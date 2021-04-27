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7-ELEVEN首度推出「鬼滅之刃集點」20款限量周邊商品

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN自5月5日起首度推出「鬼滅之刃集點」活動，共有20款實用的限量獨家周邊商品。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN自5月5日起首度推出「鬼滅之刃集點」活動，共有20款實用的限量獨家周邊商品。記者陳立儀／攝影

日本動漫《鬼滅之刃》風靡全球，性格鮮明的角色設定搭配引人入勝的劇情深受大小朋友喜愛，去年推出的電影劇場版短短3天票房就破億，看準這股超高人氣，7-ELEVEN取得授權，將於5月5日起首度推出「鬼滅之刃集點」活動，集結竈門炭治郎、竈門禰豆子、嘴平伊之助、我妻善逸等人氣角色，推出小提包、滑鼠墊、連帽毛巾、三角靠枕、多功能摺疊桌、雙層收納櫃、安全帽＋後背袋組、不鏽鋼餐盒、薄被等20款實用的限量獨家周邊商品，鬼滅迷千萬別錯過！

7-ELEVEN將於5月5日起推出「鬼滅之刃集點」活動，首推防潑水設計的「限量小提包」，共有集合款及兄妹款兩款設計，輕巧好攜帶，還能當飲料提袋使用，環保又實用，集滿6點加99元或96點免費換1款；「限量304不鏽鋼分隔餐盒」蒸煮、烤箱皆可用，是野餐出遊必備，共有炭治郎款、禰豆子款，集滿6點加249元或246點免費換一款。

5月5日下午3點起開放限量預購的包括「限量連帽毛巾」，舒適面料觸感柔軟，共有炭治郎、禰豆子、兄妹款等3款，集滿6點加449元可加購一款；「限量三角靠枕」側邊口袋設計，可拆式枕套清洗更方便，集滿6點加599元可加購一款，共2款；「限量多功能摺疊桌」桌面可5段式調整閱讀視角，防滑檔條與杯槽，集滿6點加699元可加購一款，共2款；「限量單人雙面薄被」附提袋方便收納，集滿6點加799元可加購一款，共2款；可享受DIY組裝樂趣的「限量雙層收納櫃」具備隱藏式拉門與雙層大空間，共有炭治郎、禰豆子等2款，集滿6點加999元可加購一款；機車族必備的「限量安全帽＋後背袋組」外出超吸睛，共有炭治郎、禰豆子等2款，集滿6點加999元可加購一款。

還有針對電子集點推出的「限量軟性滑鼠墊」，共有炭治郎、禰豆子、兄妹款等3款，5月5日下午3點起開放限量預購，集滿6點加249元可加購一款，OPEN POINT會員可在OPEN POINT App「小7集點卡」功能中或ibon機台，限使用電子點數搶先兌換預購，數量有限售完為止。

此外，自煮、環保風潮盛行，7-ELEVEN同步與美國KitchenAid、法國Monbento攜手推出精品餐廚用品集點，包括不鏽鋼刀具、鍋具系列以及時尚雙層便當盒、環保水壺等。

