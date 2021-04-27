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手刀搶！IKEA「榴槤霜淇淋」開賣日曝光、也能吃哈密瓜

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
IKEA五月推限定甜點，榴槤口味霜淇淋20元（左起）、哈密瓜霜淇淋20元、榴槤球59元。圖／IKEA提供
IKEA五月推限定甜點，榴槤口味霜淇淋20元（左起）、哈密瓜霜淇淋20元、榴槤球59元。圖／IKEA提供

榴槤控們要瘋狂了！IKEA將於5月，再度將推出限定口味的「榴槤口味霜淇淋」，完全期間限定發售，還加碼推出吃得到榴槤果肉的「榴槤塔」、QQ的「榴槤球」等，根本就是讓大家在IKEA充滿榴槤感，不敢吃榴槤的人，則能吃到哈密瓜口味霜淇淋，甜蜜在心裡；鹹食部分也三道新菜，包括蒜香奶油淡菜、白蝦烤蔬菜麵及醬烤鴨胸佐櫻桃。

夏天腳步近了，IKEA在餐廳與美食小站也推出新品，5月1日至31日，限定開賣榴槤風味霜淇淋，口感相當濃郁；5月起則有選用用蘇丹王榴槤製成的榴槤塔及榴槤球，三種口味一次滿足，而且價格夠親民，20～59元。

鹹食部分，包括有來自智利的「蒜香奶油淡菜」，搭配香蒜麵包與起司麵包棒一起吃，很適合胃口不佳時品嘗；白蝦烤蔬菜麵有特級白蝦仁，搭配龍蝦風味醬，醬烤鴨胸佐櫻桃則是選用國產番鴨肉，紮實口感讓人還想再吃。

也有推出「永續樂活分享餐」，含有植物素肉丸、鮭魚菲力和風炒飯搭配2杯冷飲，鮭魚來自水產養殖管理委員會ASC認證魚場，也能為環境永續盡心力。

IKEA榴槤球59元。圖／IKEA提供
IKEA榴槤球59元。圖／IKEA提供
IKEA蒜香奶油淡菜330元。圖／IKEA提供
IKEA蒜香奶油淡菜330元。圖／IKEA提供
IKEA榴槤塔40元。圖／IKEA提供
IKEA榴槤塔40元。圖／IKEA提供
IKEA白蝦烤蔬菜麵220元。圖／IKEA提供
IKEA白蝦烤蔬菜麵220元。圖／IKEA提供
IKEA醬烤鴨胸佐櫻桃380元。圖／IKEA提供
IKEA醬烤鴨胸佐櫻桃380元。圖／IKEA提供

IKEA 烤鴨 鮭魚

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