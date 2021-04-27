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好市多又出包！ 美國酪梨重金屬超標 上千公斤退運銷毀
好市多水果又出包！衛福部食藥署今天公布邊境查驗不合格名單，共20項產品不合格，好市多進口的美國酪梨檢也赫然在列。另外，知名超市裕毛屋自日本進口的「丸久小山宇治抹茶特選綠茶粉」也查出農藥超標，全數遭食藥署退運或銷毀。
本次檢驗不合格名單包括日本出口的鮮草莓、鮮哈密瓜、抹茶粉；美國的酪梨、鮮蘋果等，驗出農藥殘留含量、重金屬超標等問題。
其中，好市多從美國進口的酪梨共1980公斤 ，檢出重金屬鎘含量每公斤有0.36毫克，超過「食品中汙染物質及毒素衛生標準」限量標準，每公斤0.05毫克。全數都得依規定退運或銷毀。
食藥署北區管理中心科長陳慶裕表示，重金屬超標主要是和種植環境有關，但因為廠商若六個月內查出兩次同一產品出狀況，才會要求廠商說明，好市多則是第一次被查出酪梨有重金屬超標問題。因此由廠商自主管理，確認源頭狀況，食藥署則將抽驗率從2％到10％提高到20％至50％。
除了好市多外，另一知名超市裕毛屋裕自日本進口的「丸久小山園宇治抹茶特選綠茶粉」，也檢出不得使用的農藥氟大滅含量0.89ppm，總重4.8公斤也全遭退運或銷毀。
另外，上佳水果有限公司自日本進口「NISSYOU CO., LTD.鮮草莓」共82.8公斤，則被檢出殘留農藥賽安勃0.04ppm。陳慶裕說，賽安勃在國內只允許用於茶葉，其餘農產品不得檢出。而草莓已在今年度列為加強查驗對象，將同步移交該署食品組和日方溝通。
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