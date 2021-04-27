「箔金鮑」母親節48小時大放送 點套餐還送粉紅氣泡酒

位於信義區新光三越A9的享香檳海鮮餐酒館，於5月8日、9日母親節週末檔期，提供限定二天的媽咪專屬優惠。不但提供「節日特別菜單」，其中包括五道式單人西式套餐，六款海陸主菜供您選擇，每位最低1380元+10%起；凡點「節日特別套餐」享香檳招待每人一杯法國冰雀粉紅氣泡酒，還可以用優惠價150元，升等法國葛萊美粉紅香檳一杯。只要與媽媽同行用餐，還免費送媽媽一份「箔金鮑」，讓媽咪們倍享尊寵。

「箔金鮑」以日本食用金箔，盤飾於日式磯煮鮑魚上，肉質鮮嫩彈牙。金箔自明朝李時珍本草綱目記載，藥用價值由來已久；選用含金量99%的金條為主要原料，經化滌、捶打、切箔等十多道工序薄如蠶翼，不僅提升奢華感，還為媽媽補充微量元素。

共五道的「節日特別菜單」，提供開胃菜「義大利帕瑪火腿鮮蝦蘿蔓沙拉」、「挪威煙燻鮭魚沙拉佐蒔蘿柳橙醬汁」或「香煎鮮干貝佐海膽醬鮭魚卵」三選一；西式湯品「法式白蘭地焦糖洋蔥湯佐巧巴達麵包」、「松露白花椰菜濃湯佐巧巴達麵包」二選一；主菜「漁夫式蒸煮法加拿大野生龍蝦」、「美國PRIME安格斯肋眼牛排10oz」、「美國PRIME安格斯牛小排12oz」、「嫩煎櫻桃鴨胸佐威士忌野莓醬」、「爐烤紅條石斑魚佐櫻花蝦奶油醬」、「香煎西班牙伊比利豬肋條佐蒜片橄欖油」六選一。

點「節日特別菜單」入座即招待一杯迎賓「法國冰雀粉紅氣泡酒」，粉紅酒質漾著細緻優雅的氣泡，以櫻桃與草莓為主要香氣調性，有著令人愉悅的清爽口感。還可以用優惠價150元升等「法國葛萊美粉紅香檳」，酒質充滿著法國香檳經典的烤餅乾、酵母味、交疊豐富果香清亮透澈。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康