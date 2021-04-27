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慕夏鉅作將來台 「行動花藝美術館」誠品松菸暖身登場

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
結合慕夏名作及花藝打造的「行動花藝美術館」，即日起至5月31日於誠品生活松菸店B1登場。圖／誠品提供
結合慕夏名作及花藝打造的「行動花藝美術館」，即日起至5月31日於誠品生活松菸店B1登場。圖／誠品提供

睽違10年，捷克最具代表性的藝術家阿爾豐斯．慕夏百年畫作特展，6月將抵台於中正紀念堂展出逾200件經典原作、早期手稿及收藏品。在這場難得的特展前，結合慕夏名作及唯美花藝打造的「行動花藝美術館」即日起至5月31日於誠品生活松菸店B1暖身亮相。

誠品生活文創平台expo攜手多家台灣文創品牌推出慕夏主題聯名設計商品，有各種慕夏浪漫風格飾品、包袋、配件等設計，5月1日起於誠品生活expo松菸店可搶先預購。另外，誠品書店園道店、駁二店打造唯美慕夏主題櫥窗，展現慕夏華麗的新藝術風潮，即日起至6月11日，誠品人會員預購《永恆的慕夏─線條的魔術》特展票券可享95折優惠。

慕夏曾被紐約時報譽為「世界上最偉大的裝飾藝術家」，擅長運用線條勾勒出女性優美姿態，並結合花卉植物生長流動的曲線，堪稱「女神造物者」。在誠品生活松菸店率先登場的「永恆慕夏－行動花藝美術館」精選慕夏「茶花女」、「綺想」、「摩納哥．蒙地卡羅」、「百合」等知名代表作，並介紹慕夏昔日蒐集的藝術、工藝品及藏書等靈感泉源，即日起至5月31日在誠品生活松菸店B1展出，與慕夏女神打卡還可獲得限量好禮。

誠品生活expo特別攜手台灣文創品牌向大師致敬，採用知名畫作「舞蹈」、「摩納哥．蒙地卡羅」、「寶石」等元素，融入各項設計，包括台灣布印花品牌「印花樂」經典的口金包、手作的軟陶耳飾品牌「我物」，還有台灣棉襪、食物袋、拼圖等多款聯名商品。

結合慕夏名作及花藝打造的「行動花藝美術館」，即日起至5月31日於誠品生活松菸店B1登場。圖／誠品提供
結合慕夏名作及花藝打造的「行動花藝美術館」，即日起至5月31日於誠品生活松菸店B1登場。圖／誠品提供
結合慕夏名作及花藝打造的「行動花藝美術館」，即日起至5月31日於誠品生活松菸店B1登場。圖／誠品提供
結合慕夏名作及花藝打造的「行動花藝美術館」，即日起至5月31日於誠品生活松菸店B1登場。圖／誠品提供
誠品生活expo推出慕夏主題聯名設計商品。圖／誠品提供
誠品生活expo推出慕夏主題聯名設計商品。圖／誠品提供

誠品 松菸 品牌

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