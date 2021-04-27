快訊

澎湖很美但不適合自助旅行？他指「使用者體驗」是要害

台視華視52台之爭 蔡明忠練台生挾「訂戶民意」施壓NCC

聽新聞
test
0:00 / 0:00

整理包／吃喝全都有 4大超商「五一勞動節連假優惠」一次看

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN自4月29日至5月2日限時4天線上線下同慶「51勞動節開心花」活動，CITY系列飲品推出多項限時爆殺優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自4月29日至5月2日限時4天線上線下同慶「51勞動節開心花」活動，CITY系列飲品推出多項限時爆殺優惠。圖／7-ELEVEN提供

五一勞動節有3天連假，4大超商祭出多項優惠，除了大家最愛的咖啡之外，飲料、冰品、零食也都有好康，快趁著連假吃喝和補貨！

●7-ELEVEN

7-ELEVEN自4月29日至5月2日限時4天推出線上線下同慶「51勞動節開心花」活動，超過6,000家7-ELEVEN門市首度推出CITY全系列品項任選2杯8折、3杯7折超值好友分享價，更精選禮盒、泡麵、鮮乳、茶飲、零食等超過7,000項暢銷與新上市商品推出第2件6折，還有16項指定人氣母親節蛋糕與甜點優惠價預購。

OPEN POINT App行動隨時取同步推出「51勞動節開心花」活動，4月29日至5月2日精選CITY CAFE特大杯美式咖啡、CITY CAFE特大杯拿鐵、CITY TEA現萃茶一顆檸檬青茶等3款人氣飲品限量推出同品項超值優惠組合價510元；CITY CAFE濃萃美式咖啡更推出同品項買10杯送10杯爆殺組合，冰、熱每日各限量1萬組，每會員每品項每日限購各一組，售完為止。

此外，4月30日為「國際珍珠奶茶日」，OPEN POINT App行動隨時取加碼推出單日限定2萬組的CITY PEARL黑糖珍珠撞奶（冰/熱）同品項9杯特價430元（原價540元）。五一勞動節連假過後的周一精品咖啡日，5月3日起一連3天CITY PRIMA精品拿鐵（冰/熱）同品項10杯特價500元，現省400元。

●全家便利商店

全家便利商店App隨買跨店取4月30日至5月2日推出Let's Café特大杯咖啡優惠，12杯特大杯經典美式咖啡特價520元（相當於72折），特大杯經典拿鐵咖啡10杯特價520元（相當於74折），每位會員限購一組，兌換期限至7月30日。

全家便利商店門市4月30日至5月2日推出私品茶指定茶飲會員價29元，包括金萱青茶、鮮橙青茶、青梅檸檬飲等；即日起至5月4日「燕麥植物奶拿鐵」會員價49元、「鮮乳坊小農拿鐵」會員價59元。

因應連假聚會、出遊機會多，4月28日至5月2日同步推出LINE好友限定優惠，「抹茶黑糖珍珠雪糕」售價45元、加10元多一件。

●萊爾富

萊爾富推出兩款獨家聯名新品洋芋片「卡迪那洋芋片 X 松包子絕品起司包」（售價35元）與「卡迪那洋芋片 X 松包子炭火燒肉包」（售價35元），將月銷逾15萬顆的聯名肉包變身洋芋片新口味；同時攜手曾在2015年法國世界麵包大賽榮獲雙料冠軍的陳永信師傅再推出3款聯名麵包新品，包括黑糖奶酥麵包（售價32元）、肉鬆軟心麵包（售價35元）、黃金起司燒（售價35元）。

隨著天氣逐漸轉熱，萊爾富即日起至5月18日推出新品西瓜牛奶冰沙（大杯售價65元），活動期間享沁涼消暑價49元；同時也推出哈根達斯新上市水果雪糕，包括哈根達斯芒果脆皮雪糕（售價115元）與哈蜜瓜脆皮雪糕（售價115元），活動期間可享單件特價89元。還有新上市小美巧酥珍奶雪糕（售價30元）、小美珍珠紅茶雪糕（售價30元）、小美焦糖雞蛋布丁雪糕（售價30元）、Poki快樂檸檬－鹹檸檬蜂蜜茶棒棒冰（售價25元），5月18日前到全台萊爾富門市購買全冰品任6件享75折優惠，加99元還可加購皮古保冷袋一個。

