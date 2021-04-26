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成年女性「免費送起司蛋糕」！嚕嚕米餐廳歡慶母親節
為了慶祝母親節到來，來自日本的嚕嚕米主題餐廳（Moomin Café）自5月1日起推出優惠方案，只要帶媽媽或是未來媽媽（成年女性）前來用餐，消費滿額就贈送「嚕嚕米媽媽生乳酪蛋糕」，網路商店則於5月1日起限時推出滿千免運的優惠活動。
全台唯一的嚕嚕米主題餐廳，以嚕嚕米世界為基礎，打造出一系列的主題餐點，同時也營造出置身於動畫世界內的用餐氛圍。在眾多角色中，擁有一身好廚藝的嚕嚕米媽媽，不只照顧嚕嚕米，也是嚕嚕米谷中大家的媽媽。因此，Moomin Cafe特別設計嚕嚕米媽媽款的生乳酪蛋糕，並以草莓果泥與鮮奶油繪製出媽媽招牌的紅色圍裙，限時於5月1日至5月31日期間販售，每份200元。供應期間內，只要帶媽媽或未來媽媽（成年女性顧客）前來，參與社群網站活動，消費滿1,200元即可獲得嚕嚕米媽媽生乳酪蛋糕1份。
呼應母親節的贈禮需求，嚕嚕米主題餐廳網路商店原本消費滿1,500元免運的方案，在5月1日至5月5日期間，也限時推出滿1,000元即可免運的優惠。包括日本製Kavely系列的長方型盤、嚕嚕米收納容器、馬克杯木箱組等商品，均是業者優先推薦的贈禮好選擇。
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