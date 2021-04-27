那些年的遠百寶慶 徐旭東上陣拍封面、百貨滿額送始祖

目前全台現存最老百貨遠百寶慶店，於民國61年開業、有50年歷史的寶慶店，在遠東集團董事長徐旭東拍板定案下，決定打掉重蓋。回顧寶慶店50個年頭，當初除了是台灣首間有超市的百貨，並首創百貨年中慶、周年慶與買千送百滿額送等促銷模式，也是第一家百貨由老闆當代言人、登上DM的百貨。

位於台北西門町的遠東百貨寶慶店，民國61年1月18日下午二時開幕，當時轟動一時，也曾是全台業績最高的百貨，但是因建築物老舊，樓高受限，不符合當下品牌進駐需求，招商困難不利營運發展，加上百貨商場越開越多、商圈轉移，業績從鼎盛時期的38億，逐年減少至去年14.9億。寶慶店作為遠百現存始祖店，為了未來營運發展，遠東集團董事長徐旭東深思了一個月後，終於點頭答應遠東百貨總經理徐雪芳送出的提案，決定將寶慶店打掉重蓋。

民國61年寶慶店開業，將永綏店遷入合併營業，同時增設超級市場，是台灣首間有超市的百貨。寶慶店推出滿額送、滿額抽獎等現在百貨習以為常的促銷方式，當時都是百貨業創舉。更有趣的是，現在遠東集團董事長徐旭東，當時也曾經親自上陣當代言人，拍攝遠東百貨DM與宣傳形象照，創下百貨老闆親自當代言人的先例。