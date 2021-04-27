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慕夏台灣特展全面啟售！展出高達200件原作、早期手稿、收藏品
台灣唯一一站！「永恆慕夏-線條的魔術」特展將於今年6月12日，中正紀念堂1展廳展出，4月27日全通路正式啟售。
展覽主軸聚焦在慕夏及其藝術創作基礎「慕夏風格」的建立過程與對各國藝術家與設計師的影響力。展出高達200餘件展件，除了多幅原作、早期手稿、收藏品外，展區也將呈現受到「慕夏風格」影響的各國平面藝術家和設計師們的作品。為滿足慕夏迷不同需求，udn售票網提供多元票種選擇，如專屬語音導覽、經典圖錄套票，更與知名作家謝哲青、捷克美食餐廳合作，推出期間限定套票等，另刷中信卡（含簽帳金融卡，不含中信AE卡）於udn售票網購買預售票享95折優惠。
改變千萬人的慕夏畫作，今年台灣特展也期待為更多人帶來美好的生活體驗．展覽串連文創、超商百貨通路、設計、花藝、時尚、娛樂等不同產業，攜手推出各式系列活動與收藏，行動花藝美術館將巡迴進駐誠品生活松菸店與各大百貨、學學文創的慕夏主題系列課程、超商通路的慕夏限定杯，用多元風貌呈現慕夏的N種可能。
為讓慕夏線條串連全台，展覽與暖日子花藝設計工作室合作，打造首座「永恆慕夏-行動花藝美術館」，運用超過30種人造花素材，保留慕夏繾綣華麗風格，自畫作線條蔓延，增加流動感與生命力，增添作品與人之間對話的連結。透過行動美術館在城市間移動，與更多民眾透過花藝與畫作的結合對話，集合期間限定打卡活動，期待能造成社群熱潮。更多購票詳情請見udn售票網查詢。
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