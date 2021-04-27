使用高級訂製服鉤織編織 范少勳帥穿Valentino新運動鞋

休閒型的運動鞋舒適好穿，不只便於搭配造型，也可以穿出年輕感，是很多品牌每季不可少的設計。Valentino今年推出《Mastery Tales》短片企劃，主要闡述品牌卓爾不凡的義大利工藝與美感、創意、熱情和傳統，第一章的主角就是春夏系列中一雙名為Crochet的鉤織男裝運動鞋，透過影片展現出工匠製作過程，讓人更能體會這雙鞋的魅力。

Crochet鉤織男裝運動鞋是Valentino Collezione Milano 2021年春夏時裝秀上發表的新作，也是傳統用於高級訂製服上的鉤織編織法首次被運用於配飾上。鞋面以管狀繩帶編成，先以編辮技術於平面上編造繩圈，接著在繩圈上慢慢鉤織出鞋面，後跟的加固部分以手工獨立鉤織後再固定於鞋面上。橡膠鞋底沿邊刺上小孔，讓繩帶貫穿其中，將鞋底與鞋面縫合，讓手工藝的製作特色更鮮明。鞋頭及後跟以樹脂塗層加固來提升耐用程度，鞋底則印有VLogo Signature標誌。