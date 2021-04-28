YCCT速吸杯2代 啵一下就能吸的環保飲料杯

如果你平常喜歡買大杯手搖、喝奶蓋，會發現很多市售環保杯裝不下。 YCCT速吸杯2代 的折疊杯蓋，設計到最完美的高度，按下露出吸管時，可以為市售大杯手搖杯保留冰塊、奶蓋的空間。杯蓋彈起收納吸管時，不論粗細吸管，都不會掉入杯中，可在杯中乖乖保持直立，隨時在最佳狀態stand by。遇到路途顛簸或需要暫時收納，只要順手套上防漏杯蓋塞，就能以矽膠間的摩擦力達到牢固防漏。

全新升級保溫保冷隔熱，外觀更加耐磨耐刮！兩種容量720和550ml可選，輕鬆挑選最適合自己的杯子。杯蓋部分，保持原有的折疊杯蓋和吸管收納功能，讓懶人也能無痛做環保，共有煙燻粉、淺焙棕、岩石灰、青墨藍，四種顏色可選擇。

雙層保溫保冷隔熱杯身，搭配專利折疊杯蓋，往下「啵一下」就能大口暢飲、輕捏杯蓋邊緣「啵一下」就會自動彈起收納吸管。不用轉開、不用拿杯蓋、不用怕吸管噴掉，更不用擔心濕潤的吸管口會變成灰塵沾黏器。

材質上，從杯蓋塞、折疊杯蓋、吸管到杯身，YCCT速吸杯2代全部零件只採用「304不鏽鋼」和「食品級矽膠」，沒有任何塑化劑。食品級矽膠具備超高耐冷耐熱力，耐受溫度可從-30℃至180℃，任何飲料都能安心盛裝。

圖 / YCCT