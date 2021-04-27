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孫芸芸上露事業線、下露腰際線 性感比拚可愛風格同穿DIOR的Angelababy

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
孫芸芸身穿和Angelababy以不同風格詮釋DIOR Chez Moi塔夫綢緹花系列。圖／取自IG、微博
孫芸芸身穿和Angelababy以不同風格詮釋DIOR Chez Moi塔夫綢緹花系列。圖／取自IG、微博

戴著新耳環到戶外吹風的孫芸芸，以巴拿馬帽搭襯DIOR服裝，襯衫打結上露事業線、下露腰際線，美得相當性感而有氣勢；日前品牌大陸代言人Angelababy也詮釋了DIOR Chez Moi家居服系列，身穿短版連身裙，照例以甜美可愛的姿態登場。

IG粉絲破百萬的孫芸芸，凡釋出大片都張張精采，這次以DIOR家居服系列外拍，展現時尚態度，也帶來相當性感嫵媚的夏日風情，戴上巴拿馬帽更是帥氣中散發神秘女人味。DIOR 2021春夏時裝系列中的Chez Moi家居服，由女裝創意總監設計，印花線條精緻細膩，以舒適奢華的絲綢睡衣套裝、浴袍和斗篷與連身裙和短褲為主，運用藍、白色演繹經典Toile de Jouy法式印花，綴以熱洋溢的棕櫚樹圖樣，並運用在Dior Book Tote、刺繡涼鞋和絲巾等單品。

孫芸芸身上的DIOR Chez Moi外套為絲綢材質，黑色鑲邊增添精緻感，鈕釦為牛角釦設計，搭配同款花色的喇叭褲腳剪裁絲質長褲；Angelababy則是身穿短版連身裙，搭襯Caro手袋，回眸一笑呈現她慣有的可愛風格。

Angelababy甜美詮釋DIOR Chez Moi塔夫綢緹花短版連帽連身裙，13萬元。圖／取自微博
Angelababy甜美詮釋DIOR Chez Moi塔夫綢緹花短版連帽連身裙，13萬元。圖／取自微博
孫芸芸身穿DIOR Chez Moi真絲斜紋布外套61,000元、長褲54,000，表現慵懶性感的夏日風情。圖／取自IG
孫芸芸身穿DIOR Chez Moi真絲斜紋布外套61,000元、長褲54,000，表現慵懶性感的夏日風情。圖／取自IG
孫芸芸身穿DIOR Chez Moi真絲斜紋布外套61,000元、長褲54,000，表現慵懶性感的夏日風情。圖／取自IG
孫芸芸身穿DIOR Chez Moi真絲斜紋布外套61,000元、長褲54,000，表現慵懶性感的夏日風情。圖／取自IG
DIOR Chez Moi真絲斜紋布長褲，54,000元。圖／取自DIOR官網
DIOR Chez Moi真絲斜紋布長褲，54,000元。圖／取自DIOR官網
Angelababy甜美詮釋DIOR Chez Moi塔夫綢緹花短版連帽連身裙，13萬元。圖／取自微博
Angelababy甜美詮釋DIOR Chez Moi塔夫綢緹花短版連帽連身裙，13萬元。圖／取自微博
孫芸芸身穿DIOR Chez Moi真絲斜紋布外套61,000元、長褲54,000，表現慵懶性感的夏日風情。圖／取自IG
孫芸芸身穿DIOR Chez Moi真絲斜紋布外套61,000元、長褲54,000，表現慵懶性感的夏日風情。圖／取自IG
孫芸芸身穿DIOR Chez Moi真絲斜紋布外套61,000元、長褲54,000，表現慵懶性感的夏日風情。圖／取自IG
孫芸芸身穿DIOR Chez Moi真絲斜紋布外套61,000元、長褲54,000，表現慵懶性感的夏日風情。圖／取自IG
DIOR Chez Moi塔夫綢緹花短版連帽連身裙，13萬元。圖／取自DIOR官網
DIOR Chez Moi塔夫綢緹花短版連帽連身裙，13萬元。圖／取自DIOR官網
DIOR Chez Moi真絲斜紋布外套，61,000元。圖／取自DIOR官網
DIOR Chez Moi真絲斜紋布外套，61,000元。圖／取自DIOR官網

巴拿馬 孫芸芸 Angelababy Dior

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