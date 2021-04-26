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威秀影城進駐中和環球開幕日確定！前500名免費看電影

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
環球購物中心新北中和四樓進行大改裝，威秀影城將在5月14日正式開幕。圖／環球購物中心提供
環球購物中心新北中和四樓進行大改裝，威秀影城將在5月14日正式開幕。圖／環球購物中心提供

Global Mall環球購物中心新北中和四樓進行大改裝，三大娛樂、餐飲品牌在5月輪番登場，當中，威秀影城確定於5月14日正式開幕，開幕當日推出前500名免費看電影，粉絲搶先看5月18日「玩命關頭9」特映會活動，買「玩命關頭9」套票送全系列海報等，而饗賓集團旗下的「開飯川飯堂」及首家「小福利」麻辣火鍋吃到飽品牌也分別將在5月5日、5月25日登場。

威秀影城即將於5月14日在環球購物中心新北中和店登場，將設有10座影廳，全部採用雷射高品質投影設備，開幕首日前500名影迷領取「開幕手環」並完成拍照打卡，即可享免費看當日電影（需臨櫃劃位當日場次）。

同時迎接2021年度大片「玩命關頭9」即將於5月19日上映，推出系列好康活動，包括「5月18日特映會搶先看」，只要於活動期間至「威秀影城粉」、「威秀寶寶IG @vieshowbaby」參加相關活動，即有機會搶先參加5月18日「玩命關頭9」電影特映會。

此外還推出「玩命關頭9」中和環球威秀開幕限定套票999元，包含2張「玩命關頭9」2D電影票、1個引擎造型爆米花桶（含中份爆米花）、1個排檔造型超車杯飲料等，還特別加碼贈送「玩命關頭」1-9集系列電影原版A3海報(9張)，讓鐵粉一次擁有。

電影 環球購物中心 威秀影城

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