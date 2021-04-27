整理包／吃喝全都有 4大超商「五一勞動節連假優惠」一次看

五一勞動節有3天連假，4大超商祭出多項優惠，除了大家最愛的咖啡之外，飲料、冰品、零食也都有好康，快趁著連假吃喝和補貨！

●7-ELEVEN

7-ELEVEN自4月29日至5月2日限時4天推出線上線下同慶「51勞動節開心花」活動，超過6,000家7-ELEVEN門市首度推出CITY全系列品項任選2杯8折、3杯7折超值好友分享價，更精選禮盒、泡麵、鮮乳、茶飲、零食等超過7,000項暢銷與新上市商品推出第2件6折，還有16項指定人氣母親節蛋糕與甜點優惠價預購。

OPEN POINT App行動隨時取同步推出「51勞動節開心花」活動，4月29日至5月2日精選CITY CAFE特大杯美式咖啡、CITY CAFE特大杯拿鐵、CITY TEA現萃茶一顆檸檬青茶等3款人氣飲品限量推出同品項超值優惠組合價510元；CITY CAFE濃萃美式咖啡更推出同品項買10杯送10杯爆殺組合，冰、熱每日各限量1萬組，每會員每品項每日限購各一組，售完為止。

此外，4月30日為「國際珍珠奶茶日」，OPEN POINT App行動隨時取加碼推出單日限定2萬組的CITY PEARL黑糖珍珠撞奶（冰/熱）同品項9杯特價430元（原價540元）。五一勞動節連假過後的周一精品咖啡日，5月3日起一連3天CITY PRIMA精品拿鐵（冰/熱）同品項10杯特價500元，現省400元。

全家便利商店App隨買跨店取4月30日至5月2日推出Let's Café特大杯咖啡優惠，12杯特大杯經典美式咖啡特價520元（相當於72折），特大杯經典拿鐵咖啡10杯特價520元（相當於74折），每位會員限購一組，兌換期限至7月30日。

全家便利商店門市4月30日至5月2日推出私品茶指定茶飲會員價29元，包括金萱青茶、鮮橙青茶、青梅檸檬飲等；即日起至5月4日「燕麥植物奶拿鐵」會員價49元、「鮮乳坊小農拿鐵」會員價59元。

因應連假聚會、出遊機會多，4月28日至5月2日同步推出LINE好友限定優惠，「抹茶黑糖珍珠雪糕」售價45元、加10元多一件。

●萊爾富

萊爾富推出兩款獨家聯名新品洋芋片「卡迪那洋芋片 X 松包子絕品起司包」（售價35元）與「卡迪那洋芋片 X 松包子炭火燒肉包」（售價35元），將月銷逾15萬顆的聯名肉包變身洋芋片新口味；同時攜手曾在2015年法國世界麵包大賽榮獲雙料冠軍的陳永信師傅再推出3款聯名麵包新品，包括黑糖奶酥麵包（售價32元）、肉鬆軟心麵包（售價35元）、黃金起司燒（售價35元）。

隨著天氣逐漸轉熱，萊爾富即日起至5月18日推出新品西瓜牛奶冰沙（大杯售價65元），活動期間享沁涼消暑價49元；同時也推出哈根達斯新上市水果雪糕，包括哈根達斯芒果脆皮雪糕（售價115元）與哈蜜瓜脆皮雪糕（售價115元），活動期間可享單件特價89元。還有新上市小美巧酥珍奶雪糕（售價30元）、小美珍珠紅茶雪糕（售價30元）、小美焦糖雞蛋布丁雪糕（售價30元）、Poki快樂檸檬－鹹檸檬蜂蜜茶棒棒冰（售價25元），5月18日前到全台萊爾富門市購買全冰品任6件享75折優惠，加99元還可加購皮古保冷袋一個。

此外，即日起至5月18日Hi-Life VIP會員App內的整買零取推出Hi Café中杯熱精品咖啡買3送3；門市推出咖啡全品項第2杯6折。

●OKmart

OKmart於4月29日至5月1日推出大杯莊園級美式咖啡、拿鐵同品項買2送2。