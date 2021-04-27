快訊

徐旭東長考1個月拍板 「起家店」遠百寶慶店將「打掉重建」

台大、台師大也有學生接觸染疫機師 曾赴清真寺者改遠距教學

聽新聞
test
0:00 / 0:00

林心如選搭Chloé包款 面對創業鳥事更要穿得自信品味

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
Chloé Daria霧玫瑰迷你肩背提包，47,300元。圖／Chloé提供
Chloé Daria霧玫瑰迷你肩背提包，47,300元。圖／Chloé提供

Chloé的都會型包款，成了林心如在「她們創業的那些鳥事」劇中的穿搭配件，展現當代女性的自信與知性，她詮釋了兩套舒適優雅的穿搭，也是上班族女性的造型參考。

華劇「她們創業的那些鳥事」講述當代女性的職場生活與愛情，林心如在其中飾演公冶小蔦，對事業很有主見，因此搭配的造型也以簡單俐落為主，兩度拎了Chloé包款，她以斜紋西裝、米白色長褲搭襯Daria Bag，表現俐落優雅的氣質；另一款Darryl Bag，她搭襯淺灰色西裝外套、深色丹寧褲、高跟鞋，洋溢都會休閒感，兩套穿搭都是上班族可以輕鬆駕馭的範本。

Chloé的Daria Bag以老佛爺Karl Lagerfeld所設計的Chloé字樣作為內襯，是包款的別緻細節，包身除了經典深海藍、咖啡色及米白色之外，今年春夏季推出柔和黃、蜜桃橘及霧玫瑰等明亮新色，以及和藝術家Corita Kent的聯名限量系列，用標語塗鴉增添包款個性；Darryl Bag則是延續了品牌的波西米亞風格，運用金色飾環點綴編織皮革，作為包款設計亮點，可斜背、側背或手提，帥氣大方。

Chloé Darryl灰色小型肩背包，47,300元。圖／Chloé提供
Chloé Darryl灰色小型肩背包，47,300元。圖／Chloé提供
Chloé X Corita Kent聯名限量Daria迷你肩背手提包，55,900元。圖／Chloé提供林
Chloé X Corita Kent聯名限量Daria迷你肩背手提包，55,900元。圖／Chloé提供林
Chloé Daria拚色小型肩背手提兩用包，77,600元。圖／Chloé提供
Chloé Daria拚色小型肩背手提兩用包，77,600元。圖／Chloé提供
林心如表現幹練自信女人味，詮釋Chloé Darryl灰色肩背包60,200元。圖／Chloé提供
林心如表現幹練自信女人味，詮釋Chloé Darryl灰色肩背包60,200元。圖／Chloé提供
林心如在劇中選搭Chloé Daria深海藍肩背手提包，73,200元。圖／Chloé提供
林心如在劇中選搭Chloé Daria深海藍肩背手提包，73,200元。圖／Chloé提供
林心如在「她們創業的那些鳥事」劇中以Chloé 包款表現幹練自信女人味。圖／Chloé提供
林心如在「她們創業的那些鳥事」劇中以Chloé 包款表現幹練自信女人味。圖／Chloé提供
Chloé X Corita Kent聯名限量Daria中型肩背手提包 90,600元。圖／Chloé提供
Chloé X Corita Kent聯名限量Daria中型肩背手提包 90,600元。圖／Chloé提供
Chloé Daria鮮綠色迷你肩背提包，47,300元。圖／Chloé提供
Chloé Daria鮮綠色迷你肩背提包，47,300元。圖／Chloé提供
Chloé Darryl雲朵淺藍馬鞍包，42,900元。圖／Chloé提供
Chloé Darryl雲朵淺藍馬鞍包，42,900元。圖／Chloé提供

西裝 上班族

延伸閱讀

林心如、楊謹華、劉品言如何常保年輕 3姝搬出4要素

林心如驗孕結果出爐 男星激動眼泛淚光

邱澤「大小通吃」成雙冠王 林心如「鬧出人命」想賣酒

跨坐林哲熹身上床戲好惹火 老公霍建華一旁觀看林心如這反應

相關新聞

好市多又出包！ 美國酪梨重金屬超標 上千公斤退運銷毀

好市多水果又出包！衛福部食藥署今天公布邊境查驗不合格名單，共20項產品不合格，好市多進口的美國酪梨檢也赫然在列。另外，知...

醉心珀影之時 沉浸時髦氣息

除特定隔間要求外，屋主沒有給設計團隊太多限制，因此在劃設場域後，整體的視覺與裝配有許多自由發揮空間。

林心如選搭Chloé包款 面對創業鳥事更要穿得自信品味

Chloé的都會型包款，成了林心如在「她們創業的那些鳥事」劇中的穿搭配件，展現當代女性的自信與知性，她詮釋了兩套舒適優雅...

7-ELEVEN首度推出「鬼滅之刃集點」20款限量周邊商品

日本動漫《鬼滅之刃》風靡全球，性格鮮明的角色設定搭配引人入勝的劇情深受大小朋友喜愛，去年推出的電影劇場版短短3天票房就破...

不愧是「國際蔡」！蔡依林演唱會造型品牌大盤點

蔡依林「Ugly Beauty」巡演台北加場昨天告一段落，這次一連五天的演出Jolin完全使出「國際蔡」封號的功力，以各...

迎戰IKEA內湖店開幕！HOLA＆特力屋打造最美市集吸客

眾所矚目的IKEA內湖店，將在明天（4月28日）正式開幕，將炒熱內湖區域，而同在該區域的特力屋、HOLA特力和樂也將正面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。