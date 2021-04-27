與時光逆行？ANONIMO軍風時計 黑橘撞色太騷包

由大導克里斯多夫諾蘭執導的「天能（TENET）」，探索了時光逆轉的可能性。現實中的時間逆行仍不可行，但如何表現時間的可逆轉性？則成為新一代機械手表的賞玩樂趣所在。

從1997年創立於義大利佛羅倫斯的ANONIMO，帶有強烈的裝飾性與街頭個性，品牌近期推出全新Militare Chrono DLC腕表，透過將表冠由傳統三點鐘方向「逆時針方向」安置於12點鐘，展現1970年代「牛頭犬（bullhead）」的復古軍事趣味。

該系列的源起於軍事背景，「MILITARE」代表向紀律致敬，該系列最早在2001年發表，二十年後的周年紀念作選用搶眼的橘色貫穿整體設計：從計時按表、表帶上的車線、計時指針，以致內圈分鐘刻度，並與經過DLC黑色鍍膜處理的表殼，產生鮮明撞色對比。