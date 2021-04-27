聽新聞
test
0:00 / 0:00
耗時205個小時製作 瑪格羅比香奈兒禮服連細節都超美
昨天在奧斯卡頒獎典禮上，「小丑女」瑪格羅比（Margot Robbie）以本屆入圍熱門影片《花漾女子》的監製身分出席。身為香奈兒品牌大使的她，造型當然由香奈兒打理，一身銀色小花細肩帶禮服搭配蓬鬆低馬尾，慵懶優雅的模樣被不少網友封為本屆奧斯卡「第一美」。
瑪格羅比身穿香奈兒2019/20秋冬高級訂製服系列的金屬花卉蕾絲刺繡連身洋裝，上面還飾以珠寶鈕扣，這件洋裝共耗時205個小時製作完成，細看會發現那些銀色小花是縫在細膩的蕾絲布料上，整體剪裁雖然簡單，但卻保留精緻奢華感。
這整身造型還搭配香奈兒黑色手拿包和高級珠寶18K白金鑲嵌養珠及鑽石的Ruban Mademoiselle Perles耳環、Voie Lactée戒指和Coco Crush窄版戒指，無論遠看近看，都美的無可挑剔。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言