此外，即日起至5月18日Hi-Life VIP會員App內的整買零取推出Hi Café中杯熱精品咖啡買3送3；門市推出咖啡全品項第2杯6折。

●OKmart

OKmart於4月29日至5月1日推出大杯莊園級美式咖啡、拿鐵同品項買2送2。

萊爾富即日起至5月18日推出新品西瓜牛奶冰沙（大杯售價65元），活動期間享沁涼消暑價49元。圖／萊爾富提供
萊爾富即日起至5月18日推出新品西瓜牛奶冰沙（大杯售價65元），活動期間享沁涼消暑價49元。圖／萊爾富提供
全家便利商店App隨買跨店取4月30日至5月2日推出Let's Café特大杯咖啡優惠，12杯特大杯經典美式咖啡特價520元（相當於72折），特大杯經典拿鐵咖啡10杯特價520元（相當於74折），每位會員限購一組，兌換期限至7月30日。圖／全家便利商店提供
全家便利商店App隨買跨店取4月30日至5月2日推出Let's Café特大杯咖啡優惠，12杯特大杯經典美式咖啡特價520元（相當於72折），特大杯經典拿鐵咖啡10杯特價520元（相當於74折），每位會員限購一組，兌換期限至7月30日。圖／全家便利商店提供
萊爾富推出兩款獨家聯名新品洋芋片「卡迪那洋芋片 X 松包子絕品起司包」、「卡迪那洋芋片 X 松包子炭火燒肉包」，將月銷逾15萬顆的聯名肉包變身洋芋片新口味。圖／萊爾富提供
萊爾富推出兩款獨家聯名新品洋芋片「卡迪那洋芋片 X 松包子絕品起司包」、「卡迪那洋芋片 X 松包子炭火燒肉包」，將月銷逾15萬顆的聯名肉包變身洋芋片新口味。圖／萊爾富提供
4月30日至5月2日全家便利商店App隨買跨店取推出Let's Café特大杯咖啡優惠，門市則推出私品茶指定茶飲會員價29元。圖／全家便利商店提供
4月30日至5月2日全家便利商店App隨買跨店取推出Let's Café特大杯咖啡優惠，門市則推出私品茶指定茶飲會員價29元。圖／全家便利商店提供
OKmart於4月29日至5月1日推出大杯莊園級美式咖啡、拿鐵同品項買2送2。圖／OKmart提供
OKmart於4月29日至5月1日推出大杯莊園級美式咖啡、拿鐵同品項買2送2。圖／OKmart提供
萊爾富Hi-Life VIP會員App內的整買零取即日起至5月18日推出Hi Café中杯熱精品咖啡買3送3。圖／萊爾富提供
萊爾富Hi-Life VIP會員App內的整買零取即日起至5月18日推出Hi Café中杯熱精品咖啡買3送3。圖／萊爾富提供
萊爾富門市即日起至5月18日推出咖啡全品項第2杯6折。圖／萊爾富提供
萊爾富門市即日起至5月18日推出咖啡全品項第2杯6折。圖／萊爾富提供
萊爾富Hi-Life VIP會員App內的整買零取即日起至5月18日推出Hi Café中杯熱精品咖啡買3送3。圖／萊爾富提供
萊爾富Hi-Life VIP會員App內的整買零取即日起至5月18日推出Hi Café中杯熱精品咖啡買3送3。圖／萊爾富提供

咖啡 連假 勞動節 便利商店

延伸閱讀

內埔女兒返鄉開享畫咖啡、男友愛相隨 打造親子友善空間

超商獨家！萊爾富推6款「哆啦A夢50周年紀念款醫療口罩」預購　還有門市現售「限量櫻花醫療口罩」

台南精品咖啡評鑑 東山高峰咖啡園獲雙料冠軍與季軍

滿口都是布丁塊！小美最新「珍珠紅茶、焦糖雞蛋布丁雪糕」2大超商限定開賣

相關新聞

整理包／吃喝全都有 4大超商「五一勞動節連假優惠」一次看

五一勞動節有3天連假，4大超商祭出多項優惠，除了大家最愛的咖啡之外，飲料、冰品、零食也都有好康，快趁著連假吃喝和補貨！

那些年的遠百寶慶 徐旭東上陣拍封面、百貨滿額送始祖

目前全台現存最老百貨遠百寶慶店，於民國61年開業、有50年歷史的寶慶店，在遠東集團董事長徐旭東拍板定案下，決定打掉重蓋。...

孫芸芸上露事業線、下露腰際線 性感比拚可愛風格同穿DIOR的Angelababy

戴著新耳環到戶外吹風的孫芸芸，以巴拿馬帽搭襯DIOR服裝，襯衫打結上露事業線、下露腰際線，美得相當性感而有氣勢；日前品牌...

慕夏鉅作將來台 「行動花藝美術館」誠品松菸暖身登場

睽違10年，捷克最具代表性的藝術家阿爾豐斯．慕夏百年畫作特展，6月將抵台於中正紀念堂展出逾200件經典原作、早期手稿及收...

DIY做酒釀桂圓麵包！吳寶春開「烘焙教室」配方全曝光

由吳寶春所創立的吳寶春麥方店宣佈，今年首度攜手線上教學平台，推出「吳寶春烘焙學院」，讓學員在家也能輕鬆做麵包。同時吳寶春...

myfone購物歡慶母親節 3C夯品天天限時搶購最低2折起

台灣大哥大myfone購物歡慶母親節，推出知名品牌家電、3C商品促銷優惠，包括iPhone 12、Apple Watch...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。