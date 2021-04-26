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降下3面大旗！23年「IKEA敦北店」熄燈 員工擁抱道別

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降下3面大旗！23年「IKEA敦北店」熄燈 員工擁抱道別

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
IKEA敦北店在4月26日正式落幕，結束23年的歷史。記者陳睿中／攝影
IKEA敦北店在4月26日正式落幕，結束23年的歷史。記者陳睿中／攝影

已經在地服務23年，全台灣最資深的「IKEA敦北店」在4月26日迎來最後一天，正式宣告停業。為了歡送敦北店走入歷史，全體員工以及50名受邀的VIP會員還有現場民眾，共同舉行溫馨的降旗儀式，陪伴著敦北店走入歷史。

位於敦化北路上的IKEA敦北店，創立於1998年，乃是繼敦南店後的台灣第二間門市，同時也是當時全亞洲最大的IKEA。在敦南店閉店之後，敦北店陪伴消費者走過了23個年頭，也成為全台灣歷史最悠久的IKEA門市。而在今年3月中旬，IKEA正式宣佈敦北店將於4月26日閉店，引起許多民眾不捨，並且紛紛前往朝聖、拍照，企圖留下更多的回憶，同時店內也舉行全館3折起的出清優惠，藉此回饋粉絲支持。

4月26日晚間17點，IKEA敦北店正式結束營業，並於晚間18點舉行降旗典禮，由IKEA宜家家居集團董事凌思卓率隊降下懸掛於門口的巨幅旗幟，象徵IKEA敦北店正式步入歷史。現場員工與前來的民眾，也共同揮舞著IKEA故鄉的瑞典國旗，互相擁抱、拍照，陪伴著敦北店最後一刻的時光。人群中也包含50名受邀前來的VIP會員，其中不乏有在店內消費超過千次的死忠顧客。

宜家家居企業傳播暨內部溝通經理吳語涵表示，IKEA敦北店陪伴許多人從小到大，也是在台灣歷史最悠久的一間店，具有指標性的意義，現在仍有開店至今的員工在此服務。隨著熄燈消息曝光之後，也可感受人潮有所增長。另外店內原有的200多名員工，則將會轉調前往內湖店或其他門市。

隨著敦北店落幕後，IKEA內湖店將於4月28日正式開幕，佔地達6000餘坪，不論空間、餐廳座位數都更勝敦北店，將會是未來民眾購買時的新選擇。

IKEA員工們共同見證歷史。記者陳睿中／攝影
IKEA員工們共同見證歷史。記者陳睿中／攝影
現場共有百餘位員工共同參與。記者陳睿中／攝影
現場共有百餘位員工共同參與。記者陳睿中／攝影
員工在敦北店前自拍，一同留下回憶。記者陳睿中／攝影
員工在敦北店前自拍，一同留下回憶。記者陳睿中／攝影
KEA宜家家居集團董事凌思卓率隊降下懸掛於門口的巨幅旗幟。記者陳睿中／攝影
KEA宜家家居集團董事凌思卓率隊降下懸掛於門口的巨幅旗幟。記者陳睿中／攝影
閉幕儀式上，員工們互相擁抱。記者陳睿中／攝影
閉幕儀式上，員工們互相擁抱。記者陳睿中／攝影
IKEA敦北店於4月26日晚間舉行降旗儀式，象徵正式走入歷史。記者陳睿中／攝影
IKEA敦北店於4月26日晚間舉行降旗儀式，象徵正式走入歷史。記者陳睿中／攝影
閉店儀式現場，包括有百餘位員工與民眾共同參與。記者陳睿中／攝影
閉店儀式現場，包括有百餘位員工與民眾共同參與。記者陳睿中／攝影
許多員工在門口前留下最後一日的紀念合照。記者陳睿中／攝影
許多員工在門口前留下最後一日的紀念合照。記者陳睿中／攝影

IKEA

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