威士忌放哪裡好？ 設計總監居家微醺美學攻略大公開

本季格蘭父子首度跨界居家美學品牌，聯手擁有建築與室內設計以及多家知名國際傢具品牌總代理的創空間集團董事長暨創辦人洪韡華，共同推出「紳士居家微醺美學4大攻略」。

微醺美學攻略1：格蘭菲迪12年天使雪莉Ｘ臥室

臥室是放鬆的個人空間，最能展現每個人內心溫暖與獨特的一面，柔順溫和且珍稀的格蘭菲迪12年天使雪莉單一麥芽威士忌是紳士們最有情趣的秘密伴侶，一口微甜佐一頁風景，最是適合依偎在極具安全感的M字型設計床頭，其萃取於森林秘境意象，彷彿將靈魂及時間包覆在一條小船上，再搭配如白巧克力般針織薄毯，這一刻你卸下了所有偽裝與防備，沈醉於個人的專屬天地。

微醺美學攻略2：格蘭8年Ｘ餐廳

幽默劇作家蕭伯納說「威士忌是流動的陽光」，美味佳餚佐明亮的用餐環境是對自己最好的禮遇，用餐交際兩相宜的格蘭8年雪莉風味桶威士忌成為餐桌上最奪目的調味劑，為刺激味蕾的每一刻帶來錦上添花的一筆。選用透亮白皙的石板白陶瓷延展餐桌，不僅與光線形成美好的呼應，更為美饌品酩增加一份輕盈之感，讓你餐餐盡顯紳士的品味風格。

微醺美學攻略3：百富14年Ｘ書房

家居空間中，書房無疑是最能體現紳士氣質的空間，充滿著深思熟慮、專心致志的靈魂，書櫃中置入百富14年加勒比海蘭姆桶單一麥芽威士忌恰恰彰顯出男士沈穩低調且不失奢華的個人特質。深木紋書櫃為書房空間注入豐厚的人文底蘊，並梳理出一綹綹嫻雅而靜謐的生活脈絡，以開放式層架設計烘托穩重大器的書香氣息，平和內斂的語彙與場域中的靜謐交疊，呼應出尊絕不凡的品閱時光。

微醺美學攻略4：三隻猴子Ｘ客廳

作為門面擔當的客廳，往往是親朋好友們鍾愛的聚集點，同時也是主人家的小型娛樂場，常設一支活潑脫俗的三隻猴子三重麥芽威士忌，讓每位紳士心底的大男孩時刻留有一個放縱的出口，也為客廳的熱鬧氛圍增添一抹情趣。一具鵝黃色的Frisco面料沙發在大地色牆面脫穎而出，溫暖而宜人，再搭上冷色系小沙發椅，使整個客廳場景展現宛如欣賞著英倫紳士跨越感性與理性的生活哲學。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康