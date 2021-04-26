尹汝貞優雅氣質完勝！美鑽助攻奧斯卡紅毯資深女星

今年有許多演技派的資深女星入圍一起入圍女配角，紅毯造型都以簡潔優雅為最大原則，多選擇配戴經典的白鑽珠寶，以璀璨的火光不過分做不過分搶戲又優雅的搭配。以電影Minari 「夢想之地」奪得最佳女配角的「韓國梅莉史翠普」尹汝貞，以蕭邦（Chopard）藍寶石鑽石戒指、鑽石手鍊與耳環，搭配杜拜設計師Marmar Halim的深藍色高級訂製服，優雅地恰到好處。

同樣入圍女配角的資深影后奧莉薇亞柯爾曼（Olivia Colman），也是選擇配戴蕭邦的白鑽鑽石襯托一席簡約的鮮紅禮服，包括蕭邦珠寶，包括以鑽石編織繁複蕾絲的Precious Lace系列耳環」戒指，以及結合滑動鑽石和蕾絲圖騰的蕭邦Happy Precious系列戒指等，透過繁複的設計線條彰顯獨特的火光，為整體造型創造貨真價實的「亮點」。