耗時205個小時製作 瑪格羅比香奈兒禮服連細節都超美

昨天在奧斯卡頒獎典禮上，「小丑女」瑪格羅比（Margot Robbie）以本屆入圍熱門影片《花漾女子》的監製身分出席。身為香奈兒品牌大使的她，造型當然由香奈兒打理，一身銀色小花細肩帶禮服搭配蓬鬆低馬尾，慵懶優雅的模樣被不少網友封為本屆奧斯卡「第一美」。

瑪格羅比身穿香奈兒2019/20秋冬高級訂製服系列的金屬花卉蕾絲刺繡連身洋裝，上面還飾以珠寶鈕扣，這件洋裝共耗時205個小時製作完成，細看會發現那些銀色小花是縫在細膩的蕾絲布料上，整體剪裁雖然簡單，但卻保留精緻奢華感。