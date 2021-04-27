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master-piece攜手和心酒藏 打造期間限定清酒Bar

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
master-piece SAKE BAR現場，精選來自日本各地的特色日本酒品牌供與會者體驗。圖／和心酒藏提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
master-piece SAKE BAR現場，精選來自日本各地的特色日本酒品牌供與會者體驗。圖／和心酒藏提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

創立於大阪、主打日本製造的包袋品牌master-piece，即日起至5月2日止舉辦一年一度的新品發表會，期間除了販售2021春夏季節限定商品、眾多經典系列、活動期間限定預購商品外，更邀約清酒代理商「和心酒藏」創辦人林科成，攜手在master-piece的台北總店，打造前所未有的日本酒體驗空間——master-piece SAKE BAR。

期間限定master-piece SAKE BAR採取預約制，體驗時段為下午一點起至晚上七點止，每個場次為期一小時。

master-piece SAKE BAR現場特別精選來自日本各地的特色日本酒品牌，為每位顧客進行一對一的獨家品飲推薦。顧客可以選擇可任選三款清酒來飲用的「master-piece限定清酒套餐」，要是覺得自己酒量有限，沒辦法一次喝三杯，也可以選擇單杯清酒（單杯300元起），或者是單杯水果酒（梅酒250元）來品飲。

和心酒藏表示，不管是日本酒入門者、或者是日本酒老饕，和心酒藏都會一對一地進行獨家品飲推薦，帶領清酒愛好者從辛口、甘口到水果酒、優格酒等各類型日本酒，找尋個人的「命定酒款」。

此外，和心酒藏也會同時分享清酒專業知識，以及享用清酒的實用小秘訣，從五感帶領清酒愛好者進入融合日本職人精神的難忘微醺體驗。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

master-piece台北總店位於忠孝東路四段。圖／和心酒藏提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
master-piece台北總店位於忠孝東路四段。圖／和心酒藏提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
master-piece SAKE BAR結合品牌新品發表與清酒體驗，別出心裁。圖／和心酒藏提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
master-piece SAKE BAR結合品牌新品發表與清酒體驗，別出心裁。圖／和心酒藏提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
master-piece限定清酒套餐，可任選三杯清酒。圖／和心酒藏提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
master-piece限定清酒套餐，可任選三杯清酒。圖／和心酒藏提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

日本 品牌 套餐

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