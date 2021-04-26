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尹汝貞優雅氣質完勝！美鑽助攻奧斯卡紅毯資深女星
今年有許多演技派的資深女星入圍一起入圍女配角，紅毯造型都以簡潔優雅為最大原則，多選擇配戴經典的白鑽珠寶，以璀璨的火光不過分做不過分搶戲又優雅的搭配。以電影Minari 「夢想之地」奪得最佳女配角的「韓國梅莉史翠普」尹汝貞，以蕭邦（Chopard）藍寶石鑽石戒指、鑽石手鍊與耳環，搭配杜拜設計師Marmar Halim的深藍色高級訂製服，優雅地恰到好處。
同樣入圍女配角的資深影后奧莉薇亞柯爾曼（Olivia Colman），也是選擇配戴蕭邦的白鑽鑽石襯托一席簡約的鮮紅禮服，包括蕭邦珠寶，包括以鑽石編織繁複蕾絲的Precious Lace系列耳環」戒指，以及結合滑動鑽石和蕾絲圖騰的蕭邦Happy Precious系列戒指等，透過繁複的設計線條彰顯獨特的火光，為整體造型創造貨真價實的「亮點」。
身穿亞曼尼高級訂製服的葛倫克蘿絲（Glenn Close），今年是第八度入圍，不過雖然再度與獎項失之交臂，她在網路上舞動的影片則是廣獲網友一片好評。與尹汝貞相同，葛倫克蘿絲選擇以深藍色為主要視覺基調，不過她的禮服是在薄紗上裝飾綴滿細緻的珠繡，非常奢華精緻。珠寶的搭配她以婚嫁鑽石聞名的品牌Kwiat Diamonds的鑽石耳環，搭配紐約珠寶品牌Fred Leighton的緬甸藍寶鑽戒，垂墜的梨形鑽石耳環重達33克拉！
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