dior Book Tote、刺繡涼鞋和絲巾等單品。
孫芸芸身上的DIOR Chez Moi外套為絲綢材質，黑色鑲邊增添精緻感，鈕釦為牛角釦設計，搭配同款花色的喇叭褲腳剪裁絲質長褲；Angelababy則是身穿短版連身裙，搭襯Caro手袋，回眸一笑呈現她慣有的可愛風格。
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