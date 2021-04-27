myfone購物歡慶母親節 3C夯品天天限時搶購最低2折起

台灣大哥大myfone購物歡慶母親節，推出知名品牌家電、3C商品促銷優惠，包括iPhone 12、Apple Watch Series 6、象印電子鍋等，5月3日至5月7日活動期間在myfone購物App天天祭出限時限量搶購價，最低下殺2折起，商品數量有限售完為止。5月31日前全館下單滿額再抽Apple Watch Series 6。

myfone購物App自5月3日至5月7日每天上午11點、下午3點、晚上7點等3個時段推出夢幻逸品限時限量搶購，5月3日由熱門手機iPhone 12 64GB打頭陣，限時搶購價19,520元；5月4日由能監測血氧濃度及心率的Apple Watch Series 6接棒，限時搶購價9,520元。

最適合犒賞母親的按摩椅，myfone購物也有優惠。小巧不占空間的tokuyo玩美椅能強化肩頸、腿部、臀部按摩，活動期間購買加送冷熱眼部按摩器，5月5日限時搶購再享獨家驚喜價；Panasonic奈米水離子吹風機EH-NA0E有5種美髮潤肌模式，外型為亮眼的迷霧金與夜空藍，5月6日限時搶購價6,520元；5月7日則推出象印10人份微電腦電子鍋，限時搶購價4,520元，較原價19,999元下殺約2折。