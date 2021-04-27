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耗時205個小時製作 瑪格羅比香奈兒禮服連細節都超美

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
瑪格羅比在本屆奧斯卡典禮上身穿香奈兒2019/20秋冬高級訂製服系列的金屬花卉蕾絲刺繡連身洋裝，上面還飾以珠寶鈕扣，這件洋裝共耗時205個小時製作完成。圖／香奈兒提供
瑪格羅比在本屆奧斯卡典禮上身穿香奈兒2019/20秋冬高級訂製服系列的金屬花卉蕾絲刺繡連身洋裝，上面還飾以珠寶鈕扣，這件洋裝共耗時205個小時製作完成。圖／香奈兒提供

昨天在奧斯卡頒獎典禮上，「小丑女」瑪格羅比（Margot Robbie）以本屆入圍熱門影片《花漾女子》的監製身分出席。身為香奈兒品牌大使的她，造型當然由香奈兒打理，一身銀色小花細肩帶禮服搭配蓬鬆低馬尾，慵懶優雅的模樣被不少網友封為本屆奧斯卡「第一美」。

瑪格羅比身穿香奈兒2019/20秋冬高級訂製服系列的金屬花卉蕾絲刺繡連身洋裝，上面還飾以珠寶鈕扣，這件洋裝共耗時205個小時製作完成，細看會發現那些銀色小花是縫在細膩的蕾絲布料上，整體剪裁雖然簡單，但卻保留精緻奢華感。

這整身造型還搭配香奈兒黑色手拿包和高級珠寶18K白金鑲嵌養珠及鑽石的Ruban Mademoiselle Perles耳環、Voie Lactée戒指和Coco Crush窄版戒指，無論遠看近看，都美的無可挑剔。

瑪格羅比戴香奈兒高級珠寶18K白金鑲嵌養珠及鑽石的Ruban Mademoiselle Perles耳環、Voie Lactée戒指和Coco Crush窄版戒指。圖／香奈兒提供
瑪格羅比戴香奈兒高級珠寶18K白金鑲嵌養珠及鑽石的Ruban Mademoiselle Perles耳環、Voie Lactée戒指和Coco Crush窄版戒指。圖／香奈兒提供
禮服上飾以珠寶鈕扣。圖／香奈兒提供
禮服上飾以珠寶鈕扣。圖／香奈兒提供
禮服上飾以珠寶鈕扣。圖／香奈兒提供
禮服上飾以珠寶鈕扣。圖／香奈兒提供
瑪格羅比身穿香奈兒2019/20秋冬高級訂製服系列的金屬花卉蕾絲刺繡連身洋裝，上面還飾以珠寶鈕扣，這件洋裝共耗時205個小時製作完成。圖／香奈兒提供
瑪格羅比身穿香奈兒2019/20秋冬高級訂製服系列的金屬花卉蕾絲刺繡連身洋裝，上面還飾以珠寶鈕扣，這件洋裝共耗時205個小時製作完成。圖／香奈兒提供
銀色小花是縫在細膩的蕾絲布料上，整體剪裁雖然簡單，但卻保留精緻奢華感。圖／香奈兒提供
銀色小花是縫在細膩的蕾絲布料上，整體剪裁雖然簡單，但卻保留精緻奢華感。圖／香奈兒提供
瑪格羅比戴香奈兒高級珠寶18K白金鑲嵌養珠及鑽石的Ruban Mademoiselle Perles耳環、Voie Lactée戒指和Coco Crush窄版戒指。圖／香奈兒提供
瑪格羅比戴香奈兒高級珠寶18K白金鑲嵌養珠及鑽石的Ruban Mademoiselle Perles耳環、Voie Lactée戒指和Coco Crush窄版戒指。圖／香奈兒提供
瑪格羅比身穿香奈兒2019/20秋冬高級訂製服系列的金屬花卉蕾絲刺繡連身洋裝，上面還飾以珠寶鈕扣，這件洋裝共耗時205個小時製作完成。圖／香奈兒提供
瑪格羅比身穿香奈兒2019/20秋冬高級訂製服系列的金屬花卉蕾絲刺繡連身洋裝，上面還飾以珠寶鈕扣，這件洋裝共耗時205個小時製作完成。圖／香奈兒提供
整體剪裁雖然簡單，但卻保留精緻奢華感。圖／香奈兒提供
整體剪裁雖然簡單，但卻保留精緻奢華感。圖／香奈兒提供
瑪格羅比身穿香奈兒2019/20秋冬高級訂製服系列的金屬花卉蕾絲刺繡連身洋裝，上面還飾以珠寶鈕扣，這件洋裝共耗時205個小時製作完成。圖／香奈兒提供
瑪格羅比身穿香奈兒2019/20秋冬高級訂製服系列的金屬花卉蕾絲刺繡連身洋裝，上面還飾以珠寶鈕扣，這件洋裝共耗時205個小時製作完成。圖／香奈兒提供
瑪格羅比身穿香奈兒2019/20秋冬高級訂製服系列的金屬花卉蕾絲刺繡連身洋裝，上面還飾以珠寶鈕扣，這件洋裝共耗時205個小時製作完成。圖／香奈兒提供
瑪格羅比身穿香奈兒2019/20秋冬高級訂製服系列的金屬花卉蕾絲刺繡連身洋裝，上面還飾以珠寶鈕扣，這件洋裝共耗時205個小時製作完成。圖／香奈兒提供
瑪格羅比戴香奈兒高級珠寶18K白金鑲嵌養珠及鑽石的Ruban Mademoiselle Perles耳環、Voie Lactée戒指和Coco Crush窄版戒指。圖／香奈兒提供
瑪格羅比戴香奈兒高級珠寶18K白金鑲嵌養珠及鑽石的Ruban Mademoiselle Perles耳環、Voie Lactée戒指和Coco Crush窄版戒指。圖／香奈兒提供

香奈兒 珠寶 鑽石

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