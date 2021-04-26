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看好母親節買氣回神！SOGO大打線下線上團體戰

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
只要是SOGO APP會員，就可收到SOGO台北店800元母親節折價券。圖／SOGO提供
只要是SOGO APP會員，就可收到SOGO台北店800元母親節折價券。圖／SOGO提供

遠東SOGO百貨4月27日起至5月9日展開母親節檔期，今年大打線下線上整合團體戰，只要是SOGO APP會員，就可收到台北店800元母親節折價券，包括忠孝館400元、復興館300元、敦化館100元，單筆消費滿2,000元可使用一張。由於防疫已成為國民生活的新日常，加上台灣疫後生活逐漸恢復常軌，SOGO觀察，今年母親節在消費信心及過節熱度上一定更勝於去年。

除了衝刺SOGO APP數位會員，SOGO自營電商istore攜手SOGO官方粉絲團，4月27日及4月28日母親節促銷首二日，邀請知名彩妝師小凱，在忠孝、復興兩館化妝品區開直播推薦化妝品開箱導購，直播當天享限時滿2,500折200元，線上購物還可享快樂購點數5倍送，讓線上、線下買氣一起熱鬧。

SOGO觀察今年母親節，除了消費熱度更勝於去年，也因疫情無法出國，過去境外旅遊消費的預算轉為國內消費，特別是國際精品的消費熱度居高不下，預期國際精品業績較去年母親節檔期仍有兩位數的業績成長空間。此外，休閒運動及餐飲業績也會較去年表現更佳。

休閒運動受惠於國內旅遊風潮，及近年流行的休閒時尚風格，業績一直穩定成長，復興館看準這波運動風潮，推出Nike Kicks Lounge，開幕一周以來每天都有6位數營業額，預計母親節促銷開檔後，業績更看俏。

母親節家電有別於去年環境家電狂銷，SOGO指出，疫後家電趨勢回歸「健康保健」、「居家休閒」及「便利料理」三大原則。今年消費者詢問度最高的家電，分別為3C及居家休閒必備的影音產品（音響及大尺寸電視）、保健概念的電動牙刷，以及廚房家電如萬用鍋及氣炸鍋。

母親節檔期向來也是餐飲大檔，有別於去年因為疫情來客急凍，今年母親節，餐廳早在一個月前，已經超過7成的訂席率。SOGO忠孝館也首度推出母親節聚餐早鳥優惠，只要在4月底前預約5月1日及5月2日的母親節聚餐訂位且消費滿5,200元，SOGO就送創盛號6吋草莓蛋糕。

Panasonic 64眼紅外線溫控蒸烘烤微波爐30L原價45,900元，特價36,900元。圖／SOGO提供
Panasonic 64眼紅外線溫控蒸烘烤微波爐30L原價45,900元，特價36,900元。圖／SOGO提供
忠孝館4月29日限日限量，PHILIPS Sonicare X LINE Friends聯名智能護齦音波震動牙刷，兔兔款、熊大款每支原價3,490元，特價2,990元，限量30支。圖／SOGO提供
忠孝館4月29日限日限量，PHILIPS Sonicare X LINE Friends聯名智能護齦音波震動牙刷，兔兔款、熊大款每支原價3,490元，特價2,990元，限量30支。圖／SOGO提供
APPLE HomePod mini智慧型音箱售價3,000元。圖／SOGO提供
APPLE HomePod mini智慧型音箱售價3,000元。圖／SOGO提供
4月底前預約5月1日及5月2日的母親節聚餐訂位且消費滿5,200元，SOGO就送創盛號6吋草莓蛋糕。圖／SOGO提供
4月底前預約5月1日及5月2日的母親節聚餐訂位且消費滿5,200元，SOGO就送創盛號6吋草莓蛋糕。圖／SOGO提供

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