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反映日圓貶值！眼鏡市場來台周年祭出有感降價 最大降幅達三千元
日圓近一年不斷貶值，因此去年3月登台的連鎖品牌眼鏡市場（MEGANE ICHIBA）也在滿一周年之際，順應匯率推出新訂價產品，降幅達4成，以及曝光專為台灣消費者設計的鏡框。而競爭對手的JINS為了新光三越台北南西店改裝開幕，特別打造了美少女戰士Sailor Moon Eternal快閃店，搶攻母親節檔期商機。
眼鏡市場來台一周年，而這期間日圓也不斷貶值，讓品牌打出比在日本買還便宜的口號，分別推出了1,990元及2,490元配到好的選擇，提供佔整體約30%的鏡框讓消費者選擇。其中差異是2,490元產品為日本製，而1,990元為眼鏡市場在日本熱銷超過400萬副的Free Fit系列。品牌還透露，不僅如此，其他的鏡框在價格上也有調整，甚至有原價7,490元的產品，降幅達3,000元，以更親民價格讓消費者入手。另外，品牌也觀察到台灣與日本消費者在臉型上不同，於是推出專為本地市場打造的U系列，一共推出8款，特色為鏡框較寬，顏色選擇更多元。
JINS的新光三越台北南西店改裝開幕，除了有品牌大使陳昊森站台之外，還打造了期間限定美少女戰士Sailor Moon Eternal快閃店，讓消費者追星之餘還能買到新聯名商品。JINS以劇場版「美少女戰士Sailor Moon Eternal」中登場的6位水手服戰士形象為概念，推出6款原創眼鏡與眼鏡配件，將各角色的守護星符號及意象圖樣融入設計中，同時限量推出眼鏡盒及迷你收納包與眼鏡吊鍊等原創商品。而改裝開幕正逢母親節檔期，JINS也推出指定紅標商品7折優惠，並自即日起至5/9，享有配鏡並升級多焦點鏡片、多焦點濾藍光鏡片享鏡片9折優惠。
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