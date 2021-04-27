全色系怎麼搭都美？伯爵Possession珠寶三色寶石太美艷

每到夏天，顏色往往也是風格的勝負關鍵。有人熱愛單色如藍、白、黃等單一色系，也有人熱愛如金盞花橘、薰衣草紫、焦紅珊瑚、熔岩流紅等自然活潑原力；出門不知該如何穿戴有色珠寶配件？伯爵（PIAGET）推出2021全新Possession珠寶新品：藍、綠、紅三色，加上名媛Olivia Palermo穿戴示範，展現春夏彩色造型全攻略！

孔雀石的淺藍、綠松石的青綠或紅玉髓的艷，紛紛成為本季Possession珠寶的搶眼視覺。一條可滑動的吊墜長項鍊長64公分，中央彩色寶石與項鍊末端並鑲飾有三顆同款彩色寶石珠與兩顆玫瑰金珠飾，中央彩色寶石可上下滑動，進而展現或修長、或遼闊的風格魅力；兩款轉換式設計的18K玫瑰金耳環則搭配以紅玉髓或綠松石珠，皆鑲嵌28顆明亮式切割鑽石約0.32克拉，並有三種穿戴風格：僅有金珠的耳釘、加上金鍊墜飾，以及寶石珠鍊墜飾、甚至左右不對襯的混搭可能。