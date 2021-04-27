林心如選搭Chloé包款 面對創業鳥事更要穿得自信品味

Chloé的都會型包款，成了林心如在「她們創業的那些鳥事」劇中的穿搭配件，展現當代女性的自信與知性，她詮釋了兩套舒適優雅的穿搭，也是上班族女性的造型參考。

華劇「她們創業的那些鳥事」講述當代女性的職場生活與愛情，林心如在其中飾演公冶小蔦，對事業很有主見，因此搭配的造型也以簡單俐落為主，兩度拎了Chloé包款，她以斜紋西裝、米白色長褲搭襯Daria Bag，表現俐落優雅的氣質；另一款Darryl Bag，她搭襯淺灰色西裝外套、深色丹寧褲、高跟鞋，洋溢都會休閒感，兩套穿搭都是上班族可以輕鬆駕馭的範本。