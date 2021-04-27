DIY做酒釀桂圓麵包！吳寶春開「烘焙教室」配方全曝光

由吳寶春所創立的吳寶春麥方店宣佈，今年首度攜手線上教學平台，推出「吳寶春烘焙學院」，讓學員在家也能輕鬆做麵包。同時吳寶春麥方店再與「自己做烘焙俱樂部」合作，推出「吳寶春自己做」，並於信義遠百成立首間烘焙教室DIY概念店，讓學員可以自行製作酒釀湯圓、荔枝玫瑰、夏威夷比薩、泰式打拋豬比薩等10種麵包與比薩。同時店內也導入日本流行的低糖質麵粉，推出三十而栗、蹦啾小籠包等4款低糖麵包，讓民眾品嚐美味之餘也能吃得養生。

提供線上教學的「吳寶春烘焙學院」，乃是由吳寶春與Hahow好學校攜手打造而成，首堂課程提供有7個章節、30個單元，並有11款人氣麵包的製程與配方。學員可以從麵包烘焙的基礎知識開始學習，進而製作出法國長棍、酒釀桂圓麵包等熱門麵包，還可學習如何用電鍋製作果醬與麵包餡料。課程原價2,600元，即日起至5月22日期間，可享募資優惠價1,800元，3人同行每人則為1,111元。

除此之外，吳寶春亦將現有的信義遠百A13店重新改裝，成為全台首間結合麵包店與DIY烘焙教室的門市。店內打造有義大利專業圓頂型比薩窯爐與開放式的料理教室，讓學員們可以享受DIY的樂趣。

在「吳寶春自己做」的課程中，參與民眾可以學習製作酒釀桂圓、荔枝玫瑰、梅引茶香、焦糖核桃肉桂捲等5款代表性的麵包，價錢自480～580元不等。透過特製冷凍麵團，也可將原本4～5小時的製作時間，減少至2小時之內，並提昇穩定性，讓學員輕鬆擁有製作麵包的樂趣。同時烘焙教室亦提供鳳梨夏威夷、德腸玉米起司、泰式打拋豬等5種比薩的製作體驗，每份449元起，亦可加價升級配料。

吳寶春麥方店此次也引進日本流行的「低糖質麵粉」，藉此創作出新風格的法式麵包。不同於傳統的生酮飲食、低碳水化合物飲食、低醣飲食，日本所流行的「低糖質飲食法」，則是計算食物所含有的糖份後，適當分配餐飲內容，並且攝取適量的碳水化合物，藉此達到溫和減肥的效果，包括Sukiya、吉野家都曾推出過低糖料理。

儘管許多食物沒有甜味，但是仍會因富含醣類而產生糖質。例如白飯每碗約含60公克的糖質、小餐包則有16.2公克的糖質。而低糖質麵粉，是指透過成份調整，藉此增添麵粉中的纖維質，並減少食物的糖質。以低糖質麵粉製作的小餐包，糖質會降至9公克，約下降40%，令身體負擔更少。