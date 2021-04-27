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那些年的遠百寶慶 徐旭東上陣拍封面、百貨滿額送始祖

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
民國61年開幕的遠東百貨寶慶店，曾是台灣最具話題的百貨公司。圖／遠百提供
民國61年開幕的遠東百貨寶慶店，曾是台灣最具話題的百貨公司。圖／遠百提供

目前全台現存最老百貨遠百寶慶店，於民國61年開業、有50年歷史的寶慶店，在遠東集團董事長徐旭東拍板定案下，決定打掉重蓋。回顧寶慶店50個年頭，當初除了是台灣首間有超市的百貨，並首創百貨年中慶周年慶與買千送百滿額送等促銷模式，也是第一家百貨由老闆當代言人、登上DM的百貨。

位於台北西門町的遠東百貨寶慶店，民國61年1月18日下午二時開幕，當時轟動一時，也曾是全台業績最高的百貨，但是因建築物老舊，樓高受限，不符合當下品牌進駐需求，招商困難不利營運發展，加上百貨商場越開越多、商圈轉移，業績從鼎盛時期的38億，逐年減少至去年14.9億。寶慶店作為遠百現存始祖店，為了未來營運發展，遠東集團董事長徐旭東深思了一個月後，終於點頭答應遠東百貨總經理徐雪芳送出的提案，決定將寶慶店打掉重蓋。

民國61年寶慶店開業，將永綏店遷入合併營業，同時增設超級市場，是台灣首間有超市的百貨。寶慶店推出滿額送、滿額抽獎等現在百貨習以為常的促銷方式，當時都是百貨業創舉。更有趣的是，現在遠東集團董事長徐旭東，當時也曾經親自上陣當代言人，拍攝遠東百貨DM與宣傳形象照，創下百貨老闆親自當代言人的先例。

至於現在各大百貨風行的異國物產展，遠百更是早在民國62年，由寶慶店與美國大使館商務部合作舉辦第一屆「美國商品展」，當時行政院長蔣經國也親自蒞臨。後來遠百也辦過墨西哥展等異國主題展，開台灣百貨業異國展先驅。民國86年遠百又首創台灣百貨史上年中慶、周年慶等大型促銷檔期，後來各家百貨公司紛紛跟進，開啟台灣百貨業年度大型促銷的濫觴。寶慶店也是星巴克進駐百貨的首店。

遠東集團董事長徐旭東，曾親自上陣拍攝遠東百貨宣傳照。圖／讀者提供
遠東集團董事長徐旭東，曾親自上陣拍攝遠東百貨宣傳照。圖／讀者提供
遠東百貨寶慶店為星巴克進駐百貨的首店。圖／遠百提供
遠東百貨寶慶店為星巴克進駐百貨的首店。圖／遠百提供
民國61年遠東百貨寶慶店開幕新聞廣告。圖／遠百提供
民國61年遠東百貨寶慶店開幕新聞廣告。圖／遠百提供
遠東百貨早期制服。圖／遠百提供
遠東百貨早期制服。圖／遠百提供

年中慶 周年慶 徐旭東 遠百

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