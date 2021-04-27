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不愧是「國際蔡」！蔡依林演唱會造型品牌大盤點

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Heather Picchiottino這次再度為Jolin重新訂製了加場的銀色盔甲裝，造價超過超過150萬台幣，重達8公斤。圖／凌時差提供
Heather Picchiottino這次再度為Jolin重新訂製了加場的銀色盔甲裝，造價超過超過150萬台幣，重達8公斤。圖／凌時差提供

蔡依林「Ugly Beauty」巡演台北加場昨天告一段落，這次一連五天的演出Jolin完全使出「國際蔡」封號的功力，以各大時尚品牌穿出百變造型，舞台效果霸氣十足，讓台下粉絲聽覺和視覺都超享受！現在就跟著小編一起來盤點這次Jolin到底都穿了那些品牌吧！

★Versace 梅杜莎女王

Jolin之前在《呸》專輯中有一首歌，歌名就叫《Medusa》，而Medusa也是義大利時尚品牌Versace的Logo，雙方這幾年都保持著友好的造型合作關係，Jolin也總能把Versace充滿個性的設計風格完美展現。這次在「Ugly Beauty」演唱會中，Jolin也穿了Versace 2021年春夏系列的海底世界主題服裝，層層波浪裙或是鮮明的西裝褲套裝，性感帥氣兼具。

另外，Jolin在日前突然釋出與荷蘭知名DJ - R3HAB合作的新歌MV《Stars Align》中，同樣也穿了兩套Versace 2021年春夏系列，有慵懶的海星元素睡衣也有多彩短褲套裝，再再展現Medusa女王的強大氣場。

★Moschino、Celia Kritharioti 搞怪甜心

Moschino也是一個很常會出現在Jolin表演造型或是個人私服中的品牌，這次在演唱會上，她選擇了Moschino 2021早秋系列豹紋拼接西裝套裝，超誇張的肩線高調華麗又有型。另一套2020秋冬的粉彩大蝴蝶結裝飾洋裝，則讓她化身糖果芭比，甜美俏皮。

而誇張的蝴蝶結造型不只Moschino有，Jolin這次也嘗試了希臘設計師品牌Celia Kritharioti的2020春夏高級訂製服，超多個粉嫩色蓬蓬蝴蝶結裝飾組成的小洋裝，也是有夠可愛！

★AREA 華麗個性風

Jolin這次在舞台上穿了兩件來自紐約品牌AREA的服裝，一件是黑色水晶裝飾連身裙，另一件是粉紅緞面西裝，都以個性風的配色或剪裁呈現奢華細節，同時也顯得非常優雅。

★Heather Picchiottino訂製款

之前在首演中為Jolin打造過盔甲裝和阿聯酋空姐裝的造型公司Heather Picchiottino，這次再度為Jolin重新訂製了加場的銀色盔甲裝，造價超過超過150萬台幣，重達8公斤。這套盔甲的變化很多元，肩甲可以拆掉或另外加上薄紗披風，搭配黑色網布細節，更增添了神秘魅惑女人味。

Heather Picchiottino這次再度為Jolin重新訂製了加場的銀色盔甲裝，造價超過超過150萬台幣，重達8公斤。圖／聯合報資料照
Heather Picchiottino這次再度為Jolin重新訂製了加場的銀色盔甲裝，造價超過超過150萬台幣，重達8公斤。圖／聯合報資料照
Jolin在日前突然釋出與荷蘭知名DJ - R3HAB合作的新歌MV《Stars Align》中，同樣也穿了兩套Versace 2021年春夏系列。圖／Versace提供
Jolin在日前突然釋出與荷蘭知名DJ - R3HAB合作的新歌MV《Stars Align》中，同樣也穿了兩套Versace 2021年春夏系列。圖／Versace提供
Moschino 2021早秋系列豹紋拼接西裝套裝，超誇張的肩線高調華麗又有型。圖／蔡依林工作室提供
Moschino 2021早秋系列豹紋拼接西裝套裝，超誇張的肩線高調華麗又有型。圖／蔡依林工作室提供
Moschino 2021早秋系列豹紋拼接西裝套裝，超誇張的肩線高調華麗又有型。圖／蔡依林工作室提供
Moschino 2021早秋系列豹紋拼接西裝套裝，超誇張的肩線高調華麗又有型。圖／蔡依林工作室提供
來自紐約品牌AREA的粉紅緞面西裝。圖／摘自IG
來自紐約品牌AREA的粉紅緞面西裝。圖／摘自IG
這次在「Ugly Beauty」演唱會中，Jolin也穿了Versace 2021年春夏系列的海底世界主題服裝，性感帥氣兼具。圖／Versace提供
這次在「Ugly Beauty」演唱會中，Jolin也穿了Versace 2021年春夏系列的海底世界主題服裝，性感帥氣兼具。圖／Versace提供
Jolin在日前突然釋出與荷蘭知名DJ - R3HAB合作的新歌MV《Stars Align》中，同樣也穿了兩套Versace 2021年春夏系列。圖／Versace提供
Jolin在日前突然釋出與荷蘭知名DJ - R3HAB合作的新歌MV《Stars Align》中，同樣也穿了兩套Versace 2021年春夏系列。圖／Versace提供
Jolin這次也嘗試了希臘設計師品牌Celia Kritharioti的2020春夏高級訂製服，超多個粉嫩色蓬蓬蝴蝶結裝飾組成的小洋裝，也是有夠可愛！圖／凌時差提供
Jolin這次也嘗試了希臘設計師品牌Celia Kritharioti的2020春夏高級訂製服，超多個粉嫩色蓬蓬蝴蝶結裝飾組成的小洋裝，也是有夠可愛！圖／凌時差提供
Jolin穿Moschino 2020秋冬的粉彩大蝴蝶結裝飾洋裝，化身糖果芭比，甜美俏皮。圖／蔡依林工作室提供
Jolin穿Moschino 2020秋冬的粉彩大蝴蝶結裝飾洋裝，化身糖果芭比，甜美俏皮。圖／蔡依林工作室提供
這次在「Ugly Beauty」演唱會中，Jolin也穿了Versace 2021年春夏系列的海底世界主題服裝，性感帥氣兼具。圖／Versace提供
這次在「Ugly Beauty」演唱會中，Jolin也穿了Versace 2021年春夏系列的海底世界主題服裝，性感帥氣兼具。圖／Versace提供
來自紐約品牌AREA的黑色水晶裝飾連身裙。圖／聯合報資料照
來自紐約品牌AREA的黑色水晶裝飾連身裙。圖／聯合報資料照
蔡依林「Ugly Beauty」台北加場巡演昨天告一段落，這次一連五天的演出Jolin完全使出「國際蔡」封號的功力，以各大時尚品牌穿出百變造型，舞台效果霸氣十足。圖／品牌、蔡依林工作室提供
蔡依林「Ugly Beauty」台北加場巡演昨天告一段落，這次一連五天的演出Jolin完全使出「國際蔡」封號的功力，以各大時尚品牌穿出百變造型，舞台效果霸氣十足。圖／品牌、蔡依林工作室提供

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