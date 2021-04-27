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瘦子帥穿LONGCHAMP X EU王者系列 謝欣穎談新戀情什麼都「忘記了」

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
（左起）小春身穿短袖圓領皮衣45,100元、皮褲57,400元、Le Pliage尼龍包10,000元；謝欣穎穿和服上衣附別針11,900元、運動褲14,200元、踝靴25,800元、Le Pliage Cuir迷你手提包17,800元；瘦子詮釋聯名灰色Logo帽衫7,400元、緞面短褲9,100元、Le Pliage Cuir可調節式後背包34,100元。記者李政龍／攝影
（左起）小春身穿短袖圓領皮衣45,100元、皮褲57,400元、Le Pliage尼龍包10,000元；謝欣穎穿和服上衣附別針11,900元、運動褲14,200元、踝靴25,800元、Le Pliage Cuir迷你手提包17,800元；瘦子詮釋聯名灰色Logo帽衫7,400元、緞面短褲9,100元、Le Pliage Cuir可調節式後背包34,100元。記者李政龍／攝影

LONGCHAMP推出與Emotionally Unavailable（EU）攜手設計的LONGCHAMP x EU王者系列，呼應拳擊及勇氣之心的元素，邀請瘦子E.So、謝欣穎和饒舌團體MJ116成員且專精拳擊運動的小春，共同詮釋嶄新的聯名服裝及配件。

平常有在打拳擊的瘦子表示，務實導向的他，很喜歡手上的大包款，可以裝得下繃帶、拳擊手套、毛巾、換洗衣物再加一本書都沒問題，是很好用的gym bag；小春則是基於可分解的環保材質而喜愛身上的腰包。而日前大方認愛的謝欣穎說今天出席公開活動是她近期做的最勇敢的事，被問到會不會閃婚？她說「先把每一天過好就好」，表示自己在感情裡不是主動的人，對於戀情的萌芽則以「忘記了、就順其自然在一起」裝傻帶過。

謝欣穎身穿LONGCHAMP X EU和服式外套，內搭性感抹胸，大方表示「不用報備」，同系列限定服裝還推出短袖T、帽T、皮衣、緞面短褲等。Emotionally Unavailable（EU）是Kybum Lee與陳冠希共同創立的潮牌，以溶解愛心的Logo聞名，藉此探討心碎、深層的愛和自我內心的強大力量，「Been a CHAMP」標語也出現在品牌經典Le Pliage四款尼龍肩背袋、手提包、迷你後背包和腰包等，5月2日之前於台北101旗艦店設置VR虛擬拳擊遊戲以及大型擂台拍照打卡點。

小春身穿短袖圓領皮衣45,100元、皮褲57,400元、Le Pliage尼龍包10,000元。記者李政龍／攝影
小春身穿短袖圓領皮衣45,100元、皮褲57,400元、Le Pliage尼龍包10,000元。記者李政龍／攝影
謝欣穎和瘦子、小春出席LONGCHAMP x EU聯名系列發表活動。記者李政龍／攝影
謝欣穎和瘦子、小春出席LONGCHAMP x EU聯名系列發表活動。記者李政龍／攝影
謝欣穎穿LONGCHAMP x EU聯名和服上衣附別針11,900元、運動褲14,200元、踝靴25,800元、Le Pliage Cuir迷你手提包17,800元。記者李政龍／攝影
謝欣穎穿LONGCHAMP x EU聯名和服上衣附別針11,900元、運動褲14,200元、踝靴25,800元、Le Pliage Cuir迷你手提包17,800元。記者李政龍／攝影
LONGCHAMP x EU聯名黑色Logo T恤，4,900元。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP x EU聯名黑色Logo T恤，4,900元。圖／LONGCHAMP提供
謝欣穎穿LONGCHAMP x EU聯名和服上衣附別針11,900元、運動褲14,200元、踝靴25,800元、Le Pliage Cuir迷你手提包17,800元。記者李政龍／攝影
謝欣穎穿LONGCHAMP x EU聯名和服上衣附別針11,900元、運動褲14,200元、踝靴25,800元、Le Pliage Cuir迷你手提包17,800元。記者李政龍／攝影
LONGCHAMP x EU聯名Le Pliage Cuir尼龍腰包，10,000元。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP x EU聯名Le Pliage Cuir尼龍腰包，10,000元。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP x EU聯名Le Pliage Cuir尼龍肩揹袋，8,300元。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP x EU聯名Le Pliage Cuir尼龍肩揹袋，8,300元。圖／LONGCHAMP提供
瘦子詮釋LONGCHAMP x EU聯名灰色Logo帽衫7,400元、緞面短褲9,100元、Le Pliage Cuir可調節式後背包34,100元。記者李政龍／攝影
瘦子詮釋LONGCHAMP x EU聯名灰色Logo帽衫7,400元、緞面短褲9,100元、Le Pliage Cuir可調節式後背包34,100元。記者李政龍／攝影
LONGCHAMP x EU聯名零錢包，6,800元。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP x EU聯名零錢包，6,800元。圖／LONGCHAMP提供
瘦子詮釋LONGCHAMP x EU聯名灰色Logo帽衫7,400元、緞面短褲9,100元、Le Pliage Cuir可調節式後背包34,100元。記者李政龍／攝影
瘦子詮釋LONGCHAMP x EU聯名灰色Logo帽衫7,400元、緞面短褲9,100元、Le Pliage Cuir可調節式後背包34,100元。記者李政龍／攝影
LONGCHAMP x EU聯名Le Pliage Cuir尼龍後背包，7,200元。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP x EU聯名Le Pliage Cuir尼龍後背包，7,200元。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP x EU聯名Le Pliage Cuir奈米腰包斜背袋，12,300元。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP x EU聯名Le Pliage Cuir奈米腰包斜背袋，12,300元。圖／LONGCHAMP提供
瘦子詮釋LONGCHAMP x EU聯名灰色Logo帽衫7,400元、緞面短褲9,100元、Le Pliage Cuir可調節式後背包34,100元；小春身穿短袖圓領皮衣45,100元、皮褲57,400元、Le Pliage尼龍包10,000元。記者李政龍／攝影
瘦子詮釋LONGCHAMP x EU聯名灰色Logo帽衫7,400元、緞面短褲9,100元、Le Pliage Cuir可調節式後背包34,100元；小春身穿短袖圓領皮衣45,100元、皮褲57,400元、Le Pliage尼龍包10,000元。記者李政龍／攝影

和服 愛心 謝欣穎

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