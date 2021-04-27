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林心如選搭Chloé包款 面對創業鳥事更要穿得自信品味
Chloé的都會型包款，成了林心如在「她們創業的那些鳥事」劇中的穿搭配件，展現當代女性的自信與知性，她詮釋了兩套舒適優雅的穿搭，也是上班族女性的造型參考。
華劇「她們創業的那些鳥事」講述當代女性的職場生活與愛情，林心如在其中飾演公冶小蔦，對事業很有主見，因此搭配的造型也以簡單俐落為主，兩度拎了Chloé包款，她以斜紋西裝、米白色長褲搭襯Daria Bag，表現俐落優雅的氣質；另一款Darryl Bag，她搭襯淺灰色西裝外套、深色丹寧褲、高跟鞋，洋溢都會休閒感，兩套穿搭都是上班族可以輕鬆駕馭的範本。
Chloé的Daria Bag以老佛爺Karl Lagerfeld所設計的Chloé字樣作為內襯，是包款的別緻細節，包身除了經典深海藍、咖啡色及米白色之外，今年春夏季推出柔和黃、蜜桃橘及霧玫瑰等明亮新色，以及和藝術家Corita Kent的聯名限量系列，用標語塗鴉增添包款個性；Darryl Bag則是延續了品牌的波西米亞風格，運用金色飾環點綴編織皮革，作為包款設計亮點，可斜背、側背或手提，帥氣大方。
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