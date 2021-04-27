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與時光逆行？ANONIMO軍風時計 黑橘撞色太騷包

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
搶眼、動感的橘色，具現在指針、按鈕、內圈分鐘刻度等各項細節中。圖／Anonimo提供
搶眼、動感的橘色，具現在指針、按鈕、內圈分鐘刻度等各項細節中。圖／Anonimo提供

由大導克里斯多夫諾蘭執導的「天能（TENET）」，探索了時光逆轉的可能性。現實中的時間逆行仍不可行，但如何表現時間的可逆轉性？則成為新一代機械手表的賞玩樂趣所在。

從1997年創立於義大利佛羅倫斯的ANONIMO，帶有強烈的裝飾性與街頭個性，品牌近期推出全新Militare Chrono DLC腕表，透過將表冠由傳統三點鐘方向「逆時針方向」安置於12點鐘，展現1970年代「牛頭犬（bullhead）」的復古軍事趣味。

該系列的源起於軍事背景，「MILITARE」代表向紀律致敬，該系列最早在2001年發表，二十年後的周年紀念作選用搶眼的橘色貫穿整體設計：從計時按表、表帶上的車線、計時指針，以致內圈分鐘刻度，並與經過DLC黑色鍍膜處理的表殼，產生鮮明撞色對比。

機芯的動力來源：SW 300自動上鍊機芯，疊加上專用開發的同軸DD2035M計時碼表模組，表圈的視距儀（Tachymeter）則可快速量測特定物體的移動速度。43.5毫米的手工磨砂灰色面盤，指針與面盤數字並加以Luminova®夜光塗料，讓夜間也能不開手機、清楚看見時間，訂價約15萬3,800元。

非圓、非方的枕型表殼，幾何造型意味鮮明。圖／Anonimo提供
非圓、非方的枕型表殼，幾何造型意味鮮明。圖／Anonimo提供
指針與面盤數字皆使用了Luminova®夜光塗料，低光源情況下也能清楚辨讀。圖／Anonimo提供
指針與面盤數字皆使用了Luminova®夜光塗料，低光源情況下也能清楚辨讀。圖／Anonimo提供
Anonimo Militare Chrono DLC計時碼表，15萬3,800元。圖／Anonimo提供
Anonimo Militare Chrono DLC計時碼表，15萬3,800元。圖／Anonimo提供

義大利 生鮮 佛羅倫斯

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