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同字同音都行！ 有「佳、穎、鳳、淑、慧」就加送龍蝦

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
紅色大龍蝦看起來十分誘人。 圖／Tree法式餐廳提供
紅色大龍蝦看起來十分誘人。 圖／Tree法式餐廳提供

搶攻母親節商機，法式餐廳「Tree」搭上改名風潮，宣布即日起到5月15日止，只要名字內有「佳」、「穎」、「鳳」、「淑」、「慧」這5字中的任何一字，同字或同音都可以，於晚餐時段來店點選「母親節特別套餐」，就能憑身分證件，再送一份「波士頓龍蝦料理」。

「Tree法式餐廳」由演員余宥樂開設，前身為「LAM餐廳」，因更換新股東及新型態的消費模式，所以更改新名，希望有全新的開始。之所以取名為「Tree」，是因為希望餐廳能夠像樹一樣屹立不搖、永續發展。

全店依舊為預約制，以當令的食材，做出特色的料理。老闆余宥樂沒拍戲的時候，就去店裡親自服務，親力親為接待客人，這次搭上母親節檔期，希望配合名字能為店裡吸引更多人氣，讓來店的客人吃得開心，一起來吃龍蝦度過母親節。

【Tree法式餐廳】

地址：台北市信義區忠孝東路五段492巷26號

電話：02-2726-2308

消費方式：套餐預約制，每人2500元+10%

「Tree法式餐廳」以當令的食材，做出特色的料理。 圖／Tree法式餐廳提供
「Tree法式餐廳」以當令的食材，做出特色的料理。 圖／Tree法式餐廳提供
只要名中有「佳、穎、鳳、淑、慧」任一字，活動期間內點「母親節特別套餐」，就高級龍蝦料理。 圖／Tree法式餐廳提供
只要名中有「佳、穎、鳳、淑、慧」任一字，活動期間內點「母親節特別套餐」，就高級龍蝦料理。 圖／Tree法式餐廳提供

母親節 套餐 波士頓

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