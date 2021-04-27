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adidas跨界麥當勞推出聯名籃球鞋、Jordan Brand攜手新銳球星Zion Williamson打造首款簽名戰靴

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
麥當勞高中全明星賽與adidas利用Harden Vol.5及Dame 7簽名球鞋為基礎，並融入麥當勞各項識別元素，顛覆球場時尚。圖／adidas提供
麥當勞高中全明星賽與adidas利用Harden Vol.5及Dame 7簽名球鞋為基礎，並融入麥當勞各項識別元素，顛覆球場時尚。圖／adidas提供

美國籃壇備受矚目的指標性籃球賽事，也是全美高中生球員們夢寐以求的「麥當勞高中全明星賽」，再度與adidas合作，推出限量聯名系列鞋款。同樣受到關注的新銳球星Zion Williamson也與Jordan Brand攜手，打造首款簽名戰靴，與Carmelo Anthony、Chris Paul等知名球員齊名。

麥當勞高中全明星賽與adidas利用了Harden Vol.5及Dame 7簽名球鞋為基礎，並融入麥當勞各項識別元素，顛覆球場時尚。像是adidas Harden Vol.5 McDAAG以麥當勞鮮豔的紅色貫穿鞋身及鞋底，異材質拼接鞋面上則以黃、黑、藍色塊相互襯托；鞋舌上綴以「ALL AMERICAN GAMES」字樣搭配鞋後跟麥當勞高中全明星賽的Logo。adidas Dame 7 McDAAG則向2018年麥當勞高中生全明星賽灌籃大賽首度現身的冰藍色adidas Dame 4致敬，透氣網眼鞋身以酷藍渲染，鞋側TPU支撐片及鞋後跟以漸層七彩迷幻配色點綴，營造強烈視覺對比。

新銳球星Zion Williamson與Jordan Brand合作，推出個人首款簽名籃球鞋。圖／Nike提供
新銳球星Zion Williamson與Jordan Brand合作，推出個人首款簽名籃球鞋。圖／Nike提供

以選秀狀元進入NBA的Zion Williamson以優異的表現，說明了他的未來不可限量，更被Jordan Brand相中，邀請他共同打造首款聯名Zion 1 戰靴。這款鞋選用了接合式鞋舌，也是Zion Williamson最在意的部分，搭配獨特拼接圖案和內襯，在具備包覆性的同時，也能為雙腳減輕來自鞋帶的壓力。設計靈感源自於超級英雄的盔甲，兼顧保護性和透氣性，鞋面下設置前掌固定綁帶，結合全新中底緩震系統，包括全掌Air Strobel氣墊，並於前掌額外疊加Zoom Air氣墊，提供雙腳良好的緩震舒適性。

而Stephen Curry和UNDER ARMOUR共同合作的初代籃球戰靴，也將迎來復刻款設計，使用了緩震科技UA Charged Cushioning能量中底，搭配輕量化鞋面設計及Anafoam泡沫網眼面料。採取Curry One DUB NATION經典配色，藉由金州勇士隊的代表色「藍」與「黃」表示球隊是Stephen Curry最堅實的後盾，也傳達對球迷們支持的謝意。

adidas Dame 7 McDAAG籃球鞋3,890元。圖／adidas提供
adidas Dame 7 McDAAG籃球鞋3,890元。圖／adidas提供

Jordan Brand Zion 1 PF籃球鞋4,000元。圖／Nike提供
Jordan Brand Zion 1 PF籃球鞋4,000元。圖／Nike提供

UNDER ARMOUR Curry One DUB NATION籃球鞋5,280元。圖／UNDER ARMOUR提供
UNDER ARMOUR Curry One DUB NATION籃球鞋5,280元。圖／UNDER ARMOUR提供

adidas Harden Vol.5 McDAAG籃球鞋4,890元。圖／adidas提供
adidas Harden Vol.5 McDAAG籃球鞋4,890元。圖／adidas提供

麥當勞 adidas

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