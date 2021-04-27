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抹茶慕斯、時尚調酒！3款母親節獻禮 風格大不同

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
辻利茶舗的「抹漾莓果慕斯蛋糕」，適合喜愛抹茶的媽媽，6吋售價890元。圖／辻利茶舗提供
辻利茶舗的「抹漾莓果慕斯蛋糕」，適合喜愛抹茶的媽媽，6吋售價890元。圖／辻利茶舗提供

母親節即將到來，甜點與烘焙業者也紛紛為媽媽們推出不同型態的蛋糕，從養生、日式到時髦類型兼具，滿足各類型媽媽們的喜好。

來自美國的Lady M與瓶裝雞尾酒WAT合作，攜手推出聯名款「粉黛荔香瓶裝雞尾酒」，使用琴酒搭配聖粉黛粉紅葡萄酒的莓果香氣調製，搭配荔枝以及檸檬香茅、炒菁綠茶增添清新感，適合單喝或是搭配蛋糕品嚐，每瓶250元。5月1日至5月8日期間，也會在4間門市限量供應「玫瑰千層＋粉黛荔香瓶裝雞尾酒」的聯名甜品組合，適合喜愛時髦感的媽媽。

針對喜愛日式抹茶的媽媽，來自京都的百年老牌「辻利茶舗」，今年以「牡丹」為設計概念，並透過降低甜度的成熟系基礎，推出限定款「抹漾莓果慕斯蛋糕」，有著牡丹花綻放的外型，並使用宇治抹茶調製的抹茶慕斯，搭配黑醋栗莓果慕斯，加上日式巧克力、抹茶戚風蛋糕，帶來四溢茶香與漿果的酸甜風味，6吋售價890元。5月4日前於網路商城下訂，還可享95折優惠。

以養生歐式麵包為主力的「馬可先生」，今年推出了「蜜香蘋果燕麥蛋糕」，使用研磨燕麥粉製成的燕麥蛋糕，添加了龍眼蜂蜜與新鮮檸檬，並使用富士蘋果製成鮮果夾餡，頂層則透過乳酪與楓糖漿製成的馬斯卡邦乳酪抹醬，帶來豐厚的乳香感，6吋售價870元。5月2日前預購，可享8折優惠，並加贈鮮果抹醬或陳爸雜糧拌麵及麵包優惠券。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

馬可先生今年推出了「蜜香蘋果燕麥蛋糕」，6吋售價870元。圖／馬可先生提供
馬可先生今年推出了「蜜香蘋果燕麥蛋糕」，6吋售價870元。圖／馬可先生提供
Lady M攜手WAT推出「粉黛荔香瓶裝雞尾酒」，並有搭配玫瑰千層的組合。圖／Lady M提供
Lady M攜手WAT推出「粉黛荔香瓶裝雞尾酒」，並有搭配玫瑰千層的組合。圖／Lady M提供

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