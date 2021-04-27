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myfone購物歡慶母親節 3C夯品天天限時搶購最低2折起

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
5月3日至5月7日myfone購物App天天祭限時限量搶購價，5月3日由iPhone 12打頭陣。圖／台灣大哥大提供
5月3日至5月7日myfone購物App天天祭限時限量搶購價，5月3日由iPhone 12打頭陣。圖／台灣大哥大提供

台灣大哥大myfone購物歡慶母親節，推出知名品牌家電、3C商品促銷優惠，包括iPhone 12、Apple Watch Series 6、象印電子鍋等，5月3日至5月7日活動期間在myfone購物App天天祭出限時限量搶購價，最低下殺2折起，商品數量有限售完為止。5月31日前全館下單滿額再抽Apple Watch Series 6。

myfone購物App自5月3日至5月7日每天上午11點、下午3點、晚上7點等3個時段推出夢幻逸品限時限量搶購，5月3日由熱門手機iPhone 12 64GB打頭陣，限時搶購價19,520元；5月4日由能監測血氧濃度及心率的Apple Watch Series 6接棒，限時搶購價9,520元。

最適合犒賞母親的按摩椅，myfone購物也有優惠。小巧不占空間的tokuyo玩美椅能強化肩頸、腿部、臀部按摩，活動期間購買加送冷熱眼部按摩器，5月5日限時搶購再享獨家驚喜價；Panasonic奈米水離子吹風機EH-NA0E有5種美髮潤肌模式，外型為亮眼的迷霧金與夜空藍，5月6日限時搶購價6,520元；5月7日則推出象印10人份微電腦電子鍋，限時搶購價4,520元，較原價19,999元下殺約2折。

除了限量搶購商品特殺優惠之外，5月31日前在myfone購物全館累積消費滿5,000元，就有機會將Apple Watch Series 6免費帶回家，下單滿兩件還有機會抽tokuyo巧折健身車。5月1日至5月9日再限時加碼下單抽總價5,200元豪華禮包優惠（王品牛排券兩張、新光三越800元禮券、myfone購物禮券）。

5月3日至5月7日myfone購物App天天祭限時限量搶購價，象印10人份微電腦電子鍋原價19,999元、5月7日限時搶購價4,520元。圖／台灣大哥大提供
5月3日至5月7日myfone購物App天天祭限時限量搶購價，象印10人份微電腦電子鍋原價19,999元、5月7日限時搶購價4,520元。圖／台灣大哥大提供
5月3日至5月7日myfone購物App天天祭限時限量搶購價，5月5日tokuyo玩美椅限時搶購再享獨家驚喜價。圖／台灣大哥大提供
5月3日至5月7日myfone購物App天天祭限時限量搶購價，5月5日tokuyo玩美椅限時搶購再享獨家驚喜價。圖／台灣大哥大提供

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