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尹汝貞優雅氣質完勝！美鑽助攻奧斯卡紅毯資深女星

聯合報 / 記者孫曼／專題即時報導
尹汝貞配戴蕭邦美鑽珠寶奪奧斯卡最佳女配角。圖／蕭邦提供
尹汝貞配戴蕭邦美鑽珠寶奪奧斯卡最佳女配角。圖／蕭邦提供

今年有許多演技派的資深女星入圍一起入圍女配角，紅毯造型都以簡潔優雅為最大原則，多選擇配戴經典的白鑽珠寶，以璀璨的火光不過分做不過分搶戲又優雅的搭配。以電影Minari 「夢想之地」奪得最佳女配角的「韓國梅莉史翠普」尹汝貞，以蕭邦（Chopard）藍寶石鑽石戒指、鑽石手鍊與耳環，搭配杜拜設計師Marmar Halim的深藍色高級訂製服，優雅地恰到好處。

同樣入圍女配角的資深影后奧莉薇亞柯爾曼（Olivia Colman），也是選擇配戴蕭邦的白鑽鑽石襯托一席簡約的鮮紅禮服，包括蕭邦珠寶，包括以鑽石編織繁複蕾絲的Precious Lace系列耳環」戒指，以及結合滑動鑽石和蕾絲圖騰的蕭邦Happy Precious系列戒指等，透過繁複的設計線條彰顯獨特的火光，為整體造型創造貨真價實的「亮點」。

身穿亞曼尼高級訂製服的葛倫克蘿絲（Glenn Close），今年是第八度入圍，不過雖然再度與獎項失之交臂，她在網路上舞動的影片則是廣獲網友一片好評。與尹汝貞相同，葛倫克蘿絲選擇以深藍色為主要視覺基調，不過她的禮服是在薄紗上裝飾綴滿細緻的珠繡，非常奢華精緻。珠寶的搭配她以婚嫁鑽石聞名的品牌Kwiat Diamonds的鑽石耳環，搭配紐約珠寶品牌Fred Leighton的緬甸藍寶鑽戒，垂墜的梨形鑽石耳環重達33克拉！

葛倫克蘿絲配戴33克拉的鑽石耳環。圖／取自IG @kwiatdiamonds
葛倫克蘿絲配戴33克拉的鑽石耳環。圖／取自IG @kwiatdiamonds
奧莉薇亞柯爾曼配戴蕭邦珠寶。圖／蕭邦提供
奧莉薇亞柯爾曼配戴蕭邦珠寶。圖／蕭邦提供
尹汝貞配戴蕭邦美鑽珠寶奪奧斯卡最佳女配角。圖／蕭邦提供
尹汝貞配戴蕭邦美鑽珠寶奪奧斯卡最佳女配角。圖／蕭邦提供
演技派資深女星以璀燦白鑽為造型畫龍點睛。圖／取自IG、蕭邦提供
演技派資深女星以璀燦白鑽為造型畫龍點睛。圖／取自IG、蕭邦提供
尹汝貞配戴的蕭邦高級珠寶耳環，18K白金鑲嵌5.11克拉鑽石
尹汝貞配戴的蕭邦高級珠寶耳環，18K白金鑲嵌5.11克拉鑽石
尹汝貞配戴的蕭邦高級珠寶手環，18k白金手鍊鑲嵌50.8克拉鑽石。圖／蕭邦提供
尹汝貞配戴的蕭邦高級珠寶手環，18k白金手鍊鑲嵌50.8克拉鑽石。圖／蕭邦提供
葛倫克蘿絲配戴的緬甸藍寶石鑽戒。圖／取自IG @leightonjewels
葛倫克蘿絲配戴的緬甸藍寶石鑽戒。圖／取自IG @leightonjewels
尹汝貞配戴蕭邦美鑽珠寶奪奧斯卡最佳女配角。圖／蕭邦提供
尹汝貞配戴蕭邦美鑽珠寶奪奧斯卡最佳女配角。圖／蕭邦提供
尹汝貞配戴蕭邦美鑽珠寶奪奧斯卡最佳女配角，與好萊塢明星布萊德彼特合影。圖／蕭邦提供
尹汝貞配戴蕭邦美鑽珠寶奪奧斯卡最佳女配角，與好萊塢明星布萊德彼特合影。圖／蕭邦提供
奧莉薇亞柯爾曼配戴的蕭邦Precious Lace系列18K白金鑲鑽耳環，鑲嵌 6.52克拉梨形鑽石和1.24克拉明亮式切割鑽石。圖／蕭邦提供
奧莉薇亞柯爾曼配戴的蕭邦Precious Lace系列18K白金鑲鑽耳環，鑲嵌 6.52克拉梨形鑽石和1.24克拉明亮式切割鑽石。圖／蕭邦提供
尹汝貞配戴的蕭邦高級珠寶藍寶石鑽戒，中央鑲嵌21.15克拉橢圓形藍寶石。圖／蕭邦提供
尹汝貞配戴的蕭邦高級珠寶藍寶石鑽戒，中央鑲嵌21.15克拉橢圓形藍寶石。圖／蕭邦提供

鑽石 珠寶 奧斯卡

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