7-ELEVEN首度推出「鬼滅之刃集點」活動，5月5日下午3點起開放限量預購的「限量單人雙面薄被」集滿6點加799元可加購一款，共2款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN首度推出「鬼滅之刃集點」活動，5月5日下午3點起開放限量預購的「限量單人雙面薄被」集滿6點加799元可加購一款，共2款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自5月5日起首度推出「鬼滅之刃集點」活動，「限量小提包」，共有集合款及兄妹款兩款，集滿6點加99元或96點免費換一款。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN自5月5日起首度推出「鬼滅之刃集點」活動，「限量小提包」，共有集合款及兄妹款兩款，集滿6點加99元或96點免費換一款。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN首度推出「鬼滅之刃集點」活動，5月5日下午3點起開放限量預購的「限量雙層收納櫃」共有炭治郎、禰豆子等2款，集滿6點加999元可加購一款。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN首度推出「鬼滅之刃集點」活動，5月5日下午3點起開放限量預購的「限量雙層收納櫃」共有炭治郎、禰豆子等2款，集滿6點加999元可加購一款。記者陳立儀／攝影
鬼滅旋風來襲！7-ELEVEN自5月5日起首度推出「鬼滅之刃集點」活動，開發多款實用的限量周邊商品。圖／7-ELEVEN提供
鬼滅旋風來襲！7-ELEVEN自5月5日起首度推出「鬼滅之刃集點」活動，開發多款實用的限量周邊商品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自5月5日起首度推出「鬼滅之刃集點」活動，「限量304不鏽鋼分隔餐盒」共有炭治郎款、禰豆子款，集滿6點加249元或246點免費換一款。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN自5月5日起首度推出「鬼滅之刃集點」活動，「限量304不鏽鋼分隔餐盒」共有炭治郎款、禰豆子款，集滿6點加249元或246點免費換一款。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN首度推出「鬼滅之刃集點」活動，5月5日下午3點起開放限量預購的「限量連帽毛巾」共有炭治郎、禰豆子、兄妹款等3款，集滿6點加449元可加購一款。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN首度推出「鬼滅之刃集點」活動，5月5日下午3點起開放限量預購的「限量連帽毛巾」共有炭治郎、禰豆子、兄妹款等3款，集滿6點加449元可加購一款。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN首度推出「鬼滅之刃集點」活動，5月5日下午3點起開放限量預購的「限量三角靠枕」集滿6點加599元可加購一款，共2款。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN首度推出「鬼滅之刃集點」活動，5月5日下午3點起開放限量預購的「限量三角靠枕」集滿6點加599元可加購一款，共2款。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN首度推出「鬼滅之刃集點」活動，5月5日下午3點起開放限量預購的「限量連帽毛巾」共有炭治郎、禰豆子、兄妹款等3款，集滿6點加449元可加購一款。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN首度推出「鬼滅之刃集點」活動，5月5日下午3點起開放限量預購的「限量連帽毛巾」共有炭治郎、禰豆子、兄妹款等3款，集滿6點加449元可加購一款。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN首度推出「鬼滅之刃集點」活動，5月5日下午3點起開放限量預購的「限量多功能摺疊桌」集滿6點加699元可加購一款，共2款。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN首度推出「鬼滅之刃集點」活動，5月5日下午3點起開放限量預購的「限量多功能摺疊桌」集滿6點加699元可加購一款，共2款。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN首度推出「鬼滅之刃集點」活動，針對電子集點推出的「限量軟性滑鼠墊」共3款，5月5日下午3點起開放限量預購，集滿6點加249元可加購一款，OPEN POINT會員可在OPEN POINT App「小7集點卡」功能中或ibon機台，限使用電子點數搶先兌換預購，數量有限售完為止。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN首度推出「鬼滅之刃集點」活動，針對電子集點推出的「限量軟性滑鼠墊」共3款，5月5日下午3點起開放限量預購，集滿6點加249元可加購一款，OPEN POINT會員可在OPEN POINT App「小7集點卡」功能中或ibon機台，限使用電子點數搶先兌換預購，數量有限售完為止。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN首度推出「鬼滅之刃集點」活動，5月5日下午3點起開放限量預購的「限量安全帽＋後背袋組」共有炭治郎、禰豆子等2款，集滿6點加999元可加購一款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN首度推出「鬼滅之刃集點」活動，5月5日下午3點起開放限量預購的「限量安全帽＋後背袋組」共有炭治郎、禰豆子等2款，集滿6點加999元可加購一款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN首度推出「鬼滅之刃集點」活動，5月5日下午3點起開放限量預購的「限量連帽毛巾」共有炭治郎、禰豆子、兄妹款等3款，集滿6點加449元可加購一款。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN首度推出「鬼滅之刃集點」活動，5月5日下午3點起開放限量預購的「限量連帽毛巾」共有炭治郎、禰豆子、兄妹款等3款，集滿6點加449元可加購一款。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN自5月5日起首度推出「鬼滅之刃集點」活動，首推環保又實用的「限量小提包」及「限量304不鏽鋼分隔餐盒」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自5月5日起首度推出「鬼滅之刃集點」活動，首推環保又實用的「限量小提包」及「限量304不鏽鋼分隔餐盒」。圖／7-ELEVEN提供

鬼滅之刃

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