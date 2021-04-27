辛芷蕾同門陳坤加盟萬寶龍 李易峰上海表展大秀沛納海

繼2020年宣布中國男演員陳坤成為品牌大使後，萬寶龍（Montblanc）今日再宣布邀請中國女演員辛芷蕾擔任品牌代言人，等於在中國同時擁有兩位品牌代言人，有機會從手表、書寫工具、皮件包款、配件甚至香水，展現品牌全方位的精緻魅力。

辛芷蕾在中國演藝表現亮眼，包含「長江圖」、「繡春刀Ⅱ」、「慶餘年」、「緊急救援」，演出橫跨電影到電視劇，並頻繁登上Vogue、BAZZAR、InStyle、Grazia等多本雜誌中國版本封面。萬寶龍全球首席執行長Nicolas Baretzki表示，「由衷歡迎辛芷蕾加入萬寶龍大家庭，與萬寶龍全球品牌大使陳坤一起，繼續傳遞萬寶龍品牌主張：向心而行，自有所成，並激勵大家發揮自己的最大潛能。」而談到此次合作，辛芷蕾則表示非常榮幸能成為萬寶龍品牌精神代表，並希望將其傳遞給更多獨立、果敢的現代女性。

辛芷蕾近期出席於上海舉辦的「鐘表與奇蹟」表展現場，便配戴上Bohème寶曦系列腕表、並同步於官方微博帳號上秀表，展現兼容當代與古典的高雅女表魅力與稱職代言人身份。其中一只Bohème寶曦系列日夜顯示腕表，可透過月相盤的深淺藍色辨識白晝或黑夜，婉約而直觀；另一款Bohème寶曦系列萬年曆腕表限量款88，則在深邃蔚藍的青金石面盤上，展現複雜曼妙的萬年曆功能。

無獨有偶，沛納海品牌代言人李易峰同樣現身於上海表展現場，並配戴了Luminor Goldtech 44毫米計時腕表（PAM 01111），與Luminor 精鋼44毫米腕表（PAM01314）；其中Luminor Goldtech 44毫米計時腕表是2021年新品，所使用的Goldtech紅金是以金為主原料，加入更多的銅和鉑金，因而具備濃厚鮮亮色澤與抗氧化特點，半透明的表背並有著海浪波紋，呼應了品牌與大海的深邃連結。