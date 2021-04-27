快訊

警局長證實黑衣人闖松山分局影片被刪 正副所長依滅證罪送辦

65名師生和染疫機師接觸 台科大：全校改採遠距授課至5月3日

聽新聞
test
0:00 / 0:00

反映日圓貶值！眼鏡市場來台周年祭出有感降價 最大降幅達三千元

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
峮峮擔任眼鏡市場的一日店長，並演繹專為台灣人設計的U系列鏡框。圖／眼鏡市場提供
峮峮擔任眼鏡市場的一日店長，並演繹專為台灣人設計的U系列鏡框。圖／眼鏡市場提供

日圓近一年不斷貶值，因此去年3月登台的連鎖品牌眼鏡市場（MEGANE ICHIBA）也在滿一周年之際，順應匯率推出新訂價產品，降幅達4成，以及曝光專為台灣消費者設計的鏡框。而競爭對手的JINS為了新光三越台北南西店改裝開幕，特別打造了美少女戰士Sailor Moon Eternal快閃店，搶攻母親節檔期商機。

眼鏡市場來台一周年，而這期間日圓也不斷貶值，讓品牌打出比在日本買還便宜的口號，分別推出了1,990元及2,490元配到好的選擇，提供佔整體約30%的鏡框讓消費者選擇。其中差異是2,490元產品為日本製，而1,990元為眼鏡市場在日本熱銷超過400萬副的Free Fit系列。品牌還透露，不僅如此，其他的鏡框在價格上也有調整，甚至有原價7,490元的產品，降幅達3,000元，以更親民價格讓消費者入手。另外，品牌也觀察到台灣與日本消費者在臉型上不同，於是推出專為本地市場打造的U系列，一共推出8款，特色為鏡框較寬，顏色選擇更多元。

品牌大使陳昊森現身JINS美少女戰士Sailor Moon Eternal快閃店。圖／JINS提供
品牌大使陳昊森現身JINS美少女戰士Sailor Moon Eternal快閃店。圖／JINS提供

JINS的新光三越台北南西店改裝開幕，除了有品牌大使陳昊森站台之外，還打造了期間限定美少女戰士Sailor Moon Eternal快閃店，讓消費者追星之餘還能買到新聯名商品。JINS以劇場版「美少女戰士Sailor Moon Eternal」中登場的6位水手服戰士形象為概念，推出6款原創眼鏡與眼鏡配件，將各角色的守護星符號及意象圖樣融入設計中，同時限量推出眼鏡盒及迷你收納包與眼鏡吊鍊等原創商品。而改裝開幕正逢母親節檔期，JINS也推出指定紅標商品7折優惠，並自即日起至5/9，享有配鏡並升級多焦點鏡片、多焦點濾藍光鏡片享鏡片9折優惠。

JINS美少女戰士Sailor Moon Crystal聯名款眼鏡3,480元。圖／JINS提供
JINS美少女戰士Sailor Moon Crystal聯名款眼鏡3,480元。圖／JINS提供

JINS美少女戰士Sailor Moon Crystal聯名款眼鏡吊鍊380元。圖／JINS提供
JINS美少女戰士Sailor Moon Crystal聯名款眼鏡吊鍊380元。圖／JINS提供

JINS美少女戰士Sailor Moon Crystal聯名款眼鏡3,480元。圖／JINS提供
JINS美少女戰士Sailor Moon Crystal聯名款眼鏡3,480元。圖／JINS提供

JINS美少女戰士Sailor Moon Crystal聯名款眼鏡盒680元。圖／JINS提供
JINS美少女戰士Sailor Moon Crystal聯名款眼鏡盒680元。圖／JINS提供

JINS美少女戰士Sailor Moon Crystal聯名款眼鏡3,480元。圖／JINS提供
JINS美少女戰士Sailor Moon Crystal聯名款眼鏡3,480元。圖／JINS提供

JINS美少女戰士Sailor Moon Crystal聯名款迷你收納包480元。圖／JINS提供
JINS美少女戰士Sailor Moon Crystal聯名款迷你收納包480元。圖／JINS提供

品牌 日本 快閃

延伸閱讀

打造信義區城市花庭！OPPO Reno5 Z品牌快閃店美拍一波

新光三越揪40品牌推出「超級品牌日」 蘭蔻極光水狂殺39折

Mac、iPhone 5折起！新光三越南西限時3天Apple特賣會

快閃店限定 買雪莉炸彈怪美限定版抽蔡依林演唱會門票

相關新聞

好市多又出包！ 美國酪梨重金屬超標 上千公斤退運銷毀

好市多水果又出包！衛福部食藥署今天公布邊境查驗不合格名單，共20項產品不合格，好市多進口的美國酪梨檢也赫然在列。另外，知...

反映日圓貶值！眼鏡市場來台周年祭出有感降價 最大降幅達三千元

日圓近一年不斷貶值，因此去年3月登台的連鎖品牌眼鏡市場（MEGANE ICHIBA）也在滿一周年之際，順應匯率推出新訂價...

全色系怎麼搭都美？伯爵Possession珠寶三色寶石太美艷

每到夏天，顏色往往也是風格的勝負關鍵。有人熱愛單色如藍、白、黃等單一色系，也有人熱愛如金盞花橘、薰衣草紫、焦紅珊瑚、熔岩...

新概念減法主義 - SKUZEE鮮榨蓋，家中杯瓶一「蓋」變身隨行杯！

主打「俐落環保」的設計品牌 - FLYTTA 進一步思考一次性塑膠製品的新解方，設計了這款能泛用於多種杯瓶口徑的環保杯蓋 - 《SKUZEE鮮榨蓋》，容器加蓋後即可作為具保鮮氣密、360度即飲、獨享杯等功能的隨行杯，不僅解決了杯蓋無法共用的問題，更讓生活中的容器得以妥善運用，這項創新的減塑概念更獲得了金點設計《產品設計獎》肯定。

有行旅 來去恆春「森呼吸」

聯合報系有行旅企畫的「台灣最後的桃花源—恆春半島」，以「森呼吸」模式走進恆春半島，享受山林間的各種迷人風貌。恆春半島最原...

酒研所／2021世界頂尖調酒大賽台灣區冠軍張哲瑋 從Fine Dining獲得啟發

甫拿下2021世界頂尖調酒大賽台灣區冠軍，張哲瑋今年27歲，台大政治系畢業的他正式入行不過4年，但他手上卻已握有3個台灣區調酒比賽冠軍，還有一個國際調酒大賽亞軍。如何在這個行業快速成長？張哲瑋說他透過不斷比賽來學習，並從Fine Dining獲得啟發。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。