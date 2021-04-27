迎戰IKEA內湖店開幕！HOLA＆特力屋打造最美市集吸客

眾所矚目的IKEA內湖店，將在明天（4月28日）正式開幕，將炒熱內湖區域，而同在該區域的特力屋、HOLA特力和樂也將正面迎戰，將連續2個周末，與綠美丘一起打造「內湖新樂園」親子共遊市集，超過30個市集店家進駐，還有24人座的大型旋轉木馬，目標是創造「內湖最美市集」，期盼與IKEA共榮商圈。

同為居家品牌，IKEA與HOLA、特力屋將在內湖正面交鋒，但雙方之前先禮後兵，在社群上，IKEA的鯊魚與HOLA的樹懶，先有一波相見歡的操作，而IKEA內湖店開幕，有獨家販售的芝麻鯊鯊包、還有獨家限量EFTERTRÄDA系列T恤、浴巾等，加上新店效應，屆時周末肯定引爆人潮。

HOLA內湖旗艦店則是日前全面改裝，4月上旬搶先開幕，有4大特色，包括有超過50個國際品牌，針對窗簾與收納區強調客製化商品與服務，全台坪數最大的迪士尼聯名區，以及複合式HOLA Kitchen，有廚藝體驗、並推出外帶輕食等。