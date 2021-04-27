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為女性量身打造！SWATCH、G-SHOCK經典腕表不只變迷你 還帶有夢幻新配色
SWATCH以愛為名，推出兩款母親節限定腕表，讓身為子女的你，也能輕鬆傳達心意。而Casio旗下的G-SHOCK則為女性，把經典的GA-2100系列表款尺寸再縮小，還配上了夢幻粉嫩新色，讓人怎麼搭配都對味。
因應母親節到來，SWATCH利用經典的GENT系列表款為原型，推出「愛的記事本」和「愛的隻字片語」限定腕表。兩款表帶設計從兒時的直尺汲取到靈感，充滿心形的鏤空圖案及溫馨的「MOM（媽媽）」字樣，連同附贈的包裝盒為藍白相間條紋的筆記本造型，印有字母拼寫的祝福語，將滿滿的心意濃縮為詞語。同時，兩款母親節特別表款，分別運用了半透明藍與桃紅的配色、夜光指針，表盤清晰可見之下的機芯，性徵了對媽媽的愛從不隱藏。
另外，G-SHOCK從DW-5000C表款延伸而在2018年推出的GA-2100系列，承襲了經典的八角型表殼外觀，深受消費者的喜愛。但今年G-SHOCK回應了女性配戴時的需求，特別縮小了尺寸，打造全新GMA-S2100系列，表徑寬縮小至42.9毫米，加上11.2毫米的輕薄設計表身搭配八角表圈展現極簡外觀。表盤還搭配金屬立體整點時刻增添質感，全系列共推出四色包括霧面黑、霧白、櫻花粉與珊瑚粉，夢幻配色讓人一眼就傾心。
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